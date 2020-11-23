Огромный семиметровый крест появился у побережья Валаамского острова. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Созидающий мир».

Молитвенный остров Валаам пополнился уникальным поклонным крестом. От всех тех, что уже есть в обители, его отличают необычное место и исполинские размеры: семиметровый крест стоит на крошечном острове Рыбачий в фарватере Валаама и, заметный издали, встречает всех паломников, направляющихся сюда водным путем.

СИМВОЛ НАДЕЖДЫ

Гигантское распятие, которое уже назвали новой визитной карточкой Валаамского монастыря, появился здесь в октябре и стал для православных новостью мирового масштаба. Идея подарить огромный крест обители возникла у ктитора монастыря, президента фонда «Созидающий мир» Вячеслава Заренкова и президента группы компания «Эталон» Геннадия Щербины. Меценаты договорились взять все расходы на себя и примерно год назад обратились к церкви с благой инициативой.

Президента фонда «Созидающий мир» Вячеслав Заренков. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Созидающий мир».

– Устанавливать навигационные поклонные кресты у морей, озер и океана – давняя традиция Русского Севера, – объясняет пресс-секретарь фонда «Созидающий мир», священник Михаил Проходцев. – Кресты-маяки помогали не сбиться с пути, обозначить берег или опасную скалу. А поскольку море – стихия, несущая смерть, а судно на море – просто песчинка, для моряков крест на берегу был еще и символом надежды. Если же экипаж погибал в кораблекрушении, крест располагал его к покаянию и преображению. Именно поэтому, кстати, на воде стоят именно преображенские монастыри – Соловецкий, Валаамский.

Казалось бы, ничего сложного: изготовил крест, привез, установил. Но его размеры и место установки мгновенно перевели проект в разряд уникальных.

– Место было выбрано очень непростое: маленький остров со сложным ландшафтом на мелководье, к которому ни наземным транспортом не подъехать, ни на крупном судне не подойти, – рассказывает меценат Вячеслав Заренков. – И здесь нужно было установить крест высотой семь с половиной метров, который бы простоял века. Встал вопрос: как же это сделать?

Священник Михаил Проходцев. Фото: Дмитрий Песочинский.

САМЫЙ СТОЙКИЙ, САМЫЙ СВЕТЛЫЙ

Найти ответ помог мозговой штурм, в котором задействовали специалистов в совершенно разных областях.

– Этот проект невозможно было разъять на архитектуру, конструктив и производство: все шло в одной связке, каждый вопрос решали вместе, – вспоминает конструктор Валерий Калинин. – Только благодаря совместной работе все получилось, удалось изменить облик комплекса Валаамского монастыря в лучшую сторону.

Конструктор Валерий Калинин. Фото: Дмитрий Песочинский.

Первым делом разработали эскизный проект креста – монументального, мощного, могучего. Украшать его обилием рельефов не стали, ведь он не рассчитан на то, что паломники будут рассматривать его вблизи: Рыбачий совершенно безлюден. Но в основании креста сделали надпись: «Кресту твоему поклоняемся, Владыко».

– Чтобы сделать конструкцию устойчивой, горизонтальную и вертикальную перекладины креста скрепили небольшой окружностью, – объясняет архитектор фонда Екатерина Кузнецова.– Материал тоже выбрали устойчивый, который сможет перенести суровый климат и постоянные ветра: использовали гранит. Для постамента я подобрала серый гранит «Возрождение», а для самого распятия – мансуровский, самый светлый из всех существующих гранитов.

Архитектор фонда Екатерина Кузнецова. Фото: Дмитрий Песочинский.

«ВСЕ ЗАВИСЕЛО ОТ ПОГОДЫ И ВОЛИ НЕБЕС»

Так как доставить на дикий островок цельный крест было просто нереально, остановились на сборной конструкции: крест состоит из четырех деталей, постамент – из 16. Все гранитные кусочки на месте должны были собрать, словно «Лего». Но для начала их нужно было туда привезти.

– Сначала думали использовать вертолеты, но затем от этой идеи отказались, обошлись плавсредствами, – отмечает Вячеслав Заренков. – Причем доставить на остров нужно было не только элементы креста, но и подъемные краны, с помощью которых его бы смонтировали.

Готовые гранитные фрагменты проделали длинный путь: на машинах – до Приозерска, на барже – до самого большого острова архипелага, оттуда по воде – уже на Рыбачий. Чтобы облегчить процесс, в ход пошли научные разработки. Так, специально для беспрецедентной погрузки изобрели особые металлические поддоны.

Наконец, когда материалы были доставлены, за дело взялись строители. В остров-скалу забурили шурфы, залили фундамент, сверху стали «нанизывать» гранит. За качеством всех стыков и сварных швов внимательно следили.

– Сложность была в каждом моменте, даже в погодных условиях: монтаж шел осенью, в дождь и ветер, а строителям приходилось приплывать на остров и уплывать с него после окончания рабочего дня на лодочке, – делится гендиректор компании «Протон-СПб», руководитель строительного производства, генподрядчик Сергей Платонов. – Все зависело от погоды и воли небес.

Гендиректор компании «Протон-СПб», руководитель строительного производства, генподрядчик Сергей Платонов. Фото: Дмитрий Песочинский.

В течение месяца ежедневно на острове трудились по очереди несколько бригад. Всего же в проекте было задействовано около 20 человек. Церковь, которая поддержала благое начинание, с радостью выделила строителям несколько помощников.

– Поклонный крест собрал вокруг творческую команду, – отмечает бригадир по монтажу креста Андрей Шевцов. – А итог ее работы теперь хорошо заметен.

Поклонный крест собрал вокруг творческую команду. Фото: Дмитрий Песочинский.

КСТАТИ:

Поклонный крест на Валааме стал 18-м в череде уже установленных «Созидающим миром». Их Вячеслав Заренков устанавливает в разных городах России и зарубежья с 2016 года. Правда, доселе они были мраморными и не такими масштабными. Впрочем, возможно, он станет далеко не самым большим.

– Петербург существует более 300 лет, за которые он пережил и бурное развитие, и наводнения, и революции, и войны. Город прошел через многое. Но все эти периоды вместе нигде одновременно не отражены, – отмечает Вячеслав Заренков. – Последние 20 лет витает идея: почему бы не поставить поклонный крест, который был бы виден из любой точки города, которому могли бы поклониться люди любых конфессий, а гранитные плиты рядом с ним кратко рассказывали бы всю историю Петербурга? Конечно, это непростая задача, нужно множество согласований. Но идея эта никуда не исчезла.

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Созидающий мир».

ТТХ:

Высота – 7,5 метра.

Высота креста без постамента – 4,2 метра.

Длина перекладины креста – 2,5 метра.

Диаметр постамента – 3,5 метра.