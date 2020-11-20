Диагноз COVID-19 будут ставить без теста на коронавирус в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге медики будут использовать упрощенную схему постановки диагноза COVID-19 – без теста ПЦР. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге медики будут использовать упрощенную схему постановки диагноза COVID-19 – без теста ПЦР. Об этом в пятницу, 20 ноября, рассказал на пресс-конференции первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

- Если мы откроем девятые временные рекомендации министерства здравоохранения, то мы увидим, что у нас есть пациенты «подозрительные», «вероятные» - они же «клинически подтвержденные» - и «установленные», - отметил Сарана. – «Установленные» - это те, у кого есть положительный результат теста на SARS-CoV-2. «Клинически подтвержденные» - те, у кого результата теста нет, но есть вероятные симптомы заболевания или контакт с инфицированным человеком в анамнезе.

По словам Сараны, упрощенная схема будет использоваться для того, чтобы человеку сразу, во время первого же осмотра, не дожидаясь результатов теста, можно было назначить соответствующее лечение.

Напомним, ранее Андрей Сарана объяснил, как будут выдаваться бесплатные лекарства больным коронавирусом в Санкт-Петербурге. По словам первого зампреда комитета по здравоохранению, это будут делать сами участковые врачи – для того, чтобы потенциальные больные не ходили в аптеки и не заражали окружающих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Люди не должны ходить по аптекам: Смольный рассказал, кто будет получать бесплатные лекарства от коронавируса в Петербурге

По словам пресс-службы комитета по здравоохранению, новая схема заработает в Петербурге уже со следующей недели (подробности)

Власти Петербурга назвали стоимость лечения одного пациента с коронавирусом

По словам чиновников, конкретная сумма зависит от тяжести заболевания (подробности)