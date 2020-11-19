«Заболеваемость взлетела, как ракета»: Санкт-Петербург выйдет на плато по коронавирусу одним из последних в России

Эксперт дал прогноз по выходу Санкт-Петербурга на плато по коронавирусу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом в целом по России пошла на спад, улучшения ситуации в Санкт-Петербурге в ближайшие дни (а то и недели) ждать не стоит. К таким выводам пришел эксперт по моделированию и статистике Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Своими наблюдениями он поделился с «Комсомолкой».

По словам Тавадяна, ситуацию с коронавирусом в стране он мониторит, начиная с марта. Согласно последнему на данный момент прогнозу, обстановка в большинстве регионов уже стабилизировалась, а еще часть может выйти на плато ближе к концу ноября. Но есть и отстающие – пятерка территорий, где ситуация накалена до предела, и улучшения пока не предвидится. Это Чукотский автономный округ, Чечня, Карелия, Псковская область и Санкт-Петербург.

Ситуация в Северной столице, отмечают ученые, крайне тяжелая. А в будущем к ней может добавиться дефицит коек. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Если говорить конкретно о Санкт-Петербурге, то получается достаточно странная история, - констатирует эксперт. – Складывается впечатление, что это не один регион, а множество разных – и в каждом из них мы наблюдаем свою «микро-волну». Эти волны пересекаются, накладываются друг на друга – и в результате кривая заболеваемости уверенно движется вверх.

Одно из возможных объяснений такой «вирусной мозаики», предполагает Тавадян. – специфическое территориальное устройство города. Юридически в состав Санкт-Петербурга входят также Кронштадт, Пушкин, Сестрорецк, а также множество поселков и деревень. За счет расстояния до административного центра в каждом из них эпидемия действительно может развиваться по своему уникальному сценарию – и порождать те самые «пересекающиеся волны».

Очередные ограничения в Санкт-Петербурге затронули кинотеатры и торговые центры. Фото: Олег ЗОЛОТО

В целом, продолжает Тавадян, ситуация не нова: точно такие же скачки он фиксировал в Северной столице и во время глобальной «первой волны». Только тогда, разумеется, было попроще: максимальный суточный прирост был зарегистрирован 10 мая и составил 541 нового инфицированного. Для сравнения: по состоянию на 19 ноября в Санкт-Петербурге выявили 2 312 заболевших – и это, судя по всему, еще далеко не предел.

- Где-то до конца сентября все было относительно спокойно, а потом динамика заболеваемости взлетела ракетой. И пока что мы даже не видим на графиках той точки, по достижении которой эпидемия должна пойти на сад, - признается ученый. – Но по опыту первой волны можно предположить, что Санкт-Петербург будет одним из последних регионов России, где это случится. Так что на данный момент я могу лишь посоветовать петербуржцам следить за новостями. Как только в большинстве регионов появится устойчивая тенденция к «выздоровлению», можно будет начинать понемногу готовиться к благоприятным переменам.

Напомним, ранее в Смольном рассказали, что петербуржцев может ждать полный локдаун. Но только в том случае, если в стационарах Северной столицы закончатся свободные койки.