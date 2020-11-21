Советские свадебные платья из ночных рубашек и скатертей показали на выставке в Санкт-Петербурге

Два из уникальных платьев были сшиты в блокадном Ленинграде, а одно для своей невесты смастерил... жених. Фото: Олег ЗОЛОТО

Четвертая Санкт-Петербургская Неделя свадебной моды, которая проходит в молодом арт-пространстве «Шкаф», удивила трогательной выставкой: в одном из залов собрали свадебные платья советской эпохи. Два из нарядов пережили блокаду, остальные десять появились вопреки дефициту и благодаря находчивости невест, которые пускали в ход скатерти и детские бантики. Но каждое без исключения платье подарило невесте счастливое замужество.

Платье Варвары Фроловой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Имя невесты: Варвара Фролова (Мясоедова)

Дата: 20 июня 1943 года

Место: Ленинград

Это свадебное платье сшили из ночной рубашки Марии Сапожниковой – супруги автора Великокняжеской усыпальницы Петропавловской крепости и Эрмитажного театра, архитектора Леонтия Бенуа. Семья Бенуа вошла в историю не только своими талантами, но и тем, что передала Эрмитажу «Мадонну» кисти Леонардо да Винчи.

Сын и дочь Фроловых. Фото: Олег ЗОЛОТО

– Платье сшито из ночной (шелковой) рубашки моей бабки Марии Сапожниковой, на ее ногах – мамины подвенечные чулки, фата – чудный оренбургский платок (ее собственный), тонкий и прозрачный, – описывал облик своей невесты Александр Фролов.

Свадебный образ дополнял букет, раздобытый родными в Ботаническом саду. После регистрации новобрачные венчались в Князь-Владимирском соборе на Петроградской стороне. Чтобы накрыть свадебный стол, накануне все члены семьи – сами молодые, их матери, сестры невесты – сдавали кровь: донорам в блокадном городе полагался продуктовый паек.

Платье Ларисы Чайки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Имя невесты: Лариса Чайка (Лобанова)

Дата: 7 августа 1943 года

Место: Ленинград

В блокаду невесты отправлялись в ЗАГС в своем лучшем наряде. Нередко девушки надевали платья со школьного выпускного или обычные платьица. Но это платье было сшито специально для свадьбы портнихой.

Жених и невеста познакомились в редакции газеты «Красный Балтийский флот» в 1942 году: он (Павел Чайка) работал специальным корреспондентом и писал заметки из окопов Ораниенбаумского пятачка, она (Лариса Лобанова) пришла в редакцию секретарем. Вернувшись из очередной командировки на фронт, молодой человек увидел в редакции новенькую и моментально влюбился.

– Уже после свадьбы супруга ехала в трамвае домой и попала под бомбежку. Трамвай разорвало, женщина получила страшные ранения. Но ее удалось спасти и выходить, причем родовые пути остались невредимы, – рассказывает организатор выставки, руководитель исследовательского проекта «Блокадные свадьбы» Валерия Рылеева. – Она подарила мужу троих сыновей. Вместе они прожили 39 лет.

Платье, сшитое Иваном Груниным. Фото: Олег ЗОЛОТО

Имя жениха: Иван Грунин

Дата: 1949 год

Место: Ленинград

Это платье создал для своей возлюбленной сам жених – офицер ВДВ Иван Грунин. Дело в том, что родители Ивана Михайловича были родом их села Крестцы, которое до революции славилось на весь мир крестецкой строчкой. Уникальному промыслу обучали и мальчиков, и девочек, начиная с пятилетнего возраста. Расшитые постельное белье, шторы, скатерти и салфетки не только поставляли к Императорскому двору, но и отправляли на Парижскую ярмарку.

Крестецкая вышивка. Фото: Олег ЗОЛОТО

После революции родители, оставшись без заказов и без работы, переехали в Колпино. Глава семьи устроился на завод, но мастерство не забыл и обучил ему всех пятерых детей.

– После окончания военного училища в Ленинграде я встретил девушку, полюбил ее и для того, чтобы сделать ей предложение, приготовил символический подарок – белую салфетку с узором, изображающим, как голубь целует голубку на гнезде, а вокруг – ягоды вишни. Девушка все поняла и согласилась стать моей женой, – вспоминал Иван Михайлович. – Я на радостях купил лен (в послевоенное время с тканями было трудно) и быстро приготовил моей невесте свадебное платье.

Сейчас уникальное платье хранится в Ижорском музее.

Платье Наталии Мясниковой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Имя невесты: Наталия Мясникова (Ширяева)

Дата: 17 августа 1968 года

Место: Ленинград

Хозяйка этого платья – руководитель музея коммунального быта «Старая квартира» в гимназии №148 имени Сервантеса. Ее свадебный наряд нередко «выступает» в гимназических постановках, а в остальное время радует посетителей музея.

– В те годы были специальные магазины для новобрачных: один находился на улице Замшина, другой – на Суворовском проспекте. Но я была уверена, что выхожу замуж один раз и на всю жизнь, поэтому не хотела платье из магазина: вдруг у другой невесты во Дворце бракосочетания будет такое же? – рассказывает Наталия Мясникова. – У мамы была портниха, у нее были красивые альбомы мод – не только советские или соцстран, но и западные. Там я и выбрала этот фасон: облегающий чехол из роскошного белого шелка и верхняя свободная часть из белоснежного капрона.

К платью невеста надела белые туфли на высокой шпильке и белые капроновые перчатки до локтя.

Платье Людмилы Шмигельской. Фото: Олег ЗОЛОТО

Имя невесты: Людмила Шмигельская (Томская)

Дата: 1969 год

Место: Петропавловск-Камчатский

Это платье моряки привезли 19-летней невесте, по ее просьбе, прямиком из Японии. Спустя годы его носила и дочь хозяйки, уже на дискотеки. Платье нещадно отбеливали, но заграничная синтетика сохранила и форму, и первозданный цвет.

Платье Валентины Данилиной. Фото: Олег ЗОЛОТО

Имя невесты: Валентина Данилина

Дата: 5 декабря 1975 года

Место: Фрязино

Жених и невеста жили в закрытом наукограде Фрязино под Москвой. Выехать из него за покупками разрешили только жениху, и он смог лишь подобрать себе туфли. А вот Валентине пришлось отправиться в единственный в городе магазин, где висело единственное свадебное платье. Девушка его примерила – и платье село так хорошо, словно только эту невесту и ждало.

Свадебный наряд дополнили школьные балетки, украшенные прекрасными брошками. Их Валентина сняла со своих красивых туфель на высоком каблуке, которые решила не надевать: жених был почти одного с нею роста.

Платье Людмилы Самодеенко. Фото: Олег ЗОЛОТО

Имя невесты: Людмила Самодеенко (Самодеенко)

Дата: 1975 год

Место: Ленинград

Будущие супруги познакомились на свадьбе у друзей, а спустя год сами сыграли свадьбу. Правда, Людмила заметила потенциального жениха не сразу: только спустя полгода после знакомства, когда молодые люди повстречались у тех же друзей, он набрался смелости и проявил настойчивость.

– Началась подготовка к свадьбе. Материалы для свадебного наряда – ткань, цветы для фаты – искали через друзей и знакомых, – рассказывают дочь Людмилы Самодеенко. – Скромное, но модное по тем временам платье придумала и сшила рукодельница-соседка.

Платье Надежды Кудровой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Имя невесты: Надежда Кудрова (Степанова)

Дата: 9 июля 1977 года

Место: Боровичи

Модель этого платья невеста выбирала по журналам и фасонам нарядов зарубежных актрис. Ответственное задание было дано знакомой портнихе.

– За тканью ездили аж в Москву! – рассказывает невеста. – Белого платья я не хотела, поэтому выбрали голубую тафту со снежным рисунком.

Элементы наряда Елены Черных. Фото: Олег ЗОЛОТО

Имя невесты: Елена Черных (Донченко)

Дата: 16 марта 1985 года

Место: Ленинград

Подготовка к этой свадьбе началась не с предложения руки и сердца, а с телеграммы в адрес будущей невесты: «Заполни заявление своем ЗАГСе Вышли мне». Платье для миниатюрной невесты пришлось шить на заказ.

– С подружками обегали все магазины «Ткани» и, наконец, нашли очень симпатичный гипюрчик. Фасон платья тоже обсудили с подружками, – рассказывает хозяйка наряда. – Тем более что я выходила замуж из нашей компании первой и, конечно, всем хотелось немного поучаствовать в этом действе.

После свадьбы платье за символическую плату перешло однокурснике. Фата спустя годы превратилась в наряд «снежинки» на детский утренник дочери. А вот свадебный венок и венгерские босоножки до сих пор хранятся в сундучке с семейными реликвиями.

Платье Елены Павличенко. Фото: Олег ЗОЛОТО

Имя невесты: Елена Павличенко (Ильина)

Дата: 15 февраля 1991 года

Место: Ленинград

Фасон этого платья взяли из журнала Burda Moden, который привезли родители подруги невесты, работавшие в Финляндии.

Журнал, в котором невеста нашла модель платья, тоже стал семейной ценностью. Фото: Предоставлено организаторами

– В 1990 году таких тканей, как в оригинальной модели, конечно, в Ленинграде не было, но мастера ателье достойно все сделали из того, что было, – рассказывает невеста. – Для пошива платья использовали гипюр, шелк и шифон.

Двухслойная фата. Фото: Олег ЗОЛОТО

Даже фату – и ту сшили на западный манер: верхний слой легкой ткани можно было откинуть на лицо.

Платье Эльвиры Ивановой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Имя невесты: Эльвира Иванова (Ларичева)

Дата: 7 декабря 1991 года

Место: Луга

Возлюбленных не испугали ни юный возраст жениха (ему не было и 18 лет), ни пустые прилавки 1991 года. Родители жениха были готовы взять все расходы по свадьбе на себя, а за невестой оставалось только платье. На помощь пришли коллеги – мастера производственного обучения по специальности «Швея».

– Преподаватель швейного дела сделал по рисунку из журнала выкройку, а дальше мы начали собирать кусочки материала – у кого, что есть. У одного гипюр на юбку нашли, у другого – материал для основы, – вспоминает невеста. – А вот подъюбник решили сшить из лент белых бантиков.

Платье Валерии Рылеевой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Имя невесты: Валерия Рылеева (Ермакова)

Дата: 8 мая 1994 года

Место: Санкт-Петербург

Свадьбу собирались сыграть через два месяца после знакомства, а потому на подготовку оставалось очень мало времени.

– 1994 год, в магазинах тканей пусто. В одном нашлись кусочки белого гипюра. К гипюру купили белую сетку. Оставалось найти ткань для основы, но ее не было, – вспоминает Валерия. – Выручило скатертное полотно. Так и получилось, что свадебное платье у меня из скатерти.

Платье Валерии Рылеевой сшито из скатертного полотна. Фото: Олег ЗОЛОТО

ДОСЛОВНО:

Марина БЕЛЯЕВА, генеральный продюсер Санкт-Петербургской Недели свадебной моды:

– Свадебное платье любой эпохи – это один из немногих предметов, который совершенно вне политики и который вызывает у всех только положительные эмоции. У многих сохранились свадебные платья мам, бабушек, даже прабабушек. И это прекрасный повод объединить в одной экспозиции разные времена. Ретро-выставки свадебных платьев проходят редко, потому что полноценных коллекций в стране практически нет. Хотелось бы сделать такую выставку общероссийским проектом, который можно было бы демонстрировать не только в Петербурге, но и в других регионах, при этом дополняя экспозицию местными национальными свадебными нарядами.