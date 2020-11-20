Бесплатная выдача лекарств для лечения коронавируса начнется в Санкт-Петербурге уже с 23 ноября 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Бесплатная выдача лекарств для лечения коронавируса начнется в Санкт-Петербурге уже на следующей неделе. Об этом в пятницу, 20 ноября, в холле большой пресс-конференции ТАСС рассказал первый заместитель комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

- Деньги уже получены, распределены по поликлиническому звену, контракты заключены. У нас есть районы, которые готовы уже с завтрашнего дня начать выдавать препараты, - отметил Сарана. – Но основная масса районов ориентируется на понедельник, 23 ноября - среду, 25 ноября 2020 года.

По словам зампреда комитета по здравоохранению, схема планируется следующая: лекарства людям будут разносить участковые врачи, причем с первого же визита. При этом не обязательно, чтобы у больного был четко установленный, подтвержденный тестом ПЦР диагноз «COVID-19». Достаточно предварительного – он может быть установлен на основании имеющихся симптомов или анамнеза (контакт с зараженным, недавнее возвращение из-за границы и так далее).

- Люди даже с предварительным диагнозом не должны ходить по аптекам, стоять в очередях и пытаться что-то самостоятельно купить, - отметил Сарана. – Потому что они могут являться потенциальными разносчиками инфекции.

Сарана: Люди даже с предварительным диагнозом не должны ходить по аптекам. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Та же самая схема – выдача лекарства врачом на дому – будет использоваться и для тех пациентов, которые были выписаны из стационаров для долечивания на дому. Конкретный состав набора лекарств будет зависеть от тяжести течения заболевания, а также от того, есть у человека пневмония или нет.

Напомним: ранее из федерального бюджета регионам выделили порядка 5 миллиардов рублей на закупку лекарств для больных новой коронавирусной инфекцией. Санкт-Петербургу, по словам Андрея Сараны, досталось почти 203 500 000 рублей. По предварительным расчетам этого хватит, чтобы пролечить 26 000 пациентов. В случае необходимости сумму могут увеличить.

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