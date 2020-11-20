«Особая группа людей»: эксперты объяснили рекорды смертности от коронавируса в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, несмотря на все усилия властей, вот уже который день занимает первую строчку среди всех регионов России по смертности от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург, несмотря на все усилия властей, вот уже который день занимает первую строчку среди всех регионов России по смертности от коронавируса. В среднем на 100 000 человек в Северной столице от COVID-19 умирает 90 – больше, чем где бы то ни было. О причинах таких невеселых рекордов журналистам в пятницу, 20 ноября, рассказал первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

- Надо четко различать понятия «смертность» и «летальность», - отметил Сарана. – То, о чем говорит минздрав, те цифры, которые попадают в регистр – это смертность в «ковидных» стационарах. И эта статистика включает в себя смерти от «ковида», внебольничных пневмоний и так далее. Истинную же летальность коронавируса мы сможем оценить только постфактум, потому что она включает в себя в том числе тех, кто болеет бессимптомно, не сдает тесты и не лечится ни на дому, ни в стационаре.

Эксперты признают: в Петербурге людям всегда оказывали очень хорошую медицинскую помощь. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По словам другого эксперта - председателя правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Дмитрия Чагина – у таких высоких цифр может быть и еще одно объяснение.

- Все дело в том, что и в Петербурге и в Москве людям всегда оказывали очень хорошую, очень качественную медицинскую помощь, - отметил Чагин. – Известно, что в обе столицы ехали в том числе жители других регионов – с редкими заболеваниями, с хроническими заболеваниями – и даже специально регистрировались здесь, чтобы получать лечение. Таким образом у нас образовалась своего рода группа – и группа достаточно большая – людей с ослабленным иммунитетом, с ослабленным редкими и хроническими заболеваниями здоровьем.

При этом Чагин отдельно отметил, что люди в Санкт-Петербурге все еще в большинстве своем игнорируют санитарные нормы и правила.

- До сих пор на улицах и в транспорте можно встретить, к примеру, огромное количество пожилых граждан, которые не носят маски, не соблюдают дистанцию и так далее, - констатировал эксперт. – При том, что у нас на дворе непростое, можно сказать, военное время. И только принимая и понимая, что ответственность лежит на каждом из нас, можно справиться с этой болезнью.