Потомки кавалера ордена Александра Невского: «Каждый День Победы отец встречал со слезами на глазах»

Иван Климовцев прошел войну, от Москвы до Берлина, и вышел в отставку в 1957 году в звании подполковника. Фото: Артем КИЛЬКИН

Дрезден, Берлин, Прага, Москва… Вклад в защиту и освобождение всех этих городов в годы Великой Отечественной войны сделал Иван Климовцев – выходец из скромной сельской семьи, ленинградец, школьный учитель труда и кавалер ордена Александра Невского.

ПОД ФИНСКОЙ «КУКУШКОЙ»

Иван Алексеевич Климовцев родился в 1916 году в деревне Кривошеи Брянской области. Его родители занимались разведением домашнего скота. У Ивана было две сестры. Отец умер рано, когда Ивану было шесть лет.

Окончив сельскую школу-семилетку, будущий кавалер ордена Александра Невского уехал по вербовке в Ленинград, работать в порту. Фото: Из семейного архива / Пересъемка: Артем КИЛЬКИН

Окончив сельскую школу-семилетку, будущий кавалер ордена Александра Невского уехал по вербовке в Ленинград. Там он проработал в течение двух лет в порту в Экспортлесе.

В октябре 1937-го Ивана призвали в армию. Служил радист Климовцев в Первом отдельном радиодивизионе при Ленинградском военном округе. Затем он поступил в военно-политическое училище и после досрочного выпуска направился в составе роты связи мотострелковой дивизии на Карельский перешеек, на советско-финляндскую войну.

Иван родился в деревне в скромной семье. Фото: Из семейного архива / Пересъемка: Артем КИЛЬКИН

– Отец особо о войне – ни о финской, ни о Великой Отечественной – не рассказывал: все они, ветераны, молчуны, слова не добиться, – рассказывают сыновья Климовцева Алексей и Виктор. – Единственное, что говорил, – что если бы не был обстрелянным и два часа не пролежал под финской «кукушкой» (так военные называли снайперов и автоматчиков, маскировавшихся на деревьях. – Прим. ред.), то было бы ему потом намного сложнее.

ДЕЛО В ПРИЧЕСКЕ

В перерыве между двумя войнами Иван Алексеевич успел вернуться в Ленинград и встретить любовь своей жизни. В один из вечеров молодой лейтенант Климовцев спешно поднимался по лестнице театра имени Ленинского комсомола (ныне «Балтийский дом»), когда увидел ее – 19-летнюю Александру Орлову, выпускницу торгового училища и сотрудницу магазина тканей.

Иван Климовский встретил будущую супругу в театре. Фото: Из семейного архива / Пересъемка: Артем КИЛЬКИН

Шурочка была заядлой театралкой, но в тот вечер опоздала на спектакль на 10 минут из-за того, что задержалась в парикмахерской: не хотелось уступить в прическе подружкам. Строгая билетерша девушку в зал не пустила. А вот противостоять подтянутому красавцу-военному она не смогла. В зал молодые люди вошли вместе, разговорились, познакомились. Прощаясь, Иван попросил у Шурочки номер телефона. Записать было нечем, и девушка продиктовала номер, не надеясь, что его запомнят.

В октябре 1937-го Ивана призвали в армию. Фото: Древлехранилище Александро-Невской лавры

Но ошиблась: спустя неделю раздался звонок. Спустя два месяца Ивана представили родителям Александры. А потом и свадьбу сыграли. Правда, вскоре молодой супруг отправился по службе в Литву. А жена – на сносях – осталась в Ленинграде. 16 июня 1941-го у Климовцевых родилась дочка Тамара. А 22 июня, когда Александра еще не выписалась из роддома, грянула война. Так ее молодые супруги и встретили порознь: Иван оказался в окружении врага в Литве, Александра осталась в Ленинграде, в кольце блокады.

«ПОВЕЗЛО»

Вместе с Шурой в блокадном городе были родители и сестра: два брата ушли на фронт (откуда в 1945-ом благополучно вернулись). Жили в большой коммуналке на Лиговском. Сестра трудилась на швейной фабрике, выполняя фронтовые заказы, мать хлопотала по хозяйству, а отец – Василий Орлов – продолжат служить на железной дороге: до войны он руководил бригадой носильщиков на Витебском вокзале.

– Семейная легенда гласит, что наш дед Василий – впоследствии раскулаченный – был знаком с Распутиным и даже организовал переезд членов царской семьи, – признаются потомки.

В музей лавры дети передали отцовскую портупею. Фото: Артем КИЛЬКИН

Теперь дед Василий работал на погрузке военной техники, деля свой паек с женой, дочерями и маленькой внучкой. Удавалось ему и керосина раздобыть, и детского питания, и дров для буржуйки натаскать, и даже достать для маленькой Томы козьего молочка (ведь у мамы молоко пропало из-за голода: женщина все ближе подходила к порогу дистрофии).

Едва открыли Дорогу жизни, Василий решил во что бы то ни стало отправить погибающих дочь и внучку в эвакуацию.

На этом фото Иван Алексеевич в той самой портупее, что теперь стала музейным экспонатом. Фото: Из семейного архива / Пересъемка: Артем КИЛЬКИН

– Отец проводил нас до Финляндского вокзала, – вспоминала Александра Васильевна. – Посадили нас на поезд, добрались до Ладожского озера. Машина, которая ехала прямо за нами по Дороге жизни, провалилась под лед, никто не выжил. А нам повезло.

Спустя 20 дней на товарняках Александра с дочкой добралась к родственникам в Горощино, что под Торжком, на свою малую родину. Чтобы выжить, приходилось и лес валить, и в госпитале трудиться. Так в эвакуации прошло больше трех лет.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ, ДЕНЬ СКОРБИ

Тем временем Иван вырвался из окружения и прошел путь от заместителя командира роты по политчасти в 5 гвардейской дивизии до командира танковой роты. Он воевал на Западном фронте в войсках специального назначения, участвовал в обороне Москвы. Летом 1943-го его на год отправили под Ташкент на обучение в танковом училище. Вскоре после возвращения он был направлен на 1-й Украинский фронт и возглавил танковую роту 91 танковой бригады.

После войны Климовцев успел поработать и учителем труда в школе, и начальником причала. Фото: Из семейного архива / Пересъемка: Артем КИЛЬКИН

В ней он воевал до самой Победы (и даже после нее): Климовцев участвовал в освобождении Польши, Чехословакии, Австрии. В марте 1945-го танковый батальон под командованием Климовцева первым ворвался в Дрезден и «обеспечит стрелковому полку быстрое продвижение к центру города». В результате батальон и полк в бою понесли незначительные потери, в отличие от врага. Выполнение задания признали образцовым, а майора Климовцева, отличившегося доблестью и мужеством, наградили орденом Александра Невского.

Дома на стене, за стеклом, в красивых рамках, блестят четыре отцовских ордена и 15 медалей, а также мамин орден Трудового Красного Знамени.

1 мая 1945-го Климовцев штурмовал уже столицу Германии и был контужен в уличных боях. О тех сражениях великого отца и деда потомкам напоминает орден «За взятие Берлина».

– Все праздновали Победу, а в Праге разгорелось восстание, – рассказывают сыновья. – Усилиями, в том числе, и отца, Прага была освобождена, но 9 мая в бою он потерял напарника – механика-водителя. Каждый День Победы отец вспоминал его и плакал.

ЧЕТЫРЕ ОРДЕНА И 15 МЕДАЛЕЙ

Орловы чудом пережили блокаду без потерь. После войны Иван Алексеевич вызвал в Берлин семью – супругу и подросшую Тамару.

– Мы с сестрой родились в Ленинграде, в Снегиревке (я появился на свет в 1956 году),– уточняет Алексей. – А вот наш средний брат, Виктор, родился в 1947-ом в «группе советских эвакуационных войск, город «корпус», Германия».

Виктор и Алексей с родителями.

Климовцев вышел в отставку в 1957 году в звании подполковника: служил бы и дальше, но не позволили ни хрущевские сокращения, ни состояние здоровья. Около 20 лет Климовцевы прожили на юге, где Иван Алексеевич успел поработать и учителем труда в школе, и начальником причала, а в 1980-ом семья перебралась обратно в Ленинград.

Ивана Алексеевича не стало в 2000 году. Он был похоронен на Никольском кладбище в Санкт-Петербурге, среди других кавалеров ордена Александра Невского. Александра Васильевна пережила супруга на 15 лет и нашла покой в одной с ним могиле.

Александра Васильевна пережила супруга на 15 лет и нашла покой в одной с ним могиле. Фото: Артем КИЛЬКИН

Дети свято хранят родительские награды. Дома на стене, за стеклом, в красивых рамках, блестят четыре отцовских ордена (Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I степени, Красной Звезды) и 15 медалей, а также мамин орден Трудового Красного Знамени.

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