«Было больше десятка людей, которые стали стрелять»: очевидец рассказала о драке из-за спора отцов в родительском чате

Полиция задержала шестерых участников драки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Массовая потасовка произошла на улице Тореза в Санкт-Петербурге. Больше десятка мужчин сошлись в мгновенном бою на глазах очевидцев. Причина ссоры пока не сообщается. Предварительно, конфликт между ними начался еще в родительском чате, но позже вылился на улицу. Мужчины назначили друг другу встречу и позвали на нее друзей с оружием. О произошедшем "КП-Петербург" рассказала очевидец драки, которая и вызвала полицию.

- Мы сидели с мужем в машине, общались с нашим другом во дворе, - рассказала "КП-Петербург" Анна (имя изменено - прим.ред.). - В это время во дворе началось что-то совершенно непонятное. Сначала к одному мужчине подошли двое и стали с ним разбираться. Почти сразу же подъехали еще две машины, из которых высыпалась куча людей. Началась потасовка, драка, стрельба. Одного из мужчин о нашу машину ударили лицом. После этого мой муж вышел и попросил их отойти подальше. Они послушались. Я сразу же вызвала полицию и они разошлись. Полиция быстро подъехала. В драке участвовало больше 10 человек.

Полицейские задержали шестерых человек. Почти все они имеют высшее образование. Один из них - врач-стоматолог, другой известный русско-грузинский футболист, воспитанник "Зенита". На телефонные звонки после случившегося они не отвечают.

- Сотрудниками полиции на месте изъят газовый и травматический пистолет, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу. - В результате инцидента пострадавших нет. Граждане были доставлены в территориальный отдел полиции, где в отношении них составлены административные протоколы.

Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.