Новые ограничения вступили в действие в Санкт-Петербурге с 23 ноября

В Петербурге вступили в действие новые ограничительные меры. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые карантинные ограничения вступили в действие в Санкт-Петербурге с 23 ноября. С понедельника начинает работать очередной пакет мер, которые, по мнению Смольного, должны помочь остановить распространение коронавируса в городе.

- Согласно изменений в постановлении «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с 23 ноября запрещается доступ зрителей на спортивные мероприятия, - сообщала пресс-служба Смольного.

Кроме этого ограничивается работа ледовых катков. На них не может находиться более одного человека на 10 квадратных метров позади. Но общее число катающихся в любом случае не может превышать 30 посетителей. Также на катках должны быть закрыты раздевалки.

Впрочем, ограничения по каткам не касаются деятельности профессиональных спортивных клубов, а также осуществления спортподготовки.

На стадион с понедельника ходить тоже нельзя. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Но самые серьезные ограничения касаются торговых центров. В зданиях ТЦ приостанавливается деятельность абсолютно всех предприятий общественного питания, а не только фуд-кортов. На доставку кафе и рестораны работать смогут. Кроме того в ТЦ полностью запрещается работа катков ледовых катков.

Губернатор Петербурга уже отметил, что понимает недовольство коммерсантов вводимыми мерами, но других вариантов у города нет.

- Конечно, бизнес на это реагирует сложно. Предпринимателей можно понять – только пережили первую волну, теперь вторая. Но запас коек у нас не бесконечен. Если не будем соблюдать правила и носить маски – не выдержит никакая система здравоохранения», – заявил Александр Беглов.

В остальных кафе и ресторанах, которые пока смогут работать в существующем режиме, дополнительно ужесточаются требования к детским игровым комнатам.