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Созидая – побеждай: Меценат из Петербурга учредил уникальную премию искусств

Победителями конкурса «Созидающий мир» могут стать художники, скульпторы, авторы поэзии и прозы
Анна ПОСЛЯНОВА
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Финалистами первого сезона премии стали 12 человек. Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».

Финалистами первого сезона премии стали 12 человек. Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».

В Санкт-Петербурге возрождают дело Третьякова и Мамонтова: в культурной столице родилась Всероссийская премия искусств «Созидающий мир». Конкурс, учрежденный одноименным фондом, стал первым в России, объединяющим такие разные виды искусств, как живопись, скульптура и литература.

– Миссия проекта – противопоставить негативным общемировым тенденциям (насилию, жестокости, разрозненности, конфликтам) ценности созидания, объединяющие людей всех стран мира, – объясняет основатель и учредитель фонда «Созидающий мир», петербургский меценат Вячеслав Заренков. – Путь к единству проходит через культуру, через искусство: на этом языке говорит все человечество.

Основатель и учредитель фонда «Созидающий мир», петербургский меценат Вячеслав Заренков. Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».

Основатель и учредитель фонда «Созидающий мир», петербургский меценат Вячеслав Заренков. Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».

«Комсомолка» вспомнила историю первой премии «Созидающий мир» и узнала у финалистов и членов жюри, какой вклад в искусство и культуру России внесет начинание петербургского мецената.

СОЗДАВАЯ ВЕЛИКИЕ ИМЕНА

Фонд «Созидающий мир» возник десять лет назад. Все эти годы он возводит новые храмы и помогает восстановить существующие, поддерживает создание мемориалов в России и за рубежом, издает книги и помогает киноискусству, проводит выставки и концерты.

– Проект вырос на фундаменте программы «Мир глазами русских художников», – поясняет член жюри премии, председатель правления Санкт-Петербургского союза художников Андрей Базанов. – Людей стали вывозить в разные страны на пленэры, а завершались эти поездки прекрасными выставками.

Работы петербургских живописцев демонстрировали в известных залах Европы.

– Это одно из лучших проявлений меценатства – не собрать что-то в свою коллекцию, не скупить в надежде, что когда-нибудь кто-нибудь прорастет до великих имен, а помочь эти великие имена создать, – отмечает член жюри премии, народный артист России Николай Буров. – Отправить наших художников в Италию, чтобы они увидели мир под солнцем, которого в Петербурге не бывает по определению, – именно этим когда-то занималась Академия художеств еще в императорское время.

Учреждение одноименной премии стало своеобразным подарком «Созидающего мира» на юбилей. По словам директора фонда Наталии Берзиной, «премия стала квинтэссенцией созидания, подытожив в определенном смысле главные направления работы».

Директор фонда "Созидающий мир" Наталия Берзина вручила награды. Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».

Директор фонда "Созидающий мир" Наталия Берзина вручила награды. Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА, НО СЛОЖНА

О старте приема заявок на соискание премии искусств «Созидающий мир» объявили примерно год назад. В соревновании за звание лучших участвовали литературные произведения, живописные полотна, скульптуры. Причем ни тему, ни жанр организаторы никак не ограничивали: главное, чтобы творение прославляло свет, мир и созидание.

В результате на конкурс поступило более более 800 заявок от творцов из 60 населенных пунктов России.

– Было представлено множество очень интересных, достойных произведений. Определиться с выбором было очень сложно! – признается Вячеслав Заренков. – Честно говоря, за последние месяцы я прочитал столько книг, сколько не прочел за десять лет. А картины – ну, просто невозможно было выбирать, настолько все они были замечательными.

Чтобы справиться с таким количество заявок, понадобилось два состава жюри – в него вошли известные писатели, критики, искусствоведы и художники. Большое жюри сформировало лонг-лист из 60 работ.

– Работ было очень много, и достойных, – делится впечатлениями председатель секции живописи Большого жюри Латиф Казбеков. – Чтобы определиться, каждую картину пришлось изучить по семь-восемь раз.

Затем почетное право решать судьбу конкурсантов перешло к Малому жюри, включившему в шорт-лист 12 лучших работ участников премии.

– Мне повезло познакомиться с огромным количеством замечательных литературных произведений, – говорит Николай Буров. – Я понял, что у нас еще умеют писать. Более того, все это я прочел бы вслух, а это хороший комплимент для литературы.

Лучших из лучших выбирало два состава жюри. Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».

Лучших из лучших выбирало два состава жюри. Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».

ВЗБОДРИТЬ ЛИТЕРАТОРА

Первая церемония награждения премией «Созидающий мир» состоялась 10 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге.

– Весь мир столкнулся с пандемией, затронула она и нас, – добавляет Наталия Берзина. – Мы планировали провести церемонию более масштабно. Увы, пришлось сократить количество гостей. Но знаете, все нужно рассматривать с позитивной точки зрения: зато мы стали активно осваивать интернет-технологии и успешно провели такое важное мероприятие в формате онлайн-трансляции, зрителями которой стали тысячи людей по всему миру.

В этом году премиальный фонд составил пять миллионов рублей.

Премиальный фонд в 2020 году составил пять миллионов рублей. Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».

Премиальный фонд в 2020 году составил пять миллионов рублей. Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».

– Раньше гонорары за литературные произведения были другими: Толстой получил за «Анну Каренину» 20 000 рублей, и на такие деньги можно было купить и обставить дом в Москве, – напомнил член жюри, писатель, литературовед, доктор филологических наук Евгений Водолазкин. – Именно поэтому эта премия сегодня так важна.

Финалистам вручили сертификаты на суммы от 100 000 до 1 000 000 рублей.

– Сегодня в нашем культурном городе нет механизма славы, механизма обогащения, как в Москве: в петербургских литераторах преобладает нищая гордость, – подчеркивает член жюри, глава Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов. – Но, узнав о такой премии, возможно, авторы допишут свои начатые романы и взбодрятся. Правда, это зависит от того, как сложатся отношения участников с премией. Ей еще только предстоит создать свою ауру, завоевать авторитет.

ТРЕТЬЯКОВЫ И ИЖЕ С НИМИ

В планах у премии «Созидающий мир» – расширение охвата: организаторам хочется привлечь больше участников, в том числе из глубинки, которая, как известно, богата талантами.

– Хотелось бы, чтобы премия развивалась, чтобы такую работу вел не только «Созидающий мир». Где наши Третьяковы и иже с ними? Где гиганты промышленности и экономики, которые поддержат культуру и высшее ее проявление – искусство? Где наш госзаказ? – задается вопросом Буров. – Культура – это тот предмет, который нуждается в любви и поощрении, сколько бы в нее ни вкладывали средств. А государство должно сделать так, чтобы вкладывать в нее было приятно и выгодно.

По словам члена жюри, сопредседателя секции поэзии Союза писателей России Алексея Ахматова, такие позитивные начинания, как премии, не должны зависеть ни от пандемии, ни от финансирования. А потому им стоит базироваться на нацпроектах.

– То, что делает наш замечательный меценат (Вячеслав Заренков. –Прим.ред.) – яркий знак того, что искусство нужно и важно поддерживать, брать под свое крыло, – поясняет Ахматов. – Своим примером он показывает, что за культуру надо быть ответственным. А пока, к сожалению, у нас в стране об авторах заботятся далеко не всегда: редактор – есть, корректор и издатель – есть, а такой профессии, как писатель, – нет.

Как заметил в беседе с художниками и литераторами Вячеслав Заренков, бизнесу интересно поддерживать искусство, но не хватает серьезной государственной программы. Ну, а ответить на поддержку расцветом искусства за Россией не заржавеет.

МНЕНИЕ ФИНАЛИСТОВ:

Павел КРУСАНОВ, обладатель гран-при, автор лучшей прозаической книги (роман «Яснослышащий»):

– Отрадно и прекрасно, что есть еще у нас на свете люди, которые делают вклад в культуру, он же – вклад в вечность: дивидендов отсюда ждать не приходится.

Роман Павла Крусанов стал книгой года и удостоился гран-при. Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».

Роман Павла Крусанов стал книгой года и удостоился гран-при. Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».

Екатерина ПОЛЯНСКАЯ, автор лучшей поэтической книги (сборник стихов «Метроном»):

– Стихи– дело божье, их написание не имеет к конкурсу никакого отношения. Но для творческой жизни самих литераторов – для всего того, что происходит после рождения стихов, – конкурсы очень важны. Это часть литературной жизни.

Александр ПОГОСЯН, автор лучшего живописного произведения (диптих «Рыбачки. Ожидание» и «Рыбаки. Возвращение»):

– Чтобы в одном конкурсе соединялись и литература, и пластическое искусство, и живопись, – я таких конкурсов не знаю, а ведь мне известно в этой сфере очень многое. И одно это уже достойно большого уважения. Признаюсь, я даже не знал, что конкурс курируется меценатом, поэтому призы стали сюрпризом: занимаешься любимым делом, а тебе за это еще и деньги дают.

Владимир ГЛАЗУНОВ, телеведущий, чтец, лауреат премии «За вклад в литературу»:

– Мне казалось, что Мамонтовых и Савв Морозовых уже не осталось на белом свете. Но, оказывается, они есть. И живут они в Санкт-Петербурге. Я до сих пор удивляюсь серьезности и надежности фонда, который нас поддержал, и радуюсь, что есть люди, которые в состоянии из темного времени перевести нас в свет, в созидание.

Александр ПРОСТЕВ, иконописец, живописец, лауреат премии «За вклад в изобразительное искусство»:

– С Вячеславом Заренковым я познакомился 20 лет назад: он просто пришел в нашу общину и стал помогать. Теперь мне довелось расписать храм святой Ксении Петербургской, где он был благодетелем. Так получилось, что до этого я шесть лет писал живописную серию о житии Ксении, – и теперь смог продолжить тему уже в иконописи. Работал над росписью два года без выходных и даже усталости не чувствовал, такая для меня это была радость. Приятно, что мое радостное служение для кого-то важно и полезно.

Андрей АСТВАЦАТУРОВ, автор романа «Не кормите и не трогайте пеликанов»:

– Премия молодая, она привлекает внимание к литературе и создает информационный шум, важный для всякого писателя, помогает пробиться молодым авторам, рождает дискуссию вокруг литературы. Премия материально поддерживает авторов, которые никакой особой поддержки ни от государства, ни от бизнеса, в общем-то, не ощущают. А участие в премии и литераторов, и художников, и скульпторов позволяет участникам, которые обычно варятся в собственном соку, узнать, что происходит в других сферах искусства.

Кира ГРОЗНАЯ, автор книги «Кудряшка»:

– Для меня стало большим удивлением то, что моя книга попала в шорт-лист: в этом же году она была в лонг-листе национальной премии и столкнулась там с жесткой критикой. Книга рассказывает о семье мальчика-аутиста. Замечаю, что общество меняет отношение к таким людям: от них больше не отгораживаются, они стали частью нашей жизни. Приятно было с такой книгой поучаствовать в этом необычном конкурсе, где соединяются совершенно разные виды искусств. Это удачная задумка.

Сергей НОСОВ, автор поэтической книги «Сторожение»:

– Сейчас премии модно ругать: дескать, они не отражают литературных достижений. Но в данном случае все как раз наоборот. Финалисты выбраны были заслужено, состав участников сильный. Конечно, работая над книгой, писатель не рассчитывает на оценку и награду. Но то, что твой труд поддерживают, приятно и радостно. Подобные премии – луч внимания, направленный в сторону литераторов.

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