В Юнтоловском заказнике появится экотропа, стартуют экскурсии и квесты

Победители чемпионата - студенты Горного. Фото: Полина ШАНДРАК

НОВЫЙ ФОРМАТ

В этом году впервые в Петербурге состоялся студенческий кейс-чемпионат по развитию экологического туризма. Прошел он в рамках V Северо-Западной Межрегиональной общественной экологической конференции, организатором которой является Общественная палата Санкт-Петербурга.

- Тема экологии в палате обсуждается постоянно, - отметила член Общественной палаты Санкт-Петербурга, руководитель Всероссийской молодежной общественной организации «Мир» Кристина Федосеева. - В этом году мы решили попробовать новый формат проведения конференции и организовали кейс-чемпионат, для того чтобы решить существующую и значимую проблему.

Триста студентов из десяти вузов Северной столицы должны были разработать предложения по развитию экологического туризма на территории государственного природного заказника «Юнтоловский».

Это место было выбрано не случайно. В Приморском районе, где оно располагается, много жилых комплексов. Людям необходимо где-то комфортно проводить время, отдыхать.

До финала чемпионата дошло только шесть команд - студенты Горного университета, СПбГУ, СПбГИК, НИУ ВШЭ, СПбГЭУ и РАНХиГС. Участникам за шесть минут нужно было убедить членов жюри в том, что именно их проект достоин реализации. Чтобы учащиеся хорошенько подготовились, накануне им провели экскурсию по заказнику. После увиденного своими глазами идей у них прибавилось. Чего учащиеся только не предлагали: переплавляться на лодках через Лахтинский Разлив, развивать болотный туризм и многое другое.

Так может выглядеть входная группа. Фото предоставлено авторами проекта.

«СБЕРЕЧЬ ПРИРОДУ И СОЗДАТЬ КОМФОРТ»

Наиболее убедительными оказались студенты Горного университета. Они предложили оборудовать экологическую тропу, установив деревянный пешеходный настил, а также облагородить территорию скамейками, беседками и оборудовать пляж.

Чтобы горожане и гости Северной столицы коротали время в заказнике не только весело, но и с пользой, можно проводить исторические, орнитологические, ботанические и общепросветительские экскурсии. Для более активных - квесты с памятными призами. Авторы этого проекта и стали победителями.

- Мы стремились развить тему туризма со стороны экологии. Хотели бы сохранить северную часть заказника как зону минимального антропогенного воздействия. То есть не пускать туда людей, а также разработать специальные маршруты, - пояснил студент 2-го курса Василий Бурейко.

В планах у команды еще несколько задумок - обустроить мастерские, в которых можно было бы, например, самому сделать кормушку для птиц, ведь пернатых там много, причем разных видов. Кроме того, привлечь бизнес - открыть точки проката велосипедов, лыж и другого спортивного инвентаря.

- Команды представили много идей. Территория заказника очень непростая для развития экотуризма, но ее нужно каким-то образом приспосабливать и сохранять. Наша общая цель - сберечь природу и создать комфортные условия для жителей, - подчеркнула директор ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий» Татьяна Ковалева. - Мы поддерживаем проведение экскурсий, организацию квестов и игр. Нам бы очень хотелось развивать это направление.

Для экотропы предложили оборудовать деревянный настил. Фото предоставлено авторами проекта.

Окончательный вариант проекта студенты будут дорабатывать вместе с Общественной палатой Санкт-Петербурга и профильными комитетами Смольного. Планируется, что уже в следующем году приступят к реализации.

КСТАТИ

Поддержка инициатив как городских некоммерческих организаций, так и простых петербуржцев - одна из важных задач, которые реализует Общественная палата Санкт-Петербурга. За помощью может обратиться каждый. Необходимо просто зайти на официальный сайт op78.ru или прислать свои предложения на адрес электронной почты 78_opspb@mail.ru.