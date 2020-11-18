192 шпаги и «Маузер»: Актер из фильма «Три мушкетера» заколол на улице в Петербурге двух иностранцев

Актер задержан сотрудниками полиции Фото: СОЦСЕТИ

В полицию Санкт-Петербурге поступило сообщение от двух граждан Азербайджана. Пострадавшие рассказали, что ночью на остановке на них напал неизвестный с ножом и буквально исполосовал. Одному удар клинком пришелся в живот, другому попал в голень и бедро. После этого таинственный незнакомец схватил мобильные телефоны жертв и скрылся. Спустя три дня силовики задержали подозреваемого. Личность мужчины у оперативников вызвала легкое недоумение. Им оказался - профессиональный фехтовальщик, участник исторических реконструкций, актер из фильма «Три мушкетера», примерный семьянин, педагог Дмитрий Круглов. Эта новость вызвала шок в культурной столице.

- Это бред полный. Это нереальная совершенно вещь! - недоумевает приятельница Дмитрия Круглова, председатель Санкт-Петербургского фехтовального клуба.

Дмитрий участник исторических реконструкций Фото: СОЦСЕТИ

Оно и понятно: Дмитрий Круглов успел заработать себе хорошую репутацию. Окончив Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Круглов первое время преподавал в Петербургском фехтовальном клубе, позже основал свой вместе с приятелем.

- Дмитрий хороший фехтовальщик, очень скромный и тактичный, - продолжает глава клуба фехтовальщиков. - Приходил к нам с детьми, он хороший семьянин - у него две дочки. Дмитрий вообще очень много внимания уделял детям. Он принимал участие в выставке оружия из коллекции фехтовальщиков. Он сам делает тренировочное оружие, которое можно использовать на съемках фильмах, для выступлений и тренировок в зале. Это не холодное оружие. Фильм "Мушкетеры Екатерины", например, полностью был снят при использовании оружия, сделанного им.

Более того, Дмитрий Круглов и сам принимал участие в съемках фильма. Он был в массовке легендарных "Трех мушкетеров", в котором снимался со своим оружием. К слову, артиста хорошо знают и в среде исторических реконструкций. Без аналогий с историком Олегом Соколовым скажем, что Круглов, в том числе исполнял роль солдата армии Наполеона.

У мужчины изъяли более сотни шпаг Фото: СОЦСЕТИ

- Он прекрасно выступает на сцене, показывает отличное качество сценического боя, - с восторгом отзываются о Круглове его друзья. - Мы уверены, что нападения не было. Может быть, это все инсценировано потерпевшими.

Как бы там ни было, а вот пострадавшие утверждают, что Дмитрия использовал свое умение фехтовать не по назначению. Сейчас полицейские уже изъяли из его квартиры 192 шпаги, пистолет, похожий на «Маузер» и два исторических мушкета. В ближайшее время силовики решат, что делать с Кругловым дальше. В окружении Дмитрия верят, что в деле фехтовальщика разберутся подробно, тысяча чертей!