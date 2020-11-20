Созидая – побеждай: Меценат из Петербурга учредил уникальную премию искусств

Финалистами первого сезона премии стали 12 человек. Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».

В Санкт-Петербурге возрождают дело Третьякова и Мамонтова: в культурной столице родилась Всероссийская премия искусств «Созидающий мир». Конкурс, учрежденный одноименным фондом, стал первым в России, объединяющим такие разные виды искусств, как живопись, скульптура и литература.

– Миссия проекта – противопоставить негативным общемировым тенденциям (насилию, жестокости, разрозненности, конфликтам) ценности созидания, объединяющие людей всех стран мира, – объясняет основатель и учредитель фонда «Созидающий мир», петербургский меценат Вячеслав Заренков. – Путь к единству проходит через культуру, через искусство: на этом языке говорит все человечество.

Основатель и учредитель фонда «Созидающий мир», петербургский меценат Вячеслав Заренков. Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».

«Комсомолка» вспомнила историю первой премии «Созидающий мир» и узнала у финалистов и членов жюри, какой вклад в искусство и культуру России внесет начинание петербургского мецената.

СОЗДАВАЯ ВЕЛИКИЕ ИМЕНА

Фонд «Созидающий мир» возник десять лет назад. Все эти годы он возводит новые храмы и помогает восстановить существующие, поддерживает создание мемориалов в России и за рубежом, издает книги и помогает киноискусству, проводит выставки и концерты.

– Проект вырос на фундаменте программы «Мир глазами русских художников», – поясняет член жюри премии, председатель правления Санкт-Петербургского союза художников Андрей Базанов. – Людей стали вывозить в разные страны на пленэры, а завершались эти поездки прекрасными выставками.

Работы петербургских живописцев демонстрировали в известных залах Европы.

– Это одно из лучших проявлений меценатства – не собрать что-то в свою коллекцию, не скупить в надежде, что когда-нибудь кто-нибудь прорастет до великих имен, а помочь эти великие имена создать, – отмечает член жюри премии, народный артист России Николай Буров. – Отправить наших художников в Италию, чтобы они увидели мир под солнцем, которого в Петербурге не бывает по определению, – именно этим когда-то занималась Академия художеств еще в императорское время.

Учреждение одноименной премии стало своеобразным подарком «Созидающего мира» на юбилей. По словам директора фонда Наталии Берзиной, «премия стала квинтэссенцией созидания, подытожив в определенном смысле главные направления работы».

Директор фонда "Созидающий мир" Наталия Берзина вручила награды. Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА, НО СЛОЖНА

О старте приема заявок на соискание премии искусств «Созидающий мир» объявили примерно год назад. В соревновании за звание лучших участвовали литературные произведения, живописные полотна, скульптуры. Причем ни тему, ни жанр организаторы никак не ограничивали: главное, чтобы творение прославляло свет, мир и созидание.

В результате на конкурс поступило более более 800 заявок от творцов из 60 населенных пунктов России.

– Было представлено множество очень интересных, достойных произведений. Определиться с выбором было очень сложно! – признается Вячеслав Заренков. – Честно говоря, за последние месяцы я прочитал столько книг, сколько не прочел за десять лет. А картины – ну, просто невозможно было выбирать, настолько все они были замечательными.

Чтобы справиться с таким количество заявок, понадобилось два состава жюри – в него вошли известные писатели, критики, искусствоведы и художники. Большое жюри сформировало лонг-лист из 60 работ.

– Работ было очень много, и достойных, – делится впечатлениями председатель секции живописи Большого жюри Латиф Казбеков. – Чтобы определиться, каждую картину пришлось изучить по семь-восемь раз.

Затем почетное право решать судьбу конкурсантов перешло к Малому жюри, включившему в шорт-лист 12 лучших работ участников премии.

– Мне повезло познакомиться с огромным количеством замечательных литературных произведений, – говорит Николай Буров. – Я понял, что у нас еще умеют писать. Более того, все это я прочел бы вслух, а это хороший комплимент для литературы.

Лучших из лучших выбирало два состава жюри. Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».

ВЗБОДРИТЬ ЛИТЕРАТОРА

Первая церемония награждения премией «Созидающий мир» состоялась 10 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге.

– Весь мир столкнулся с пандемией, затронула она и нас, – добавляет Наталия Берзина. – Мы планировали провести церемонию более масштабно. Увы, пришлось сократить количество гостей. Но знаете, все нужно рассматривать с позитивной точки зрения: зато мы стали активно осваивать интернет-технологии и успешно провели такое важное мероприятие в формате онлайн-трансляции, зрителями которой стали тысячи людей по всему миру.

В этом году премиальный фонд составил пять миллионов рублей.

Премиальный фонд в 2020 году составил пять миллионов рублей. Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».

– Раньше гонорары за литературные произведения были другими: Толстой получил за «Анну Каренину» 20 000 рублей, и на такие деньги можно было купить и обставить дом в Москве, – напомнил член жюри, писатель, литературовед, доктор филологических наук Евгений Водолазкин. – Именно поэтому эта премия сегодня так важна.

Финалистам вручили сертификаты на суммы от 100 000 до 1 000 000 рублей.

– Сегодня в нашем культурном городе нет механизма славы, механизма обогащения, как в Москве: в петербургских литераторах преобладает нищая гордость, – подчеркивает член жюри, глава Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов. – Но, узнав о такой премии, возможно, авторы допишут свои начатые романы и взбодрятся. Правда, это зависит от того, как сложатся отношения участников с премией. Ей еще только предстоит создать свою ауру, завоевать авторитет.

ТРЕТЬЯКОВЫ И ИЖЕ С НИМИ

В планах у премии «Созидающий мир» – расширение охвата: организаторам хочется привлечь больше участников, в том числе из глубинки, которая, как известно, богата талантами.

– Хотелось бы, чтобы премия развивалась, чтобы такую работу вел не только «Созидающий мир». Где наши Третьяковы и иже с ними? Где гиганты промышленности и экономики, которые поддержат культуру и высшее ее проявление – искусство? Где наш госзаказ? – задается вопросом Буров. – Культура – это тот предмет, который нуждается в любви и поощрении, сколько бы в нее ни вкладывали средств. А государство должно сделать так, чтобы вкладывать в нее было приятно и выгодно.

По словам члена жюри, сопредседателя секции поэзии Союза писателей России Алексея Ахматова, такие позитивные начинания, как премии, не должны зависеть ни от пандемии, ни от финансирования. А потому им стоит базироваться на нацпроектах.

– То, что делает наш замечательный меценат (Вячеслав Заренков. –Прим.ред.) – яркий знак того, что искусство нужно и важно поддерживать, брать под свое крыло, – поясняет Ахматов. – Своим примером он показывает, что за культуру надо быть ответственным. А пока, к сожалению, у нас в стране об авторах заботятся далеко не всегда: редактор – есть, корректор и издатель – есть, а такой профессии, как писатель, – нет.

Как заметил в беседе с художниками и литераторами Вячеслав Заренков, бизнесу интересно поддерживать искусство, но не хватает серьезной государственной программы. Ну, а ответить на поддержку расцветом искусства за Россией не заржавеет.

МНЕНИЕ ФИНАЛИСТОВ:

Павел КРУСАНОВ, обладатель гран-при, автор лучшей прозаической книги (роман «Яснослышащий»):

– Отрадно и прекрасно, что есть еще у нас на свете люди, которые делают вклад в культуру, он же – вклад в вечность: дивидендов отсюда ждать не приходится.

Роман Павла Крусанов стал книгой года и удостоился гран-при. Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».

Екатерина ПОЛЯНСКАЯ, автор лучшей поэтической книги (сборник стихов «Метроном»):

– Стихи– дело божье, их написание не имеет к конкурсу никакого отношения. Но для творческой жизни самих литераторов – для всего того, что происходит после рождения стихов, – конкурсы очень важны. Это часть литературной жизни.

Александр ПОГОСЯН, автор лучшего живописного произведения (диптих «Рыбачки. Ожидание» и «Рыбаки. Возвращение»):

– Чтобы в одном конкурсе соединялись и литература, и пластическое искусство, и живопись, – я таких конкурсов не знаю, а ведь мне известно в этой сфере очень многое. И одно это уже достойно большого уважения. Признаюсь, я даже не знал, что конкурс курируется меценатом, поэтому призы стали сюрпризом: занимаешься любимым делом, а тебе за это еще и деньги дают.

Владимир ГЛАЗУНОВ, телеведущий, чтец, лауреат премии «За вклад в литературу»:

– Мне казалось, что Мамонтовых и Савв Морозовых уже не осталось на белом свете. Но, оказывается, они есть. И живут они в Санкт-Петербурге. Я до сих пор удивляюсь серьезности и надежности фонда, который нас поддержал, и радуюсь, что есть люди, которые в состоянии из темного времени перевести нас в свет, в созидание.

Александр ПРОСТЕВ, иконописец, живописец, лауреат премии «За вклад в изобразительное искусство»:

– С Вячеславом Заренковым я познакомился 20 лет назад: он просто пришел в нашу общину и стал помогать. Теперь мне довелось расписать храм святой Ксении Петербургской, где он был благодетелем. Так получилось, что до этого я шесть лет писал живописную серию о житии Ксении, – и теперь смог продолжить тему уже в иконописи. Работал над росписью два года без выходных и даже усталости не чувствовал, такая для меня это была радость. Приятно, что мое радостное служение для кого-то важно и полезно.

Андрей АСТВАЦАТУРОВ, автор романа «Не кормите и не трогайте пеликанов»:

– Премия молодая, она привлекает внимание к литературе и создает информационный шум, важный для всякого писателя, помогает пробиться молодым авторам, рождает дискуссию вокруг литературы. Премия материально поддерживает авторов, которые никакой особой поддержки ни от государства, ни от бизнеса, в общем-то, не ощущают. А участие в премии и литераторов, и художников, и скульпторов позволяет участникам, которые обычно варятся в собственном соку, узнать, что происходит в других сферах искусства.

Кира ГРОЗНАЯ, автор книги «Кудряшка»:

– Для меня стало большим удивлением то, что моя книга попала в шорт-лист: в этом же году она была в лонг-листе национальной премии и столкнулась там с жесткой критикой. Книга рассказывает о семье мальчика-аутиста. Замечаю, что общество меняет отношение к таким людям: от них больше не отгораживаются, они стали частью нашей жизни. Приятно было с такой книгой поучаствовать в этом необычном конкурсе, где соединяются совершенно разные виды искусств. Это удачная задумка.

Сергей НОСОВ, автор поэтической книги «Сторожение»:

– Сейчас премии модно ругать: дескать, они не отражают литературных достижений. Но в данном случае все как раз наоборот. Финалисты выбраны были заслужено, состав участников сильный. Конечно, работая над книгой, писатель не рассчитывает на оценку и награду. Но то, что твой труд поддерживают, приятно и радостно. Подобные премии – луч внимания, направленный в сторону литераторов.