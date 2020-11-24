«Врачи просто убили моего сына»: основатель «Дома вверх дном» и «Музея иллюзий» мог умереть из-за ошибочного диагноза «коронавирус»

Александр Донской скончался в Ижевске на 30-м году жизни. Фото: СОЦСЕТИ

В ночь с 22 на 23 ноября не стало Александра Донского, основателя известных петербургских аттракционов «Дом вверх дном», «Внутри человека» и «Музей иллюзий», большого выдумщика и просто славного парня – таким его, по крайней мере, запомнили родные, друзья и коллеги. Жуткими подробностями смерти Александра с «КП-Санкт-Петербург» поделился его отец, Александр Донской-старший.

По словам нашего собеседника, все начиналось вполне обыденно.

- Около десяти дней назад мой сын вернулся с Занзибара (архипелаг в Индийском океане – прим.ред.), - рассказывает Александр. – Он ездил туда на отдых вместе со всей семьей – женой, двумя сыновьями и своей сводной сестрой.

Заграничная поездка плавно переросла в большое путешествие по России: Александр Донской-младший, вспоминает его отец, задался целью объехать десять городов, подыскать идеи для новых нестандартных музеев и аттракционов.

- Я его отговаривал, - признается Донской-старший. – Говорил, что не стоит пускаться в такие приключения во время эпидемии. Но Саша… он был очень увлечен своим делом. Постоянно искал что-то необычное, какие-то не занятые еще никем ниши, какие-то источники вдохновения.

Из десяти городов Донской-младший успел посетить только Казань и Ижевск. В Ижевске, в гостинице, он вдруг почувствовал себя плохо, но списал тревожные симптомы на обычное пищевое отравление – взволнованному отцу, например, рассказал по телефону, что, судя по всему, съел несвежую пиццу в поезде. Но время шло, состояние мужчины ухудшалось. В какой-то момент к тошноте и температуре прибавилась лихорадка.

Донской-младший почувствовал себя плохо вскоре после возвращения из Занзибара. Фото: СОЦСЕТИ

- Как позже стало известно, ему дважды вызывали «Скорую», - рассказывает отец. – Сначала приехала частная – дали жаропонижающее, поставили капельницу и уехали. Потом к Саше приехала его мать. Она вызвала муниципальную. Его забрали – и почему-то сразу определили в местный «ковидный» стационар, городскую больницу № 2.

Почему врачи решили, что у его сына был именно коронавирус, Донской-старший не понимает до сих пор. По его словам, доподлинно известно одно: на момент госпитализации положительного теста у Александра не было. Его просто не успели сделать: у мужчины взяли мазок из носоглотки, но родственникам сказали, что результаты придется ждать не меньше недели.

- Ему назначили лечение как при «ковиде», - продолжает наш собеседник. – Но оно не помогало. Саше становилось все хуже и хуже. Мы начали бить во все колокола, привлекли знакомых врачей. Кто-то предположил, что у него может быть не коронавирус, а малярия. Позже, когда мы все-таки добились, чтобы Сашу перевели в обычную инфекционную больницу, этот диагноз подтвердился.

Лекарства от малярии ни в Ижевске ни в Казани не оказалось. Его пришлось закупать в Москве – и пока доверенный человек Донских вез препарат из столицы, Александр скончался.

Александр - основатель нескольких популярных петербургских музеев. В том числе - "Дома вверх дном" на Невском проспекте. Фото: vk.com/dvdspb

- Мы даже не сразу смогли к нему пробиться, - вспоминает Донской-старший. – Нам просто не хотели выдавать тело – только в герметичном мешке – продолжали ссылаться на то, что у него коронавирус, хотя результатов теста по-прежнему не было. В итоге нам пришлось договариваться через похоронное агентство. Когда я увидел сына… словом, все стало ясно. У него лицо будто бы увеличилось раза в два – скорее всего, отказали печень и почки. Коронавирус не дает таких проявлений. Что же получается? Это ведь означает не просто проблемы с диагностикой, это означает, что ее – диагностики – вообще нет. Получается, врачи просто убили моего сына.

Тем не менее, по словам Донского-старшего, судиться с больницей и конкретными врачами он не намерен. Единственное его желание – чтобы об этой ситуации узнало как можно больше людей.

- Я хочу довести этот случай до руководства больницы, до местных начальников, до федеральных, - признается Александр Викторович. – Потому что это совершенно кошмарная история. И не дай Бог, чтобы она с кем-то повторилась.

Похороны Александра Донского-младшего назначены на четверг, 26 ноября. У него остались жена и два маленьких сына. «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге приносит искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Александра.