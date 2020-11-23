«Борьба за выживание»: из-за коронавирусных ограничений в Санкт-Петербурге могут закрыться кинотеатры

Зрителей в кинотеатрах и так негусто. А если ограничения продлятся еще, все может стать совсем плохо. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новые «коронавирусные» запреты, вступившие в силу в Санкт-Петербурге 23 ноября 2020 года, ударили в том числе по кинотеатрам. Теперь обязательное правило – «загружать» кинозалы не более чем на 25 % от расчетного числа мест. Кому-то это, возможно, понравится – смотреть фильмы на просторе, без шумных соседей сзади и по бокам. Но вот сами кинотеатры от этих мер не в восторге. И предупреждают открытым текстом: еще один «поворот гайки» - и о таком явлении, как «кино на большом экране», в России можно будет начисто забыть.

Так, по словам совладельца одной из крупнейших в Санкт-Петербурге сетей кинотеатров Олега Ивонинского, прошлый шестимесячный локдаун, объявленный городскими властями на фоне условной «первой волны» эпидемии, смыл рынок кинопоказа практически полностью. Из-за огромных финансовых потерь его не смогли пережить 15 % кинотеатров. А дальше – только хуже.

По словам представителей бизнеса, после первой волны кинотеатрам удалось восстановиться едва ли на 50 %. Фото: Олег ЗОЛОТО

- В сентябре мы не смогли достичь даже 50% от показателей прошлого года, а сейчас посещаемость ещё хуже. Следующее гипотетическое закрытие будет означать коллапс индустрии кинопоказа в России как таковой, - отмечает Ивонинский.

По словам бизнесмена, новые ограничения на индустрию, возможно, повлияют не так сильно: все громкие релизы перенесли на неопределенный срок, да и в деньгах народ поиздержался, так что залы и без того заполняются далеко не на 100 %. Другое дело – запрет на работу общепита и поп-корн баров. Ни для кого не секрет, объясняет Ивонинский, что прибыль, которую они приносят кинотеатрам, достаточно существенна, чтобы от нее можно было легко и без проблем отказаться.

Ну а самые серьезные проблемы, похоже, только начинаются. Кинотеатры, по словам бизнесмена, все это время жили надеждой на новогодние праздники. Но если до Нового года ситуация с эпидемией не изменится, даже ей, судя по всему, не суждено будет сбыться.

Эпидемия коронавируса в Санкт-Петербурге пока что и не думает заканчиваться: 23 ноября был установлен очередной рекорд заболеваемости. Фото: Артем КИЛЬКИН

- В декабре и январе такое ограничение грозит не только потерей выручки, но и большой вероятностью очередного переноса новогодних релизов, - подчеркивает Ивонинский. - Даже при условии выхода всех запланированных фильмов, спрос в разы превысит предложение. Нужно либо увеличивать количество сеансов, либо цену за билет. Первый вариант невозможен из-за получасовых интервалов между фильмами и нового постановления о запрете работы после 23:00. А второй вариант грозит тем, что мы вообще останемся без зрителей.

В целом, отмечает бизнесмен, ситуация складывается, мягко говоря, сложная и неприятная. Добавляет же в нее остроты еще и то, что какая-то сумма – и, вероятно, не самая маленькая – ежемесячно тратится на поддержание в кинотеатрах «антиковидного режима»: обработку поверхностей антисептиками, санитарное дистанцирование и прочее. С учетом всего этого велика вероятность, что уже спустя месяц-полтора кинотеатры будут буквально балансировать на грани рентабельности. А традиционный для индустрии термин «новогодняя гонка» приобретет несколько иной звучание: гнаться будут уже не за прибылью, а просто за возможностью выжить.

Уже с января некоторые кинотеатры окажутся на грани рентабельности. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Однако, мы прекрасно осознаем, что подобные жесткие меры необходимы для борьбы с коронавирусной инфекцией, - признает Ивонинский. - Мы вместе со всем городом с тревогой следим за динамикой заболеваемости и желаем скорейшего выздоровления всем заболевшим. Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы обезопасить наших сотрудников и гостей и внести посильный вклад в борьбу с пандемией.

Напомним: новый пакет «коронавирусных» ограничений вступил в силу в Санкт-Петербурге с понедельника, 23 ноября. Помимо прочего он предусматривает также закрытие ресторанов и катков в торговых центрах, обязательную самоизоляцию для тех, кто старше 65-ти, и перевод на удаленку не менее 30 % сотрудников в компаниях.