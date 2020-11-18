«Морских львов уже перевезли»: Почему закрылся единственный дельфинарий Санкт-Петербурга

Дельфинарий покидает Санкт-Петербург... на время. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новость о том, что Санкт-Петербургский дельфинарий покидает Северную столицу, всколыхнула город. На волне новостей появились слухи о том, что старое здание бассейна на Крестовском острове, где еще недавно резвились дельфины и ревели морские львы, в скором времени продадут, а освободившуюся площадку застроят жильем или коммерческой недвижимостью. А сам дельфинарий уедет в теплые края минимум на два-три года – да и потом не факт, что вернется. «Комсомолка» разбиралась в ситуации.

По словам генерального директора организации Игоря Костова, дельфинарий действительно уезжает из города… но только на время.

По словам Игоря Костова, здание, в котором располагается дельфинарий, уже давно нуждается в ремонте. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мы на протяжении многих месяцев просили нашего арендодателя что-то сделать со зданием, в котором находится бассейн, - рассказывает Костов. – Потому что изнутри оно разрушается – это очень хорошо заметно. И вот где-то весной наши просьбы услышали – пообещали провести обследование конструкций и решить, как, собственно, быть дальше.

Ну а поскольку обследование конструкций – процесс долгий и шумный – и чувствительные морские животные друг с другом сочетаются слабо, дельфинарий решили временно отселить. Процесс уже запущен: морских львов, к примеру, на прошлой неделе отвезли в Краснодарский край, в село Архипо-Осиповка. На этой планируют отправить в путешествие моржей и, собственно, дельфинов – они проведут зиму на территории Утришской морской станции на берегу Черного моря.

Морские львы уже уехали - включая самочку по имени Михо, у которой этим летом появился первенец. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Собственно, ничего ужасного с нами не происходит, - констатирует Костов. – Нас никто не выгоняет, никто не запрещает нам находиться в Санкт-Петербурге. Наоборот – арендодатель даже пошел нам навстречу и согласился временно освободить дельфинарий от арендной платы. Так что мы сумели даже поднакопить денег на транспортировку, зимовку и кормление животных.

По словам директора дельфинария, вернуться в Северную столицу он вместе со своей компанией планирует весной – к этому времени все основные работы должны завершиться. После этого – пока информация только предварительная, но велика вероятность, что именно так и случится – дельфинарий проведет на прежнем месте два-три года, а потом переедет в новое здание.

- Судя по всему, здесь и возникло недопонимание. Я никогда не говорил, что мы уедем из города на два-три года, я говорил, что у нас через два-три года будет новое здание, - рассказывает Костов. – У нас уже есть договоренность с городом, готов проект – он сейчас находится на экспертизе. Где именно расположится будущий дельфинарий – пока, к сожалению, не могу сказать точно. В данный момент оформляется заявка на земельный участок, пока ее не рассмотрят и не примут, не хотелось бы ничего раскрывать. Скажу лишь, что это будет, скорее всего, либо Приморский либо Фрунзенский район, Купчино.

Вот так из дельфинария увозили морских львов. Фото: Игорь Костов

Таким образом никакой особой проблемы, получается, и нет. Зиму теплолюбивые морские животные проведут на Черном море, потом вернутся в родные пенаты, а спустя два-три года переедут из старого бассейна в новое здание, одинаково комфортное и для зрителей, и для тренеров, и для самих моржей и дельфинов. По крайней мере пока что план именно такой – и хочется верить, что таким он и останется до самого воплощения в жизнь.