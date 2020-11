В шаге от 20 тысяч евро: Петербурженка вышла в финал популярного ТВ-шоу в Финляндии

Певица Наталья Царикова с успехом пробилась в финал телевизионного шоу All Together Now Suomi. Фото: facebook.com/natalia.tsarikova16

Петербурженка Наталья Царикова, уехавшая покорять соседнюю Финляндию, с оглушительным успехом вышла в финал популярного телевизионного шоу All Together Now Suomi (адаптированной версии британского конкурса – Прим.ред.). Суть проекта в том, что песни участников оценивают ровно 100 членов жюри. И Наталье удалось получить симпатии сразу 88 судей, что было рекордом для пятого выпуска программы.

Наталья становилась лучшим молодым оперным певцом в Санкт-Петербурге. Фото: facebook.com/natalia.tsarikova16

- Столько эмоций. Полный восторг. Замечательное выступление! – пишут поклонники певицы у нее на страничке в Facebook.

К слову, о фанатах. У Натальи уже почти 140 тысяч подписчиков на ее YouTube-канале. Самое популярное видео собрало 19 млн просмотров, это кавер-версия песни Sleeping sun, известной в Финляндии металл-группы Nightwish. Петербурженка пока неизменно следует проверенной стратегии – взять финский хит, перепеть его на свой лад и принимать хвалебные отзывы слушателей.

Петербурженка подрабатывает в Финляндии уроками пения и выступает на различных концертах. Фото: facebook.com/natalia.tsarikova16

Однако Наталья работает и над своим сольным альбомом, чтобы стать самостоятельным артистом. Она просит у своих подписчиков подкинуть лишнюю копеечку в производство, поскольку качественная студийная запись стоит недешево. Вероятно, выигрыш в конкурсе All Together Now Suomi как раз может ей помочь, поскольку главный приз внушительный – 20 тысяч евро.

Наталья активно ведет соцсети и постепенно набирает армию поклонников. Фото: facebook.com/natalia.tsarikova16

Добавим, что Наталья Царикова училась в Санкт-петербургском училище при консерватории им. Римского-Корсакова, а затем закончила Миланскую консерваторию им. Джузеппе Верди. Ее конек – оперное пение.