«Откуда вы такие беретесь?»: Активисты из Петербурга начали развозить врачей на вызовы к пациентам с коронавирусом

Благодаря активистам, врачи намного быстрее попадают к пациенту, нуждающемуся в помощи.

Заболеваемость коронавирусом с каждым днем в Петербурге растет. Непросто всем, в особенности – врачам. И не только тем, которые трудятся на передовой. Участковые устают не меньше. Чтобы хоть как-то облегчить их труд, неравнодушные автовладельцы запустили акцию «Подвези врача»: начали бесплатно развозить медиков к больным пациентам.

- Неоднократно слышал, что в поликлиниках и в больницах врачи зашиваются. Написал в начале ноября в социальных сетях, какая помощь нужна. Тут же ответили несколько человек: из медучреждений, координаторы волонтеров «Мы вместе». Они рассказали, что нужны волонтеры на автомобилях для выездов терапевтов на дом, потому что из-за пандемии поликлиникам не хватает своих машин, - рассказывает «КП» организатор акции «Подвези врача», руководитель экологической международной волонтерской организации «Чистые игры» Дмитрий Иоффе. - Узнал, что такую акцию уже проводят в Иркутске. Проконсультировался с ними и написал другу и по совместительству руководителю общественного движения «СПБ. Авто» Святославу Данилову. Он меня поддержал. Решили, что протестируем сразу с ним, а потом начнем набирать волонтеров.

- Вызовов много, медработники, конечно, устают. Бывает, звонят недовольные пациенты, спрашивают, почему так долго. Им еще приходится извиняться. А что было бы, если бы они добирались не на машине?! – разводит руками петербуржец.

Пока врач занят пациентом – волонтер проветривает машину, опрыскивает антисептиком, протирает сидения, руль. Средства для обработки салона автомобиля, СИЗы, санитайзеры – все это выдают водителям в поликлиниках.

- Я в первый день не знал, как и что, поэтому ориентировался по месту. В следующий раз уже взял с собой термос, бутерброды, чтобы перекусить, - добавляет Святослав Данилов.

Средства индивидуальной защиты помощникам выдают в медучреждениях.

По словам организаторов акции, медики очень благодарны, что не ходят по холоду и не заполняют документы, где придется.

- Фраза, которую они любят произносить: «откуда же вы такие беретесь?», - улыбается Святослав Данилов. - Удивляются, когда узнают, что это от чистого сердца. Они не ожидают такой поддержки. Не верят тому, что кто-то в свое свободное время их куда-то бесплатно везет. Постоянно спрашивают: не надоело ли мне, не нужно ли куда-то. Но я объясняю, что пока они все свои дела не закончат, то я от них никуда не денусь.

Такая поддержка их подбадривает. Потому что не все выдерживают такой нагрузки.

- Я волонтерил два дня: в первый день с Юлией, во второй – с Екатериной. Им максимум по 25 лет. Недавние выпускницы, год где-то работали в поликлинике, - вспоминает Дмитрий. - Юлия, кстати, в понедельник уволилась. Не выдержала. Она, бедная, еще жила на Комендантском проспекте, а работала на Ладожской. Ее можно понять. Со слов Екатерины, она ушла, потому что очень много работы и далеко добираться.

Да и пациенты, как утверждает Святослав, разные. Бывает, что приезжают к одному больному, а оказывается, что там таких три. И нужно каждого осмотреть, назначить лечение. Есть и те, кто вызывают терапевта, чтобы продлить больничный. Хотя это можно сделать и самостоятельно.

- На этой неделе уже открыли набор волонтеров. Пока записалось порядка 30-ти человек. Большинство – девушки от 30 лет и старше, - отмечают организаторы акции. - В Петербурге около 250 поликлиник. По нашим подсчетам, в каждый район нуждается примерно в 20-30 водителях.

К инициативе автоволонтеров уже подключились бизнесмены. Городская пекарня готова организовать доставку обедов для водителей и врачей, сеть АЗС согласилась оплачивать бензин. Стать волонтером можете и вы. Для этого нужна лишь машина и несколько часов свободного времени в неделю.