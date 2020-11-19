«Часто выглядывает в окно и ждет своего человека»: Кот Степа ищет новый дом в Петербурге

Питомец слегка стеснительный, но очень любит внимание. Фото предоставлено миниприютом «Кошкин дом».

Кот Степа - роскошный красавец с пятнышком на морде и гипнотическими зелеными глазами. На улице он оказался после смерти хозяина несколько лет назад. Пушистого просто выкинули из квартиры за ненадобностью. Почти три года он жил бродячей жизнью и, наверное, погиб бы, если б не счастливая случайность. Исхудавшего и больного, его заметили неравнодушные петербуржцы, которые помогали миниприюту «Кошкин дом».

Они связались с волонтерами, и те согласились забрать котика, так как он нуждался в экстренной помощи. - К сожалению, Степе сильно досталось: когда его нашли, зубы были в ужасном состоянии, а десны сильно воспалены. Из-за этого он не мог закрыть рот, и у него постоянно был высунут язык, - вспоминают в приюте.

- В июле мы повезли Степу к ветеринару на удаление зубов. Когда врач открыла ему рот, она ужаснулась - там было месиво. Даже непонятно, как он, бедный, жил на улице и еще ел самостоятельно. Степашка мужественно выдержал лечение, перенес длительный курс антибиотиков и приспособился к новым обстоятельствам. Сейчас он с одинаковым аппетитом ест и консервы, и сухой корм. На вид животному около 8-10 лет. Несмотря на долгие скитания по улицам, мурлыка не растерял доверия к людям. Кот слегка стеснительный, но очень любит внимание, а еще часто выглядывает в окно и ждет своего человека.

- У Степы очень умный и понимающий взгляд. Он терпеливый и спокойный котик. Нет сомнения, что он станет верным другом, - рассказывают волонтеры. - Бояться того, что он уже в возрасте, не стоит. Взрослым котам, познавшим предательство, улицу, пожившим в приюте, как никому другому, нужен дом. Их любовь, отдача и благодарность перекроют все остальное. Уже сегодня Степа готов отправиться в новый дом. Хвостатый приучен к лотку и кастрирован, поэтому у хозяев будет меньше хлопот. Если вы готовы приютить кота и стать ему другом, свяжитесь с приютом через группу ВКонтакте.

СПРАВКА

Генеральный партнер проекта «Ищем дом» - древесные комкующиеся наполнители для кошачьих туалетов Cat’s Best (Германия). Все наполнители изготовлены из натуральных древесных волокон без ароматизаторов и химических добавок. Они не только надежно блокируют неприятные запахи, но и эффективно поглощают жидкость. Будущим владельцам Степы партнер Cat’s Best подарит наполнитель для кошачьего туалета. Это сделает знакомство с новым домом еще приятнее.