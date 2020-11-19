Художник от слова «худо»: В Петербурге обсудили проблемы современных авторов

17 ноября в Доме Журналиста прошла дискуссия «Арт-журналистика. Взгляд в будущее». Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

В Доме журналиста открылась выставка «Арт-старт. Лучшие молодые художники. Премия Санкт-Петербурга», в рамках которой состоялась дискуссия на актуальную тему «Арт-журналистика. Взгляд в будущее». В ней приняли участие представители профессиональных творческих организаций – Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России, Санкт-Петербургского Союза художников, профильных вузов, петербургских медиа. Им предстояло разобраться, как должны взаимодействовать художники и журналисты.

Начали обсуждение с одной из важнейших проблем - неподготовленности публики. До сих пор не каждый может смириться с «Черным квадратом» Казимира Малевича, а уж проникнуться искусством XXI века готовы единицы. Здесь в игру и вступает арт-журналист, который переводит язык живописи на родной сердцу русский. Но есть еще одна сложность – отсутствие необходимых знаний у таких «переводчиков».

- Не хотелось бы говорить о том, что должны делать арт-журналисты, для начала хотелось бы, чтобы они просто были, - отметил художник Иван Подкидышев. - Вот когда они появятся, нужно поднимать вопрос монетизации их работы. Тогда художники станут интересны, как объект, а не как источник заработка.

В мероприятии также приняли участие студенты - будущие журналисты. Фото: Дмитрий СОКОЛОВ

Идей у выступающих возникло много, одни основывались на дополнительном образовании журналистов, другие на большей открытости художников. Главным результатом дискуссии стал первый шаг к построению связей между представителями этих «каст». Каждому журналисту была дана возможность пообщаться с авторами работ, представленных на выставке. Для большей мотивации был объявлен конкурс на лучшую журналистскую работу, посвященную выставке.

Проблема взаимодействия с прессой оказалась не единственной, Член-корреспондент Российской академии художеств Андрей Блиок в своем выступлении поднял вопрос финансовой поддержки художников:

- Изобразительное искусство никогда не будет коммерческим, оно должно оставаться дотационным, - уверен он. - Это духовная составляющая нации, ни одна выставка не может окупиться без помощи спонсора или государства. Этой помощи, к сожалению, нет. У нас уже 30 лет «художник» от слова «худо», и чиновники это с улыбкой декларируют.

Громкое заявление господина Блиока не осталось незамеченным, ему тут же возразил глава комиссии по культуре общественной палаты Санкт-Петербурга Владимир Гронский.

- Сказать сегодня, что государство абсолютно не заботится о творческих людях, а к ним относятся и художники, нельзя. Буквально две недели назад мы распределили 184 миллиона рублей на поддержку негосударственных театров. Это огромные деньги, которые в условиях пандемии имеют решающие значение. К тому же почти все выставки в городе проходят при финансировании комитета по культуре. Конечно, не каждый художник может получать «зарплату» от государства, но они не брошены.

Выставка будет работать до 1 декабря. Фото: Дмитрий СОКОЛОВ

Работы граффитистов также стали предметом обсуждения в Доме журналиста. Например, художница Ника Куковицкая считает, что многое из их творчества - чистой воды искусство пиара.

- Сейчас есть тенденция технически покрывать стены произведениями «не искусства». Как это было с портретом Бродского на стене школы напротив его музея-квартиры. Это просто фотография, кем-то перенесенная на стену. Визуального искусства там нет.

Нашлось решение и для этой проблемы. Одна из работ на выставке посвящена монументальному искусству, работе с городской архитектурой. Это тот же стрит-арт, только образованный, помогающий облагородить городское пространство, учитывая все особенности зданий и мест, где располагаются работы художников. Эту и многие другие работы молодых талантливых художников можно увидеть на выставке «Арт-старт» в Доме журналиста до 1 декабря.