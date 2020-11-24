Дом для королевы приюта: В Петербурге ищут хозяев для пушистой красавицы Аси

Ася будет ласковым питомцем, если заслужить ее доверие. Фото предоставлено мини-приютом «Кошкин дом».

Пушистая красавица Ася - одна из тех кошечек, спасение которых можно назвать чудом. Семь лет назад хвостатая едва не погибла, оказавшись замурованной в подвале жилого дома в Купчино. Тревогу забили неравнодушные местные жители. На помощь они позвали волонтеров мини-приюта «Кошкин дом». Когда Асю вызволили из плена, она была истощена и напоминала живой скелет. - Кошка не один день просидела в подвале без еды и воды. Весила она всего полкило, поэтому выхаживали ее очень долго, - вспоминают добровольцы.

- Со временем кошечка начала приходить в себя и превратилась в настоящую королевну. Мы так ее и называем - королева нашего приюта. Ася - главный старожил «Кошкиного дома». Там она обитает с самого открытия. Мурлыка обожает все держать под контролем - характер у нее строгий и своенравный. Из-за предательства прежних хозяев и непростой жизни на улице Ася холодна к людям. Ласку она проявляет только к тем, кто сумел заслужить ее доверие.

Ася - главный старожил «Кошкиного дома». Фото предоставлено мини-приютом «Кошкин дом».

- Наверное, поэтому Ася до сих пор не встретила своего человека. Среди ласковых и ручных котиков в приюте она явно проигрывает, - делятся волонтеры. - Но мы верим, что где-то есть ее человек, который сможет полюбить ее уникальный характер и поможет ей раскрыться. Она может быть невероятно ласковой, мы это знаем и видели много раз.

Сейчас Асе около девяти лет. Лучшим подарком и наградой за пережитые мучения для нее станет домашний уют и заботливый хозяин. Важно, чтобы человек знал, как найти подход к кошкам, и был готов окружить питомицу вниманием. Как и все персы, Асе требуется уход за шерстью и глазками. Девочка приучена к лотку, стерилизована и привита. Если вы готовы приютить мурлыку, свяжитесь с волонтерами мини-приюта «Кошкин дом» через группу ВКонтакте.

СПРАВКА

Генеральный партнер проекта «Ищем дом» - древесные комкующиеся наполнители для кошачьих туалетов Cat’s Best (Германия). Все наполнители изготовлены из натуральных древесных волокон без ароматизаторов и химических добавок. Они не только надежно блокируют неприятные запахи, но и эффективно поглощают жидкость. Будущим владельцам Аси партнер Cat’s Best подарит наполнитель для кошачьего туалета. Это сделает знакомство с новым домом еще приятнее.