«У нас даже лучше, чем в Израиле»: начальник госпиталя для ветеранов войн рассказал, как в Петербурге лечат пожилых пациентов

Госпиталь оборудован передовой техникой. Фото: Артем КИЛЬКИН

Они, пожалуй, лучше всех знают, что такое уважение к старшим и забота о них. Петербургский госпиталь для ветеранов войн уже много лет является ведущим медучреждением в стране, здесь занимаются восстановлением пациентов пожилого возраста. О том, какой должна быть гериатрическая медицина в России, мы поговорили с начальником госпиталя для ветеранов войн Максимом Кабановым.

ПОСТУПИТ С ТРАВМОЙ, УЙДЕТ С ТРОСТОЧКОЙ

- Пожилые люди - особая категория пациентов. В чем специфика работы с ними?

- Сначала давайте обозначим, что пациенты пожилого и старческого возраста - это люди от 65 лет и старше. У них, как правило, имеется сразу несколько диагнозов, с которыми пациенты пришли к своим годам. Когда к нам привозят такого человека с острым аппендицитом, мы, планируя операцию, должны учитывать целый ряд факторов: наличие хронических заболеваний, перенес ли пациент ранее инфаркт миокарда или инсульт. Все эти факторы могут вызвать осложнения после операции. В этом случае мы понимаем, что наркоз должен быть особым, вмешательство минимальным, чтобы человек быстрее пошел на поправку.

- Ювелирная работа. С какими заболеваниями чаще всего поступают пожилые люди?

- Чуть ли не каждый день мы принимаем пациентов с переломом шейки бедра. С возрастом из костей вымывается кальций, и они становятся ломкими. Стоит человеку упасть, сразу такая травма. Конечно же, часто поступают пожилые с ишемической болезнью сердца, атеросклерозом, сахарным диабетом, нарушением мозгового кровообращения и, конечно, онкологией, причем в запущенной форме. Всех этих людей мы лечим и оперируем, у нас есть специалисты разного профиля.

- Но ведь прооперировать - это только часть дела. Нужно же еще, чтобы пациент восстановился и мог нормально жить дальше.

- Безусловно, восстановлению у нас отводится огромная роль. В 2017 году по распоряжению Правительства Санкт-Петербурга к Госпиталю для ветеранов войн была присоединена 23-я больница, которая затем была перепрофилирована в реабилитационный центр госпиталя. После сложных операций пациенты отправляются в этот центр, занимаются на современных тренажерах и выходят от нас с тросточкой. Самой возрастной пациенткой, которая встала на ноги после протезирования тазобедренного сустава, стала женщина 105 лет. И самое главное, что все наши услуги проходят по ОМС и люди не платят ни копейки.

Максим Кабанов. Фото: Артем КИЛЬКИН

«С ПОНИМАНИЕМ И ЗАБОТОЙ»

- Хорошо, когда человек, восстановившись, возвращается в семью. А если старики одиноки? Так же часто бывает, к сожалению.

- Да, это проблема, которая очень нас беспокоит. Чтобы ее решить, в нашем городе уже два года работает программа социальных участковых. Когда пациент находится у нас на лечении, мы выясняем его обстоятельства. Если человек одинок, его на контроль берет такой социальный участковый и либо помогает ему на дому, либо рассматривается вопрос о помещении бабушки или дедушки в пансионат для пожилых.

- Насколько сложно общаться с возрастными пациентами? Отношения порой выстроить непросто…

- Да, наши пациенты сложные. Вот ребенок, а вот старенький человек с сосудистой деменцией - они очень похожи. К ним ко всем надо подходить с пониманием и заботой, ведь мы с вами тоже, если повезет, постареем, и нам захочется именно такого отношения.

- А как быть с теми, у кого психические расстройства? Вы таких тоже лечите?

- Люди с возрастной деменцией - когда они детально помнят юность, но не помнят, что было минуту назад, - или с сосудистыми расстройствами психики лечатся у нас. Но если там психиатрия, мы направляем в профильные учреждения.

В 2017 году в госпитале появился реабилитационный центр. Фото: Артем КИЛЬКИН

«СВОИХ НЕ БРОСАЕМ»

- Как на вашу работу повлиял ковид? Многое поменялось?

- Пандемия сильно изменила нашу жизнь. Много нервотрепки было, когда мы еще не знали, как лечить новый вирус. Но когда нас перепрофилировали под инфекционный стационар, мы все равно продолжили принимать в основном пожилых пациентов. Знаете, что я заметил? Люди, которым 90 лет, ковид переносят лучше, чем те, кому 70, ведь, чтобы дожить до 90, нужно пройти так называемый отбор по здоровью. Если человек это сделал, у него хорошие шансы поправиться.

- Вам и сейчас придется закрыть реабилитационный центр. Куда денете пациентов?

- Перенаправим. Часть уйдет, например, в Институт имени Вредена. А вообще наши специалисты смогут ходить к ним домой и проводить реабилитацию там: показывать упражнения, просить родственников вовлечься в процесс. Нужно, чтобы все было системно, тогда и результат появится. Мы своих пациентов не бросаем.

К пожилым пациентам здесь относятся с особой заботой. Фото: Артем КИЛЬКИН

РОССИЙСКАЯ ГЕРИАТРИЯ ЗАРОЖДАЛАСЬ В ПЕТЕРБУРГЕ

- На каком уровне находится гериатрическая медицина в Северной столице?

- Она лучшая в стране! Именно здесь, в Петербурге, все и зарождалось еще в 1994 году, когда на набережной реки Фонтанки был открыт первый гериатрический центр. А потом эту ответственную миссию - лечить пожилых людей - взял на себя наш госпиталь.

- А что скажете про зарубежных коллег? Насколько от них отличаемся?

- Вы знаете, я был в Германии, Израиле, который считается одним из лучших с точки зрения гериатрии, но ничего особенного, если честно, я там не увидел. Могу сказать, что у нас ряд позиций, например медицина, выстроен гораздо лучше. У нас же пациент получает сразу все - от лечения до восстановления. Такое, кстати, я видел в Финляндии, в одной из лучших клиник по эндопротезированию. Но есть нюанс - она частная, а значит, полностью бесплатных услуг, как у нас, пациенты там не получат. Наша модель в вопросе помощи пожилым идеальна. А вообще, я считаю, мы не должны тягаться с другими странами, у кого что лучше, а должны, наоборот, перенимать опыт и внедрять все самое эффективное.

- Как вы намерены развиваться дальше? Планка-то высокая.

- У нас в стране есть Союз госпиталей для ветеранов войн, куда входят 64 медучреждения, и наше - лучшее. Планы очень серьезные: сделать так, чтобы в каждом регионе были центры гериатрической помощи, ведь перед нами стоит важная задача - не только увеличить продолжительность жизни людей, но и сохранить, а еще лучше поднять ее качество.

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