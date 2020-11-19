Бюджет-2021: Депутаты добавили денег на здравоохранение, образование и социалку

Только на петербургские поликлиники и больницы дополнительно потратят четверть миллиарда рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главный финансовый документ Санкт-Петербурга на предстоящий год вновь жарко обсуждали в Мариинском дворце. В рамках второго чтения бюджета-2021 рассмотрели сразу 33 поправки. Из них приняли только четыре, как и рекомендовал бюджетно-финансовый комитет ЗакСа.

В их числе губернаторская поправка. Смольный предложил направить дополнительные деньги на здравоохранение (2,1 млрд рублей), образования (1,2 млрд), социалку (0,97 млрд), культуру (2,1 млрд), благоустройство (100 млн), транспорт (2 млрд), а также строительство трех школ, детского сада и отделения «Скорой помощи» в Невском районе.

Поддержали и поправку самого БФК, которая направляет 356,7 млн из Резервного фонда на ремонт и дооснащение медицинских учреждений.

Единственная депутатская поправка, прошедшая сито БФК и голосования, – поправка Елены Киселевой: она предложила выделить деньги на освещение стадиона в Металлострое.

И, конечно, подержали поправку парламентского большинства, которая распределяет 1,252 млрд рублей из Резервного фонда. Из них четверть миллиарда потратят на оборудование для поликлиник и больниц: больница святого Георгия получит 27 млн на Центр инновационных медицинских технологий, медучреждения Петроградского и Кировского районов расширять аппаратную базу для контроля здоровья женщин, поликлиники Выборгского района оснастят оборудованием для диагностики маленьких и взрослых пациентов.

– Здравоохранение сейчас звучит как национальная безопасность, – отметил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. – Сберечь людей – вот что главное в нынешнее непростое время.

Миллиард рублей перераспределят в рамках поправки от фракции «Единая Россия». Из них полмиллиарда направят поправкой фракции на благоустройство и озеленение. Еще 200 миллионов пойдут на сохранение домов-памятников и ремонт помещений правоохранительных и судебных органов. Предусмотрели ассигнование пожарным и поисковикам, а остальную сумму отдадут школам.

А В ЭТО ВРЕМЯ: Детей оградят от «веселящего газа»

За основу приняли проект закона, который запретит в Петербурге продавать несовершеннолетним шарики с «веселящим газом», или закисью азота.

– Рейды МВД фиксируют, что есть в нашем городе точки, где до сих пор реализуется эта «продукция», причем основные потребители – дети, – объяснил глава парламентской комиссии по законодательству Денис Четырбок. – Но действенных инструментов, чтобы победить эту напасть, закон правоохранителям пока не предоставил. Пора поставить заслон веселящему газу на пути к подросткам.

За отпуск ребенку опасного шарика накажут так же строго, как за снюс или вейп: по региональной административке, оштрафуют на 3-50 тысяч рублей.

– 45 лет назад я был в группе студентов-испытателей закиси азота в качестве обезболивающего для рожениц, – признался зампред парламентской комиссии по соцполитике и здравоохранению Александр Егоров. – Под действием газа перестаешь контролировать действия, потом наступает веселящий эффект, а вскоре – галлюцинации.

Ограничить оборот газа и оставить право им пользоваться только медикам – это прерогатива Госдумы. Чтобы ускорить перемены, депутаты Петербурга направят отзыв на соответствующий федеральный законопроект.

КСТАТИ: Закон «о наливайках» смягчат

Самый громкий закон года – о наливайках и авторских барах – обзавелся первой поправкой.

– Суть предложения – снизить минимальный метраж в отношении заведений общепита, продающих алкоголь, до 20 «квадратов», при этом сохранить минимум 50 для домов, из которых поступает много жалоб, – пояснил Денис Четырбок.

В числе домов, для которых также сохранятся прежние требования о 50 «квадратах» – «хрущевки», построенные с 1957-го по 1970-е годы и старые панельки постройки 1970-1980-х годов.

– Считаю, что в результате обсуждения были учтены все аспекты вопроса – особенности зданий жилого фонда, правила работы торговых точек, а главное, интересы граждан, которые не должны страдать из-за полуподпольных распивочных, являющихся источником беспорядков и происшествий. Получился выверенный, сбалансированный документ, нацеленный прежде всего на защиту простых людей, – отметил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

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