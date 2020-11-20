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Общество

В Юнтоловском заказнике появится экотропа, стартуют экскурсии и квесты

Студенты Горного университета вместе с Общественной палатой Санкт-Петербурга развивают экотуризм
Полина ШАНДРАК
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Победители чемпионата - студенты Горного.

Победители чемпионата - студенты Горного.

Фото: Полина ШАНДРАК

НОВЫЙ ФОРМАТ

В этом году впервые в Петербурге состоялся студенческий кейс-чемпионат по развитию экологического туризма. Прошел он в рамках V Северо-Западной Межрегиональной общественной экологической конференции, организатором которой является Общественная палата Санкт-Петербурга.

- Тема экологии в палате обсуждается постоянно, - отметила член Общественной палаты Санкт-Петербурга, руководитель Всероссийской молодежной общественной организации «Мир» Кристина Федосеева. - В этом году мы решили попробовать новый формат проведения конференции и организовали кейс-чемпионат, для того чтобы решить существующую и значимую проблему.

Триста студентов из десяти вузов Северной столицы должны были разработать предложения по развитию экологического туризма на территории государственного природного заказника «Юнтоловский».

Это место было выбрано не случайно. В Приморском районе, где оно располагается, много жилых комплексов. Людям необходимо где-то комфортно проводить время, отдыхать.

До финала чемпионата дошло только шесть команд - студенты Горного университета, СПбГУ, СПбГИК, НИУ ВШЭ, СПбГЭУ и РАНХиГС. Участникам за шесть минут нужно было убедить членов жюри в том, что именно их проект достоин реализации. Чтобы учащиеся хорошенько подготовились, накануне им провели экскурсию по заказнику. После увиденного своими глазами идей у них прибавилось. Чего учащиеся только не предлагали: переплавляться на лодках через Лахтинский Разлив, развивать болотный туризм и многое другое.

Так может выглядеть входная группа. Фото предоставлено авторами проекта.

Так может выглядеть входная группа. Фото предоставлено авторами проекта.

«СБЕРЕЧЬ ПРИРОДУ И СОЗДАТЬ КОМФОРТ»

Наиболее убедительными оказались студенты Горного университета. Они предложили оборудовать экологическую тропу, установив деревянный пешеходный настил, а также облагородить территорию скамейками, беседками и оборудовать пляж.

Чтобы горожане и гости Северной столицы коротали время в заказнике не только весело, но и с пользой, можно проводить исторические, орнитологические, ботанические и общепросветительские экскурсии. Для более активных - квесты с памятными призами. Авторы этого проекта и стали победителями.

- Мы стремились развить тему туризма со стороны экологии. Хотели бы сохранить северную часть заказника как зону минимального антропогенного воздействия. То есть не пускать туда людей, а также разработать специальные маршруты, - пояснил студент 2-го курса Василий Бурейко.

В планах у команды еще несколько задумок - обустроить мастерские, в которых можно было бы, например, самому сделать кормушку для птиц, ведь пернатых там много, причем разных видов. Кроме того, привлечь бизнес - открыть точки проката велосипедов, лыж и другого спортивного инвентаря.

- Команды представили много идей. Территория заказника очень непростая для развития экотуризма, но ее нужно каким-то образом приспосабливать и сохранять. Наша общая цель - сберечь природу и создать комфортные условия для жителей, - подчеркнула директор ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий» Татьяна Ковалева. - Мы поддерживаем проведение экскурсий, организацию квестов и игр. Нам бы очень хотелось развивать это направление.

Для экотропы предложили оборудовать деревянный настил. Фото предоставлено авторами проекта.

Для экотропы предложили оборудовать деревянный настил. Фото предоставлено авторами проекта.

Окончательный вариант проекта студенты будут дорабатывать вместе с Общественной палатой Санкт-Петербурга и профильными комитетами Смольного. Планируется, что уже в следующем году приступят к реализации.

КСТАТИ

Поддержка инициатив как городских некоммерческих организаций, так и простых петербуржцев - одна из важных задач, которые реализует Общественная палата Санкт-Петербурга. За помощью может обратиться каждый. Необходимо просто зайти на официальный сайт op78.ru или прислать свои предложения на адрес электронной почты 78_opspb@mail.ru.

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