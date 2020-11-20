Город заметает: в Санкт-Петербурге и окрестностях началась настоящая пурга

Петербург накрыла метель.
Фото: Алина ЧЕМЕРИС
Пурга, метель и зима. Такими словами описывают происходящее на улице жители Санкт-Петербурга и ближайших окрестностей. Сильный снегопад накрыл большую част северных районов города на Неве, а также Купчино, Кудрово, Мурино и так далее.
- Пурга в Буграх и Мурино. На Петроградке снова метет. Приморский район уже замело, - делятся впечатлениями сотрудники и читатели «Комсомольской правды».
За окном у горожан белым-бело.
Фото: Сергей ВОЛЧКОВ
Сводки приходят и с проспекта Ветеранов: «На улице жесть, соседнего дома не видно, метет и ветрище такой, что с ног сносит».
- Ребята, я впервые увидела, как подходит метель. Идет над парком интернационалистов, а до нас еще не дошла, - отвечают из Купчино.
В Купчино не видно соседних домов.
Фото: Александра СУРИС
Напомним, что по прогнозу синоптиков продлится всю пятницу и субботу, а в воскресенье обещают сильную метель. Температура при этом упадет до ноля градусов. Водителей уже предупреждают об опасности гололеда.