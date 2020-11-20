Составлен рейтинг самых дефицитных препаратов в аптеках Санкт-Петербурга

В аптеках Санкт-Петербурга по-прежнему наблюдается нехватка некоторые препаратов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В аптеках Санкт-Петербурга по-прежнему наблюдается нехватка некоторые препаратов – в том числе тех, которые используются для лечения новой коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 20 ноября, рассказал член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Северной столице Валерий Солдунов.

- Мы проверили практически сорок аптек, - отметил эксперт. – Результаты мониторинга оказались следующими. «Фавипиравир» (противовирусный препарат для лечения COVID-19 – прим.ред.) отсутствует в 95 % аптек. «Рекомбинированный интерферон» (лекарство, останавливающее размножение вируса в организме) – в 92 % аптек. «Умифеновир» - он же «Арбидол» - в 25 % аптек. «Метилпреднизолон» (противовоспалительное и противоаллергическое средство) – 67 % аптек. «Ривароксобан» (антикоагулянт) – 67 % аптек. И так далее.

Лучше всего, по словам Салдунова, ситуация складывается с «Кларитромицином» - его нет всего в 7 % аптек. В список лекарств, по которым нет дефицита, вошли также «Парацетамол» и «Амоксицилин» - их можно купить практически везде без какого-либо труда.

В список лекарств, по которым нет дефицита, вошли также «Парацетамол» и «Амоксицилин». Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комментируя ситуацию с лекарствами, первый заместитель председателя петербургского комздрава Андрей Сарана отметил, что формально все наименования в аптеках представлены.

- У нас в схемах лечения коронавируса сейчас насчитывается 16 препаратов, - уточнил Сарана. – Принципиально для того, чтобы собрать любую схему – для легких пациентов, для средне-тяжелых, с пневмонией, без пневмонии – достаточно всего шести. Поэтому нехватка какого-либо одного препарата ничего, по сути, не означает и не меняет. Другое дело, что покупать лекарства нужно все-таки строго по назначению врачей, а не по рекомендациям друзей, знакомых и Бог знает кого еще.

Напомним: уже со следующей недели в Санкт-Петербурге должны начать бесплатно выдавать лекарства для лечения коронавируса. На эти цели городу из федерального бюджета выделили почти 203 500 000 рублей.