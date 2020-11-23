То ли воробей, то ли попугай: Редкая краснокнижная птица попала на фото у Финского залива

Зимородка заметили в Петербурге. Фото: Вячеслав Заметня / vk.com/bird_spb

В Петербурге увидели редкую для наших мест птицу – зимородка. Размером она чуть больше воробья, но заметить ее очень легко из-за яркого и контрастного окраса – оранжевой грудки и сине-зеленой или бирюзовой спинки. Именно таких необычных пташек поймали на камеру сразу два петербургских фотографа и орнитолога-любителя.

Кадрами необычных пернатых они поделились в соцсети. В группе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте» фото выложил Вячеслав Заметня: зимородка он встретил накануне, 22 ноября.

Редкая птица попалась фотографам недалеко от Финского залива. Фото: Татьяна Ливеровская / vk.com/spb_i_lenobl

К слову, зимородок обыкновенный (или по-латински Alcedo atthis) внесен в Красную книгу Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Как отмечается в издании, больше чем за пятьдесят лет этих птиц встречали в Северной столице всего пару раз. Увидеть зимородков можно в Европе, Африке, Южной Америке и даже в Новой Зеландии. Но везде они селятся поближе к воде и песчаным берегам. Не мудрено, что именно в таком месте встретила зимородка в Петербурге фотограф Татьяна Ливеровская. Фото птичек она выложила в группе соцсети «ВКонтакте» «Природа и животные | СПб и Ленинградская область». Встретила петербурженка необычных птиц тоже в ноябре этого года.

Зимородок занесен в Красную книгу Петербурга. Фото: Татьяна Ливеровская / vk.com/spb_i_lenobl

– Зимородки – очень пугливые и осторожные. Увидела их рядом с Финским заливом, – рассказала Татьяна Ливеровская.

В комментариях под фотографиями необычных птиц петербуржцы не перестают восхищаться их красотой и сравнивать их с попугайчиками. А также делятся, что мечтают полюбоваться ими вживую.