Сказал несколько слов: Стало известно, как Андрей Аршавин убедил судью снизить ему алименты для детей от Барановской

Андрей Аршавин судится с бывшей женой Барановской Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Андрей Аршавин добился снижения алиментов, которые он платит своей бывшей супруге Юлии Барановской. Очередная битва прошла в Савеловском суде Москвы, куда бывший футболист решил наведаться лично. Спортсмен подал иск с просьбой уменьшить выплату денег на своих детей с половины дохода до 3/8 от своей зарплаты. И представитель Фемиды удовлетворил его требования.

- Мы не согласны с решением суда и будем его обжаловать, - рассказал "КП-Петербург" адвокат Юлии Барановской Владислав Подшибякин. - Аршавин аргументировал свою позицию тем, что он кроме того платит алименты еще одной своей бывшей жене Казьминой - 1/8 от своего дохода. Суд встал на его позицию, учтя, что он несет определенные затраты. Однако есть абсолютно иная практика Верховного суда, он тратит менее 75 процентов от своих доходов на алименты, поэтому ничего страшного в этом нет.

Всего у Андрея четверо детей. Фото: instagram.com/andrey.arshavin10 Фото: СОЦСЕТИ

По словам адвоката, личное появление Аршавина в суде может говорить о двух возможных мотивах.

- Возможно, это элемент психологического воздействия, мол, я такой весь бедный, у меня четверо детей, пожалуйста, снизьте, мне не хватает, - уточнил адвокат. - Это мое первое предположение. Но и есть и второе: он хотел принять активное участие в суде, но растерялся и не смог ничего пояснить. Он сказал только несколько фраз, что поддерживает требования.

Адвокат также уточнил, что Андрей Аршавин не стал представлять суду сразу всю информацию о своих доходах.

- В одном из интервью Аршавин указал, что адвокаты, я в том числе, намеренно затягивает процесс, - добавил Владислав Подшибякин. - Но дело было связано с тем, что было ненадлежащее предоставление документов стороной истца, то есть Аршавиным. Поэтому заседание откладывались для истребования сведений о его доходах.

После развода с Казьминой Аршавин не интересуется и дочерью Есенией. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Также адвокат уточнил, что у них есть сведения о том, что Аршавин, по их словам, скрывал часть своих доходов.

- Мы собираем документы и будем истребовать ту часть, которую он не доплатил, - уточнил адвокат.

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