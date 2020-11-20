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Спорт

Таким Артема Дзюбу вы еще не видели: Как выглядел футболист до того, как стал знаменитым

«Комсомолка» публикует редкие фото молодого футболиста Артема Дзюбы
Анна СВЕТЛАКОВА
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Артем Дзюба 10 лет назад

Артем Дзюба 10 лет назад

Фото: СОЦСЕТИ

Нападающий «Зенита» и до недавнего времени капитан сборной России по футболу Артем Дзюба сейчас предстает перед болельщиками с модной стрижкой, легкой небритостью и загорелый. Спортсмена можно увидеть либо в легендарной сине-бело-голубой форме, либо в изысканном деловом костюме. Семьянин и отец двух детей - Артем Дзюба для многих мужчин хороший пример для подражания. Но знаменитый нападающий не всегда был таким. «Комсомолка» нашла редкие снимки Артема Дзюбы в молодости, когда он еще не был знаменит и богат.

Артем Дзюба в песке

Артем Дзюба в песке

Фото: СОЦСЕТИ

Кадры, запечатлевшие будущую легенду российского футбола, опубликовал 10 лет назад лучший друг Артема Дзюбы - голкипер Иван Комиссаров. История двух закадычных товарищей известна давно. Оба вместе отдыхали, как говорят их приятели, любили снимать для этого коттедж. Иногда вместе летали на море со своими подругами. В один момент в 2012 году Иван привел с собой Кристину, за которой он безуспешно ухаживал. Артем с первого взгляда влюбился в подругу Ивана и буквально за несколько дней покорил сердце красотки. Теперь она его жена и мать двоих детей.

Артем Дзюба и Иван Комиссаров

Артем Дзюба и Иван Комиссаров

Фото: СОЦСЕТИ

Но дружбу между Иваном и Дзюбой это не испортило. Товарищи до сих пор общаются. И если посмотреть на их общие снимки, то легко понять, почему их союз так крепок. На опубликованных кадрах - друзья еще мало известны широкой публике. Артем выглядит молодым, немного растрепанным, но везде - особенно веселым.

Артем Дзюба раньше любил отдыхать с друзьями

Артем Дзюба раньше любил отдыхать с друзьями

Фото: СОЦСЕТИ

На одном из кадров Артема Дзюбу закопали в песок на пляже, на другом - друзья плещутся в бассейне, на третьем качаются на качели. На остальных они еще молодые и не женатые отдыхают в компании девушек. Таким Артема Дзюбу вы еще точно не видели.

Здесь Артем Дзюба еще не женат и мало известен

Здесь Артем Дзюба еще не женат и мало известен

Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас Артем Дзюба переживает скандал из-за опубликованного интимного видео. После этого некоторые ставили его брак под угрозу и даже распускали слухи, что Кристина решила развестись. К счастью, это испытание они, похоже, выдержали. К тому же, супруга Артема уже прощала интрижку: несколько лет назад в Сети попал поцелуй Дзюбы с телеведущей Марией Орзул.

Артем Дзюба со своим лучшим другом

Артем Дзюба со своим лучшим другом

Фото: СОЦСЕТИ

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Спорт: ФУТБОЛ

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