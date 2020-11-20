«Вырывал ресницы, ломал ребра»: Мажора из Санкт-Петербурга, забившего до смерти порноактрису, осудили на 10 лет колонии

Мажору вынесли приговор Фото: СОЦСЕТИ

«Он вырывал мне ресницы, бил головой о пол, стены. Все было в крови, я теряла сознание. Тогда он поливал меня водой и заставлял голой мыть пол, а сам снимал все это на видео. Истязания продолжались двое суток, без малейшего перерыва. Он пытался ломать мне ноги, прыгая на них. Сломал мне ключицу и два ребра. Лупил по ушам так, что на одно ухо я даже потеряла слух на несколько месяцев. На третьи или четвертые сутки рано утром в квартиру ворвалась моя мама. Она беспокоилась, что я давно не выхожу на связь».

Одной из жертв он выдирал ресницы Фото: СОЦСЕТИ

Так начинался рассказ одной из пострадавших от 33-летнего мажора из Санкт-Петербурга, открывшего охоту на содержанок. Плэйбой Андрей никогда не нуждался в деньгах. Его отец одно время работал в МВД, но позже открыл крупную фирму юридический консультаций, мать парня тоже не бедная - владелица компании элитных вин. Андрея поначалу хорошо устроили, он был менеджером в нефтегазовой компании, но вскоре уволился. Ему больше по душе была другая жизнь - дольче-вита с элитным алкоголем и эффектными красавицами.

Девушки вспоминали отношения Андрея со слезами на глазах Фото: СОЦСЕТИ

Сам о себе Андрей описывал цитатой из книги «Страх и отвращение в Лас-Вегасе»: «слишком дикий, чтобы жить, слишком редкий, чтобы сдохнуть». Правда, богатство быстро свела с ума парня, он посчитал, что красавицам он нужен только из-за денег, тогда он и открыл на них настоящую охоту. "Комсомолка" ранее подробно рассказывала об их судьбах. Всего наше издание нашло пять жертв изувера. Для каждой из них все начиналось как сказка: богатый красавец-принц, дорогие подарки, поездки заграницу. Но позже все оборачивалось издевательствами и побоями. Он ломал своим жертвам ребра, вырывал им ресницы, бил ногами.

Убитой оказалась порноактриса Фото: СОЦСЕТИ

На плэйбоя даже подавали в суд. Одна из жертв рассказывала, что он ее избивал три дня подряд. Но парню дали условку. Другая признавалась журналисту "КП", что он держал ее в плену.

- Он насильно меня удерживал у себя дома целый месяц, - с ужасом вспоминала подробности «семейной жизни» девушка. – Никуда не отпускал, разбил телефон. Избивал сначала раз-два в неделю. Потом это стало происходить ежедневно.

Третья девушка говорила, как он прыгал на ее ребрах. Судя по всему, после всего этого извращенец почувствовал свою безнаказанность. В итоге одну из своих жертв Андрей и вовсе забил до смерти. Погибшей оказалась 21-летняя порноактриса. Длинноногая пышногрудая блондинка Ирина знакомилась с бизнесменами в социальных сетях и была участницей таких групп как: «Спонсоры содержанки» и «Работа для девушек 18+». После отдыха с ней Андрей забил ее до смерти в ванной, после чего пустился в бега.

Убитая искала богатых мужчин Фото: СОЦСЕТИ

В России его объявили в розыск, но тот успел сбежать на Украину, где убил еще одну женщину - жительницу города Сумы. Ее тело нашли в квартире беглеца, труп был завернут в ковер. Следствие и суд длилось больше года, и сейчас Андрею, наконец, вынесли приговор.

- Мужчина признан виновным в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.115 УК Украины "Умышленное убийство", - сообщили "КП-Петербург" в Дзержинском районном суде Харькова. - Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Однако приговор в законную силу еще не вступил. Апелляционный суд получил сразу жалобы на приговор: от подсудимого, от его адвоката и от прокуратуры.

Андрей осужден на Украине Фото: СОЦСЕТИ

К слову, в России после отбытия наказания на Украине Андрея тоже ждет следствие. Здесь на него также возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", за которое ему грозит до 15 лет колонии.