Новый «смотрящий за похоронкой» может спровоцировать «ритуальную войну» в Санкт-Петербурге

По пока не подтвержденным данным, Смирнов будет курировать всю петербургскую похоронку. Фото: Артем КИЛЬКИН

В городе на Неве появился новый «смотрящий за похоронкой». Так местные СМИ окрестили Сергея Смирнова, который, судя по всему, получил полномочия спецпредставителя губернатора в части городской сферы ритуальных услуг. По пока не подтвержденным данным, именно Смирнов отныне будет курировать всю петербургскую похоронку - от кладбищ до крематория и соответствующих административных учреждений. У людей знающих это назначение вызвало по большей части недоумение и скепсис. Причины для этого действительно есть.

Так, несколько дней назад в Интернете получила хождение старая черно-белая фотография. С первого взгляда ничего предосудительного на ней не запечатлено: просто группа людей в строгих костюмах улыбается в объектив. Однако, как сообщает портал «Конкретно.ru», на снимке Сергей Смирнов запечатлен вместе с Павлом Беляевым, вероятно, одним из руководителей печально известной «банды санитаров», кровавые похождения которой прогремели на всю страну в середине 2010-х и гремели долго, постепенно обрастая все новыми и новыми жуткими подробностями. В частности, по сообщениям РИА «Новости», в 1995 году сотрудник городского патолого-анатомического бюро Валерий Бурыкин вместе с Павлом Беляевым создал группировку, взявшую под контроль доходы всех моргов Санкт-Петербурга. В середине 1990-х на теневом рынке ритуальных услуг города на Неве действовали и другие крупные игроки, однако «банда санитаров» постепенно расправилась с конкурентами и заняла лидирующее положение. В 2006-м Беляев получил 15 лет колонии, но был освобожден по УДО.

Кроме того, немало вопросов у работников ритуальной отрасли возникло и к профессиональным качествам нового спецпредставителя. Так, по словам президента Союза похоронных организаций и крематориев России Павла Кодыша, от прихода Смирнова на должность «смотрящего за похоронкой» он ничего хорошего не ждет.

- Мы имели ряд контактов в конце 1990-х годов, когда Смирнов работал заместителем директора ГУП «Ритуальные услуги», - вспоминает Кодыш. - Мне он запомнился как человек, у которого эмоции преобладают над разумом. К тому же в ГУП он пробыл недолго - всего восемь месяцев, а потом просто пропал из поля зрения. То есть человек, помимо всего прочего, еще и не знает специфики, не знает, как работает ритуальная сфера, в том числе именно здесь, в Санкт-Петербурге, не знает программы ее развития, ее проблем и так далее. Я возглавляю союз уже 15 лет, являюсь членом Общественного совета при Министерстве строительства, возглавляю комиссию по похоронному делу, являюсь запредседателя рабочей группы по похоронному делу при Государственной думе и знаю всех специалистов и экспертов похоронного дела России во всех регионах. Такого специалиста, как Сергей Смирнов, я не знаю и никогда о нем не слышал. То есть это буквально человек из ниоткуда. И вдруг он появляется. Это наводит на определенные мысли. Что нас ждет? Новый передел, рейдерский захват?

Кодыш отмечает: с назначением Смирнова на должность спецпредставителя в Санкт-Петербурге может начаться конфликт между пришлым чиновником и местными бизнесменами. Обостряет ситуацию еще и, прямо скажем, не самая уважительная риторика Смирнова. Так, по свидетельству портала, во время инспекции Колпинского кладбища он высказался в адрес своих потенциальных подчиненных в том духе, что «не просто копать землю будете - лопаты грызть заставлю».

- На мой взгляд, если человек приходит на новое место, то он должен прийти как минимум с выверенной и проработанной программой действий, - констатирует Павел Кодыш. - Какая программа действий у Смирнова? С кем и за что он собирается бороться? Ответов на эти вопросы нет. Что касается его связей с «бандой санитаров», то ни подтвердить, ни опровергнуть их я, к сожалению, не в силах. Однако считаю, что человека было бы неплохо проверить, прежде чем допускать к работе, чтобы понять, какое у него прошлое и с чем он вообще в эту очень важную и непростую сферу пришел.