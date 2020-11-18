Стало известно, как будет проходить Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге в условиях пандемии

В Смольном рассказали, как будет проходить Рождественская ярмарка в Петербурге в условиях коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на сложную эпидситуацию, в Санкт-Петербурге все же состоится традиционная Рождественская ярмарка. Однако, как рассказали в Смольном в среду, 18 ноября 2020 года, народные гуляния не будут столь широкими и шумными, как обычно. В этом году не будет катка и карусели, но атмосфера новогоднего праздника сохранится.

- Для создания праздничного настроения организаторы предложат интересные решения в оформлении Манежной площади и Малой Садовой улицы. На ярмарке традиционно можно будет приобрести подарки и угощения для родных и близких людей, - рассказали в Смольном.

Несмотря на то, что веселье будет проходить на открытом воздухе, организаторы предусмотрели все необходимые меры эпидемиологической безопасности.

Кроме того, в этом году петербургская Рождественская ярмарка отмечает 15-летний юбилей. На протяжении всех лет популярность мероприятия росла. На нее приходили не только петербуржцы, но и гости из других российских и зарубежных городов.

- В этом году мы не ожидаем такого числа гостей как было раньше. Ярмарка 2020-2021 проводится, чтобы создать праздничное настроение, подарить радость. На ярмарке можно будет безопасно на открытом воздухе выбрать подарки и угощения - подготовиться к встрече Нового года в кругу родных и близких, - отметил вице-губернатор Евгений Елин.

Рождественская ярмарка откроется 19 декабря 2020 года и продлится до конца всех новогодних праздников.