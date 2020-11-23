Что такое экодизайн и циклическая экономика и как они изменят нашу жизнь

Эксперты Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики провели панельную дискуссию «Экодизайн и циклическая экономика - драйверы развития современного производства». Фото предоставлено пресс-службой СПбУТУиЭ.

Новая реальность

Экологических проблем становится все больше, и это очевидно. Если человечество продолжит потреблять ресурсы как сейчас, по принципу «берем-производим-выбрасываем», то уже совсем скоро возможности планеты будут исчерпаны.

Переход к циклической экономике позволяет минимизировать последствия для экологии еще на стадии производства продукта. Эта система, с одной стороны, отвечает потребностям человека, а с другой - органично вписывается в природную экосистему.

Именно эта тема обсуждалась в рамках XIII Петербургского Международного инновационного форума. Эксперты Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики при содействии участников международного проекта EcoDesign Circle 4.0 провели панельную дискуссию «Экодизайн и циклическая экономика - драйверы развития современного производства».

Панельная дискуссия прошла в смешанном формате: к организаторам и спикерам, работающим в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в режиме онлайн, присоединились представители бизнеса, научных кругов, преподаватели и студенты вузов, зарубежные партнеры. Прямую трансляцию можно было также смотреть на канале Ютуб.

Тренды будущего

Эксперты обсудили самые важные и актуальные тенденции развития мировой экономики. Что такое экодизайн и циклическая экономика и как это повлияет на нашу жизнь? Какой опыт реализации проектов в области циклической экономики и экодизайна накоплен в мире? О каких самых важных трендах мировой экономики можно говорить уже сегодня? Каковы принципы циклической экономики по созданию устойчивых продуктов и сервисов и роли IT-технологий?

- Это те вопросы, которые непосредственно связаны с нашим будущим, - отметила модератор дискуссии, руководитель российской части международного проекта EcoDesign Circle 4.0 программы Интеррег региона Балтийского моря Марина Лебедева. - Важность и актуальность дискуссии заключается еще и в том, что в ней участвует множество преподавателей вузов. Потом они смогут транслировать сделанные выводы молодому поколению - своим студентам.

Марина Лебедева кратко рассказала о существующих мировых мегатрендах, таких как сдвиг экономической власти: на первый план будут выходить страны с развивающейся экономикой, климатические изменения. Еще один тренд - социальные изменения: стремительное старение населения во всех странах, стремительная урбанизация и повышенная заболеваемость. И, как следствие, неразумное потребление природных ресурсов.

На самом деле, мегатрендов гораздо больше, но обсудить все аспекты в формате одной дискуссии просто невозможно. Именно поэтому сотрудничество будет продолжено. Уже сейчас Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики в рамках сотрудничества с программой Интеррег региона Балтийского моря подал совместную заявку на президентский грант, и в 2021 году планируется реализация нового совместного проекта, также по гранту.

- Надеюсь, это начало большого пути, - отметил во время дискуссии проректор по научной работе СПбУТУиЭ Геннадий Костин.

Зарубежный опыт

В обсуждении мировых мегатрендов участвовали представители европейских стран. Бизнес-консультант из Германии, руководитель Академии IpeA GmbH Томас Штаутмайстер сообщил о начале реализации проекта «Экодизайн и циклическая экономика 4.0». Эксперт подробно рассказал об экономике замкнутого цикла как основе для разработки новых продуктов или услуг. В проекте принимают участие представители нескольких стран, в том числе России, Финляндии, Швеции, Эстонии.

Его немецкий коллега - доктор юриспруденции, профессор, сенатор Европейской академии наук и искусств, координатор рабочей группы «Наука и образование», почетный профессор СПбУТУиЭ Вильфрид Бергманн особое внимание уделил сложившейся в мире обстановке из-за пандемии.

- В Германии сейчас тратится больше половины бюджета на поддержку бизнеса и экономики. Потом нам придется подсчитывать ресурсы, перестраивать наш бюджет и уже исходя из этого строить новую экономику, - считает г-н Вильфрид Бергманн. - В сложившейся ситуации очень важно правильно организовать образование в наших странах. Ведь молодежь - это лидеры, которые будут управлять в недалеком будущем.

О новой роли университетов, появившихся в этот кризисный период проблемах с практическим обучением и важности дополнительной подготовки молодежи в своем выступлении также говорили и другие партнеры вуза.

Активное участие

Особенность дискуссии заключалась в том, что все ее онлайн-участники через соцсети могли задавать вопросы спикерам и получать на них оперативные ответы. А выступления немецких коллег комментировали российские эксперты - партнеры СПбУТУиЭ из Института проблем региональной экономики РАН. Институт ведет планомерную работу по вопросам, которые созвучны с теми, которые поднимались на дискуссии. Комментарии и мнения и. о. директора института, доктора экономических наук, профессора Алексей Шматко и главного научного сотрудника, доктора экономических наук, профессора Маргариты Замятиной вызвали большой интерес аудитории.

Завершилась дискуссия небольшим мозговым штурмом. Разбившиеся на группы участники определяли ключевые проблемы или ограничения, которые мешают реализации проектов в области экодизайна и циклической экономики в рамках заданного тренда. Затем, обмениваясь участниками между группами, искали варианты решения этих проблем, а после все вместе обсуждали результаты.

- Многие предложения были действительно оригинальны, - подвел итог Валентин Шумовской, эксперт по развитию бизнеса и устойчивому развитию, эксперт по коммуникациям в проектах развития.

Ну а самым главным итогом стал единодушный вывод участников дискуссии о том, насколько важно сейчас качественное образование, которое может существенно повлиять на многие сферы развития. А значит, резко возрастает роль университетов, ведь именно они несут высокую миссию и высокую ответственность.