«Радужный диск» для Леди Гаги и замок для Изабеллы Блоу: Самый известный шляпочник мира привез в Петербург свою выставку

Выставка шляп Филипа Трейси открылась в Петербурге.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В музее современного искусства Эрарта вновь можно увидеть работы всемирно известного «безумного шляпника» – Филипа Трейси. Несколько лет назад удивительные и экстравагантные головные уборы ирландский модельер уже представлял в Петербурге. Выставка тогда произвела настоящий фурор. Еще бы – шляпки для Леди Гаги, Мадонны, Сары Джессики Паркер и других знаменитостей!
Самый известный в мире шляпник лично представил выставку в Петербурге.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Во всем мире они уже известны не просто как аксессуары, а как настоящие произведения искусства. «Комсомолка» одна из первых побывала на новой выставке мастера в Петербурге.
Необычные и экстравагантные шляпы Трейси считаются произведением искусства.
Фото: Олег ЗОЛОТО
На этот раз Трейси привез 46 шляп, многие из них – абсолютно новые произведения. Но есть возможность увидеть и те, что стали его визитной карточкой. Например, знаменитую шляпу-корабль. Мастер создал ее 25 лет назад, и когда-то головной убор хотел приобрести сам Майкл Джексон. Однако Трейси признается, что не смог с ним расстаться, ведь это одна из самых любимых его работ.
Эта шляпа была создана для съемок клипа Леди Гаги.
Фото: Олег ЗОЛОТО
– Это не вопрос денег, как видите, я плохой бизнесмен, – улыбается Филип Трейси. – Просто это как часть меня, это моя шляпа. Я очень люблю Майкла Джексона, но если б я продал эту шляпу, то она бы оказалась в Неверленде, и мы никогда бы ее не увидели ее вот так на выставке.
Шляпу-корабль хотел купить Майкл Джексон.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Филип Трейси может соорудить на голове целый замок! Такой он создал для британской журналистки, иконы стиля Изабеллы Блоу. Бывший редактор журналов Tatler и Vogue, кстати, когда-то и открыла миру самого Трейси.
Филип Трейси приехал в Петербург.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Многие знаменитости мира являются клиентами Филипа Трейси.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Стразы, перья, ткани, космические мотивы, узоры и цветы… Представить себя в такой шляпке сможет явно не каждая модница. Зато дети – вполне. Их Трейси считает чуть ли не главными своими зрителями и особенно зовет на выставку.
– Ведь дети никогда не задаются вопросом, куда вообще в таком можно пойти! – смеется мастер.
46 шляп Трейси можно увидеть на новой выставке в Петербурге.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Эрарте можно увидеть также шляпку «Радужный диск» для Леди Гаги: певица снималась в ней в одном из своих клипов.
Головные уборы Трейси известны на весь мир.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Постоянными клиентами Трейси являются даже королевские особы – Елизавета II, Кейт Миддлтон, Меган Маркл. Для них мастер создает куда более сдержанные шляпки, но не менее изысканные и изящные варианты.
Эту шляпу Трейси создал для Изабеллы Блоу.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Цену шляпок с выставки трудно себе представить. Ведь это ручная работа: над каждой деталью мастер сидит лично. Он работает с известнейшими модными домами – например, Chanel, Givenchy, Valentino, Alexander McQueen. Однако выпускает Филип Трейси и повседневные головные уборы, которые можно найти на его сайте за 30 тысяч рублей.
Когда: 20 Ноября 2020 – 21 Марта 2021
Где: Музей современного искусства Эрарта, В.О., 29-я линия, д. 2
Врем работы: ежедневно, кроме вторника, с 10:00 до 22:00
Стоимость: Входной билет в музей – 1000 руб.