«Радужный диск» для Леди Гаги и замок для Изабеллы Блоу: Самый известный шляпочник мира привез в Петербург свою выставку

Выставка шляп Филипа Трейси открылась в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В музее современного искусства Эрарта вновь можно увидеть работы всемирно известного «безумного шляпника» – Филипа Трейси. Несколько лет назад удивительные и экстравагантные головные уборы ирландский модельер уже представлял в Петербурге. Выставка тогда произвела настоящий фурор. Еще бы – шляпки для Леди Гаги, Мадонны, Сары Джессики Паркер и других знаменитостей!

Самый известный в мире шляпник лично представил выставку в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во всем мире они уже известны не просто как аксессуары, а как настоящие произведения искусства. «Комсомолка» одна из первых побывала на новой выставке мастера в Петербурге.

Необычные и экстравагантные шляпы Трейси считаются произведением искусства. Фото: Олег ЗОЛОТО

На этот раз Трейси привез 46 шляп, многие из них – абсолютно новые произведения. Но есть возможность увидеть и те, что стали его визитной карточкой. Например, знаменитую шляпу-корабль. Мастер создал ее 25 лет назад, и когда-то головной убор хотел приобрести сам Майкл Джексон. Однако Трейси признается, что не смог с ним расстаться, ведь это одна из самых любимых его работ.

Эта шляпа была создана для съемок клипа Леди Гаги. Фото: Олег ЗОЛОТО

– Это не вопрос денег, как видите, я плохой бизнесмен, – улыбается Филип Трейси. – Просто это как часть меня, это моя шляпа. Я очень люблю Майкла Джексона, но если б я продал эту шляпу, то она бы оказалась в Неверленде, и мы никогда бы ее не увидели ее вот так на выставке.

Шляпу-корабль хотел купить Майкл Джексон. Фото: Олег ЗОЛОТО

Филип Трейси может соорудить на голове целый замок! Такой он создал для британской журналистки, иконы стиля Изабеллы Блоу. Бывший редактор журналов Tatler и Vogue, кстати, когда-то и открыла миру самого Трейси.

Филип Трейси приехал в Петербург. Фото: Олег ЗОЛОТО

Многие знаменитости мира являются клиентами Филипа Трейси. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стразы, перья, ткани, космические мотивы, узоры и цветы… Представить себя в такой шляпке сможет явно не каждая модница. Зато дети – вполне. Их Трейси считает чуть ли не главными своими зрителями и особенно зовет на выставку.

– Ведь дети никогда не задаются вопросом, куда вообще в таком можно пойти! – смеется мастер.

46 шляп Трейси можно увидеть на новой выставке в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Эрарте можно увидеть также шляпку «Радужный диск» для Леди Гаги: певица снималась в ней в одном из своих клипов.

Головные уборы Трейси известны на весь мир. Фото: Олег ЗОЛОТО

Постоянными клиентами Трейси являются даже королевские особы – Елизавета II, Кейт Миддлтон, Меган Маркл. Для них мастер создает куда более сдержанные шляпки, но не менее изысканные и изящные варианты.

Эту шляпу Трейси создал для Изабеллы Блоу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Цену шляпок с выставки трудно себе представить. Ведь это ручная работа: над каждой деталью мастер сидит лично. Он работает с известнейшими модными домами – например, Chanel, Givenchy, Valentino, Alexander McQueen. Однако выпускает Филип Трейси и повседневные головные уборы, которые можно найти на его сайте за 30 тысяч рублей.

Когда: 20 Ноября 2020 – 21 Марта 2021

Где: Музей современного искусства Эрарта, В.О., 29-я линия, д. 2

Врем работы: ежедневно, кроме вторника, с 10:00 до 22:00

Стоимость: Входной билет в музей – 1000 руб.