Редчайшее явление "ледяные волосы" заметили в Ленинградской области

Необычные "ледяные волосы" заметили в Ленинградской области / Фото: ВК "Грибы и грибники СПб"

Любительница "тихой охоты" стала свидетельницей необычного и редчайшего природного явления в Ленинградской области, известного как "ледяные волосы". В воскресенье, 15 ноября 2020 года, женщина поделилась в социальной сети фотографиями нежно-белоснежных наростов, которые образуются на ветках деревьев. Увидела она их во Всеволожском районе. Выглядят они как тоненькие волосинки изо льда, от чего и получили свое название. Однако их происхождение куда сложнее, чем просто влияние морозов.

Оказывается, это не просто лед, а гриб / Фото: ВК "Грибы и грибники СПб"

- Спешу поделиться уникальной находкой, сегодня впервые в жизни нашла "ледяные волосы"! Найти их - большая удача. Только недавно был разгадан их секрет. В их образовании принимают участие дистиллированная вода, особый вид грибов и сложнейшие химические и физические процессы, - рассказала удачливая женщина.

Как ни странно, это ледяное покрытие, от части, действительно гриб Exidiopsis effusa. Однако ученые до сих пор не полностью знаю, каким именно образом он заставляет лед кристаллизоваться подобным образом.

Увидеть такую красоту можно очень редко / Фото: ВК "Грибы и грибники СПб"

Известно, что "ледяные волосы" формируются на влажной гниющей древесине при температуре чуть ниже нуля и высокой влажности воздуха.