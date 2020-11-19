Смольный: Санкт-Петербург вышел на плато по госпитализации больных коронавирусом

Власти Санкт-Петербурга сообщили о выходе на плато по госпитализации больных коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Смольном сообщили о выходе на плато – но не по заболеваемости коронавирусом, а по госпитализации больных инфекцией и с подозрением на нее в Санкт-Петербурге. Как рассказал вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин в рамках марафона «Спасибо!» на телеканале 78, в текущей эпидситуации городу придется жить до весны 2021 года, хотя все, безусловно, надеются на лучшее.

- Конечно, всем хочется заглянуть вперед. Каждый день мы цифры разглядываем, и сейчас у нас некое плато образовалось, если брать число госпитализаций. Но надежда присутствует, а вдруг после этого мы вниз пойдем. Однако, к сожалению, вынуждены готовиться к несколько иному сценарию, что коронавирус теперь, как говорят медики нам, это один из видов вирусной инфекции. И COVID-19 распространяется по одному схожему сценарию – от осени до весны. А вот другие вопросы вроде того, возникнет ли иммунитет и сможем ли мы вакцинировать людей, - пока открыты, - сообщил Евгений Елин.

Вице-губернатор отметил, что одной из главных проблем борьбы с коронавирусом стала нехватка младшего и среднего медперсонала в больницах, особенно для помощи по лабораторным исследованиям и налаживании системы оповещений.

Добавим, что губернатор Санкт-Петербург Александр Беглов тоже включился в марафон и поблагодарил всех медработников, водителей «скорых», волонтеров, лаборантов и студентов медицинских вузов за их тяжелый труд в непросто время пандемии.

- Вы приняли на себя первый удар и продолжаете держать оборону ради каждого из нас, - сказал Беглов.

Тем временем эксперты считают, что Северная столица выйдет на плато по коронавирусу позднее остальных регионов России. Рост заболеваемости продолжает расти и Смольный вводит новые, более жесткие ограничения с 23 ноября 2020 года.