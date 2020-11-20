Уникальное фронтовое письмо внука Достоевского показали в Александро-Невской лавре

Андрей Федорович Достоевский всегда хорошо рисовал, а потому присылал родным с фронта красочные послания. Фото: Артем КИЛЬКИН

Какими словами описать войну? На этот непростой вопрос ответят фронтовые письма и сочинения школьников блокадного Ленинграда. Нетленные документы собрали в выставку к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, подготовленной Древлехранилищем Александро-Невской лавры. Бумаги и предметы, рассказывающие о фронте, тыле и блокаде, станут частью постоянной экспозиции.

ОТ ДОСТОЕВСКОГО – С ФРОНТА

Украшение экспозиции – богато иллюстрированное письмо с фронта, больше напоминающее страницу из детской книжки. Красочное послание в феврале 1944 года отправил семье, эвакуированной из блокадного Ленинграда в Йошкар-Олу, Андрей Федорович Достоевский – внук и один из основателей музея великого писателя в Санкт-Петербурге.

– Андрей Федорович всегда хорошо рисовал (умение рисовать – потомственная способность рода Достоевских), а потому присылал родным с фронта такие красочные письма, – поясняет, демонстрируя ценный документ, научный сотрудник Древлехранилища Мария Власникова.

С судейскими флажками в руках

Андрей Федорович родился в Симферополе в 1907 году в семье единственного продолжателя рода писателя. Поступил в Донской политехнический институт в Новочеркасске, а когда был исключен из-за дворянского происхождения, стал добиваться возможности учиться в Москве, на приеме наркома Орджоникидзе.

В результате Достоевского приняли в Ленинградский индустриальный институт на специальность «Автомобили и тракторы», который он окончил в 1936 году с отличием. Параллельно Андрей Федорович получил и военную специальность, став инженером по ремонту танковых двигателей. Кстати, 2 декабря 1934-го – на следующий день после убийства Кирова – Достоевского арестовали и бросили в СИЗО на Шпалерной. Но не прошло и месяца, как арестанта освободили.

Андрей Достоевский (справа) обожал мотоциклы, и это определило его военный путь. Фото: Музей Достоевского

На досуге Андрей Федорович занимался мотоциклетным спортом и даже имел звание мастера. В день, когда началась война, он как раз направлялся судить мотогонки «Пушкин – Павловск». Объявление по громкоговорителю застало его на станции «Павловск» с судейскими флажками в руках. В тот же день Достоевский наведался в военкомат, а спустя три дня ушел на войну.

Дошел до Кенигсберга

Первое военное лето Достоевский провел в Петергофе, тренируя 4-й мотобатальон 10-го запасного автотранспортного полка. Начинающие бойцы-мотоциклисты наматывали круги прямо вокруг Самсона.

– Как инженер-лейтенант Андрей Федорович строил оборонные укрепления Лужского рубежа, месяц воевал на Невском пятачке, был ранен, – рассказывают в музее.

В первые месяцы войны Достоевский был командиром стрелковой роты в составе Отдельного отряда Ленфронта под командованием капитана Плетнева. После ранения в ногу в районе Невской Дубровки он долго ходил с костылем и в санбат попал лишь спустя две недели – когда началась гангрена и грозила ампутация. Лечить бойца взялся доктор по фамилии Рубитель. Достоевский умолял врача «не уподобляться своей фамилии» – и ногу удалось спасти.

Открытие экспозиции приурочили к 75-летию Победы. Фото: Артем КИЛЬКИН

В начале декабря 1941-го Андрея Федоровича в составе отдельного минометного дивизиона 115-й стрелковой дивизии перебросили на Волховский фронт. За годы войны Достоевский был и начальников мотоциклетной группы связи и разведки, и начальником боевого питания минометного дивизиона, и помощником начальника оперативного отдела штаба дивизии.

В 1943-ем Достоевский получил новое ранение, а после выздоровления стал служить старшим инженер-конструктором и начальником технического отдела подвижного танково-агрегаторемонтного завода Главного бронетанкового управления. С танковым корпусом он дошел до Кенигсберга.

Для пятилетней дочки

– Во время войны открылось в нем дарование: он писал своей пятилетней дочке письма-рассказы с картинками, раскрашенными цветными карандашами, – рассказывала первая жена Достоевского Татьяна (Куршакова). – У него было очень своеобразное восприятие окружающей действительности, что и отразилось в этих письмах. В них описывал разные случаи из своей военной жизни, внося в эти описания и в картинки к ним много юмора и очень хорошего, доброго отношения к своим однополчанам. К сожалению, все письма остались в детском саду, куда ходила дочь во время эвакуации.

В числе немногих сохранилось письмо, рассказывающее о праздновании 26-летия Красной Армии (23 февраля 1944 года).

Андрей Достоевский в годы войны. Фото: Музей Достоевского

– Есть музей Достоевского, но одна из родственниц – Элеонора Альбинская – решила передать некоторые ценные предметы из семейной коллекции в лавру: здесь похоронены и Федор Михайлович с супругой Анной Григорьевной, и сам Андрей Федорович, – поясняет хранитель Древлехранилища Роман Катаев. – Среди них и письмо, превращенное автором в настоящее произведение искусства. Так как рукописные вещи требуют особых условий хранения и очень боятся солнечного света, в витрине мы представили хорошую копию этого послания.

Поля письма украшают дети, наряженные в военных, медсестер и даже изображающие самолеты. В самом начале автор поясняет: «Ребята Кулотинского детского сада (Новгородская обл. – Прим. ред.) пригласили нас, военных, к себе в гости. Это был День Красной армии». На праздник к ребятам военные приехали вшестером на мотоциклах.

Новая экспозиция стала частью постоянной в здании Древлехранилища лавры. Фото: Артем КИЛЬКИН

– Некоторые ребята были наряжены кавалеристами, другие изображали самолеты, третьи шли с барабанами и винтовками и представляли атакующие войска, – пишет Андрей Федорович. – Маленькая санитарка везде поспевала за ними. Руководил войсками один мальчик, одетый командиром.

В благодарность за торжество детей прокатили на мотоциклах.

– Нам, мотоциклистам, было много работы, зато все ребята почувствовали, какие сильные и крепкие машины дают наше Правительство и Партия нашей дорогой Красной армии, – подытоживает автор.

В дар сражающейся родине

В годы Второй мировой Достоевский сражался на шести фронтах, включая Забайкальский (в ходе Маньчжурской операции), и окончил ее в звании инженер-капитана запаса, имея медали «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и «За победу над Японией» на груди. Еще прежде чем отправиться в сторону Японии, он успел побывать в Ленинграде и вызвать туда из эвакуации жену и дочку.

После войны Достоевский 10 лет преподавал в Ленинградском радиотехническом техникуме, а свое последнее десятилетие посвятил главному делу жизни – увековечиванию памяти о великом деде и созданию Музея Достоевского. Сам Андрей Федорович, увы, не дожил до его открытия всего три года, но завещал ему многочисленные материалы. Успел исполнить внук и последнюю волю Анны Григорьевны, перенеся ее прах из Ялты в некрополь Александро-Невской лавры.

Последние годы жизни Андрей Достоевский посвятил созданию музея великого деда. Фото: Музей Достоевского

Потомки Достоевского продолжили «транспортную» тему в литературной семье и стали водителями самого ленинградского-петербургского транспорта – трамвая.

– Самое для меня ценное, личные вещи Федора Михайловича, сданные мной на хранение в литературный музей, – писал Достоевский в годы войны, когда его деда обвинили в клевете на русский народ, – с гордостью отдаю в дар сражающейся родине.

«ЕСЛИ УМРУ, ТО С ЧЕСТЬЮ»

С письмом Достоевского соседствуют, на первый взгляд, невзрачные исписанные листы: где карандаш, где ручка, на обрывках бумаги, на бланках, но почерк везде один и тот же. Автор этих писем – 21-летний Павел Муравьев, который ушел на фронт в первые месяцы войны.

– Наша коллекция собрана из самых разных предметов, переданных в лавру в разные годы: отдавая их именно сюда, семьи часто вкладывают в это цель не только сохранить ценности, но и обеспечить умершему молитвенную память, – объясняет Роман Катаев. – К сожалению, детали биографии не всех авторов писем нам известны. Но, возможно, узнав о таких письмах, найдутся потомки. Именно на это мы надеемся в случае с письмами Муравьева.

К сожалению, кроме того, что сказано самим Павлов в письмах, о нем в музее ничего неизвестно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Из писем известно, что Павел Иванович участвовал в боях в Украине и Белоруссии, а письма своим родителям – Прасковье Михайловне и Ивану Степановичу – слал в Рязанскую область.

Одно из первых писем датировано 10 августа 1941 года и отправлено из Днепропетровска. К тому моменту Павел «уже несколько раз участвовал в боях», из которых «вышел совершено невредим».

– Я проехал почти всю Украину и всю Белоруссию. Хлеба здесь очень хорошие, но убрать их, вероятно, как следует, не придется, – пишет Муравьев. – Мама, обо мне беспокоиться не следует, так как я выполняю свой гражданский долг по защите своего Отечества. И если я погибну, то не забывайте, что я жил честно, и расскажите моим братья и сестрам это, а детей у меня пока что нет. <…> Если умру, то с честью.

Извещение о смерти Павла Муравьева. Фото: Артем КИЛЬКИН

Павел рассказывает родителям, что «немцы очень боятся русского штыка», поэтому не допускают рукопашной схватки, а в бой идут «пьяные и во фляги с собой берут не воду, а водку». Но со временем письма Муравьева становятся все сдержаннее. Возможно, от того, что он не хочет шокировать близких лишними страшными подробностями.

В послание от 26 августа 1941-го, адресованное «маме, папе, Коле, Шуре, Нюре, Мише, Володе, Марусе и Пете», солдат вкладывает свой денежный аттестат, по которому семья сможет получать деньги.

– Если в дальнейшем буду жив, то буду посылать еще деньги, – пишет Павел. – А если жив не буду, то будете получать пособие.

В последнем письме, без даты, Муравьев в последний раз уверяет семью, что «фашисты будут разбиты». А потом добавляет: «Победа без крови не дается».

3 марта 1942-го семья Муравьевых получит извещение: «Вступил в бой с германским фашизмом и не вернулся. Считать героически погибшим».

«ХОТЕЛОСЬ И ПЛАКАТЬ, И СМЕЯТЬСЯ ОТ РАДОСТИ»

Еще один экспонат, живо рассказывающий о войне, – сочинение 10-классницы Тамары Алалыкиной. Тема сочинения – «Вечер 27 января 1944 года», Дня ленинградской Победы. Приводим его с небольшими купюрами:

« <…> Еще 15 дней тому назад в городе рвались снаряды, убивая всех от мала до велика.

<…> День 14 января 1944 года. Целый день и ночь гремит над городом канонада. Но это уже не снаряды рвутся в городе, а это наши войска перешли в наступление и громят вражеские укрепления под городом. Наша Красная армия разбила считающиеся непреодолимыми укрепления врага и погнала его далеко от города. За 12 дней боев она освободила более 700 населенных пунктов, теперь инициатива в наших руках, мы наступаем.

Тема сочинения 10-классницы Тамары – «Вечер 27 января 1944 года», Дня ленинградской Победы. Фото: Анна ПОСЛЯНОВА

<…> День 27 января, как и все обычные дни. Мы сидим и ждем, когда по радио передадут опять важное сообщение. И когда я услышала слова, что блокада Ленинграда снята, что враг отогнан от города на 60-100 километров и что он больше никогда не будет подвергать город варварским обстрелам, то я не могу даже предать, что переживала в этот момент: хотелось и плакать, и смеяться от радости, ведь это такая радость, что даже и передать нельзя. Я с мамой побежала на улицу, на Кировскую площадь, потому что сейчас, в 20 часов, наш город будет салютовать нашим доблестным войскам, освободившим город Ленина.

Весь народ бежал на площадь, каждый старался первым услышать наш салют. Вдруг раздался первый залп, в небо поднялось множество разноцветных ракет, небо освещалось прожекторами. Сегодня вечер был темный, пасмурный, но сразу стало так светло, как будто это был ясный день.

Один залп сменялся другим, и так последовало друг за другом 24 залпа. Вся земля содрогалась от выстрелов, но уже не было того ощущения, которое вызывал артобстрел: у всех была необъяснимая радость. Люди смеялись, плакали, раздавались возгласы в честь товарища Сталина, в честь наших доблестных защитников <…>».

А ЧТО ЕЩЕ?

– Иконка с благословением воину, подписанная напутствием от «Шурочки» 23 сентября 1941 года. На иконе – лик святой Варвары, покровительницы всех воинов и космонавтов: именно ей молятся, чтобы отвести безвременную или внезапную кончину. Судя по состоянию образа, воин носил его в подкладке одежды или в нагрудном кармане.

Иконка с благословением воину на обороте попала в музей случайно. Фото: Артем КИЛЬКИН

– Мини-модель танка Т-34 из знаменитой танковой колонны «Дмитрий Донской», созданной на средства, собранные церковью во время войны.

Мини-модель танка Т-34 стала изюминкой выставки. Фото: Артем КИЛЬКИН

– Копии редких фотографий сортировочно-эвакуационного госпиталя №1170, который размещался в войну в стенах Александро-Невской лавры, из коллекции Военно-медицинского музея. Демонстрируются впервые.

Раньше в лавре располагался военный госпиталь. Фото: Военно-медицинский музей / Пересъемка: Артем КИЛЬКИН

СПРАВКА «КП»:

Лавра не существовала как монастырь с 30-х по 90-е годы, но, подчеркивает Роман Катаев, служила мемориалом знаменитым полководцам. В 1942-ом здесь создали мемориал по типу церковной сени, но с воинскими знаменами, в память об Александре Невском. Приходили воины и к могиле Александра Суворова, захороненного в Благовещенской церкви (ныне Музей городской скульптуры).

Лавра в период разрухи. Фото: Древлехранилище Александро-Невской лавры

В 1944-ом на территории современной лавры работал ЦНИИ-48 (ныне ЦНИИ «Прометей» Курчатовского института), который, в том числе, изготавливал танковую броню. На средства, собранные верующими, выпустили и передали армии целую танковую колонну «Дмитрий Донской».

Танковую колонну «Дмитрий Донской» построили на собранные в лавре пожертвования. Фото: Древлехранилище Александро-Невской лавры / Пересъемка: Артем КИЛЬКИН

Действовал в военные годы в лавре и эвакуационный госпиталь, открытый еще в годы русско-финской войны. А прямо в здании Древлехранилища в 1941-ом располагалась будущая Городская станция переливания крови.

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