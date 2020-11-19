«Кристина простит Дзюбу, как это сделала и супруга Кокорина»: Почему жены футболистов закрывают глаза на интимные скандалы своих мужей

С Кристиной Дзюба с 2012 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Футболиста «Зенита» Артема Дзюбы после появления скандального интимного видео преследует череда слухов. Сначала в Сети появилась «утка» о том, что «Зенит» планирует распрощаться со своим форвардом. Однако вскоре эту информацию опровергли. Следом за этим футболист получил новый удар – неизвестные анонимные телеграм-каналы стали распространять новость, что жена Артема Кристина якобы задумалась о разводе. «Комсомолка» попыталась разобраться, действительно ли у нападающего сине-бело-голубых начались проблемы в семье, и почему жены футболистов как правило прощают своих избранников.

ПРОСТИЛА ДЗЮБУ, КАК И ЖЕНА КОРИНА

Артем Дзюба и Кристина (в девичестве Орлова) прошли немало испытаний. Изначально за красавицей ухаживал близкий друг Артема – голкипер Иван Комиссаров. Однако на общей вечеринке в 2012 году, увидев Кристину, Дзюба влюбился в подружку товарища и сразу же пошел в бой. Как позже будет вспоминать футболист, девушку он завоевал за несколько дней. Что удивительно, Кристина в тот момент даже не знала, что Дзюба – известный спортсмен. Что же касается Ивана Комиссарова – здесь все обошлось без скандалов. Кристина не стала яблоком раздора, и с Артемом он дружит до сих пор.

Иван Комиссаров и Артем Дзюба - лучшие друзья Фото: СОЦСЕТИ

Артем и Кристина поженились в 2013 году, в том же году у пары родился первый ребенок. С тех пор супруга Артема не дала ни одного интервью. В отличие от жен других футболистов, она не любит публичности. Кристина даже не ведет своей личной страницы в социальной сети. Не дала никаких комментариев Кристина и после первого скандала, который грянул через два года после их свадьбы. В 2015 году Артема заметили целующимся с телеведущей Марией Орзул. На отношениях это серьезно сказалось, но Дзюбе удалось сохранить брак. В тот момент он признался, что переосмыслил ценности, и теперь брак для него стоит на первом месте.

Ранее за Кристиной ухаживал Иван Комиссаров (слева) Фото: СОЦСЕТИ

- Я понял, что я могу потерять, - признавался Дзюба. Буквально через год у них с Кристиной родился второй ребенок. После этого Артем Дзюба везде представал как порядочный семьянин и любящий отец. Никаких намеков на отношения на стороне не было.

Кристина Дзюба продолжала вести скрытный образ жизни. Единственное, где можно найти ее снимки – это социальные сети жены футболиста Александра Кокорина. Судя по всему, между Дарьей Валитовой и Кристиной были дружеские отношения. К слову, жена Кокорина тоже не любит выносить ссор из избы и также прощает своему мужу скандалы.

Кристина и жена Кокорина часто проводили время вместе Фото: СОЦСЕТИ

В ночь, кода Кокорин и Мамаев дважды подрались, они отдыхали в компании девиц, в то время как их жены с детьми сидели по домам. На суде для Кокорина была неприятная заминка. Его гражданская жена Дарья Валитова была на заседании в тот момент, когда футболиста допрашивали и уточняли, почему одна из девушек сидела у него на коленях. На вопрос, целовала ли она вас, Кокорин ответил уклончиво: «инициативу проявляла только она». В этот момент Дарья опустила глаза.

Кристина (слева) прощает мужа, как и жена Кокорина (справа) Фото: СОЦСЕТИ

Тем не менее, Дарья дождалась отца своего ребенка из колонии и, кажется, простила его за все. Влюбленные продолжают жить вместе и делиться милыми фотографиями.

«КРИСТИНА СНОВА ПРОСТИТ ДЗЮБУ»

После появления в Сети интимного видео Дзюбы вновь пошли слухи о возможном разводе Кристины и Артема. Но, судя по всему, это очередной вброс. В окружении считают, что, если поцелуй не повлиял на отношения супругов, то и видео, в котором нет других женщин – тем более не отразится на браке. В этом уверены и другие жены футболистов. Например, бывшая супруга Александра Кержакова Милана Тюльпанова поддержала Дзюбу.

Кристина Дзюба редко выходит в свет Фото: "Экспресс-газета"

- Необязательно привязываться к негативному, если есть причины для сохранения брака, - пояснила «КП-Петербург» Милана Тюльпанова. - Я надеюсь, что в его семье сохраняется любовь и понимание. Я не была в подобной ситуации, но могу сказать, что солидарна с большинством людей, кто поддержал право на личную жизнь. Такое не должно становиться достоянием общественности. Стыдно должно быть тем, кто придал все это гласности.

У пары двое детей Фото: СОЦСЕТИ

Сама Кристина никаких комментариев по поводу случившегося не дала. Семейные психологи в свою очередь уверены, что Кристина простит своего супруга и не станет расторгать брак. Правда, о причинах такого решения эксперты разошлись во мнениях.

Артем - любящий семьянин Фото: СОЦСЕТИ

- Дело в том, что, как вы понимаете, доходы футболиста ни с чьими доходами не сравнятся, - пояснил «КП-Петербург» психолог Александр Полеев. - Мужья обеспечивают очень высокий уровень жизни. Кроме того, они не злоупотребляют наркотиками и алкоголем, имея такой высокий доход. Их не сравнить с теми же артистами и певцами, потому что спортсмены вынуждены поддерживать свою форму. Стоит также учитывать, что жены футболистов - обычно простые девушки. Они разводятся, как правило, в тот момент, если их начинают бить. Но стоит сказать, что семьи футболистов все же неустойчивы.

Кристина Дзюба не ведет соцсети Фото: СОЦСЕТИ

В свою очередь коллега психолога уверена, что в семье Дзюбы царит любовь.

- Все супруги известных людей терпят подобные вещи, - поясняет аналитический психолог Анна Хныкина. - Это связано всего лишь с популярностью человека. Потому что скандалы бывают во всех парах, как и неприятные истории, такое случается и у инженеров, и у художников. А то, что мы сейчас видим, это часть публичной жизни. Люди склонны обсуждать жизнь публичной личностью, и это задевает всю семью. Приходится это выносить и терпеть. Это очень непросто все. Что же касается того, почему люди не разводятся, то тут разные причины: хотят сохранить брак. Может это любовь, а может просто ответственность. Брачные отношения - это непросто, это не так, как кажется, когда тебе 20 лет, что сейчас поженимся и будет все, как в сказке. Сказка заканчивается после медового месяца. На самом деле брак - это всегда преодоление, нужно выдерживать друг друга и уметь переживать трудные моменты. А развестись много ума не надо. Мне кажется, Дзюбе в этой ситуации надо просто посочувствовать. То же самое было с Наташей Королевой и Тарзаном.

Что же касается самого Артема Дзюбы, то о своих отношениях он не рассказывает. Футболист лишь извинился за то, что видео попало в Сеть, и признал, что он далеко не безгрешен.

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