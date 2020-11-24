Стало известно, как будет работать транспорт в новогоднюю ночь на 1 января 2021 года в Санкт-Петербурге

Как будет работать транспорт с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Грядущий новый, 2021 год, Санкт-Петербург будет встречать по-«ковидному»: деда Мороза на Дворцовой площади не будет, а большинство мероприятий, в том числе и новогоднее представление для младших классов, переведут в онлайн-формат. Елку на Дворцовой площади, конечно, поставят, но традиционного концерта около нее не будет. Как напомнил на заседании правительства глава комитета по культуре Константин Сухенко, все это – требования Роспотребнадзора. В городе сохраняется запрет на массовые мероприятия. Отменили и новогодний салют, чтобы не провоцировать горожан на то, чтобы поехать праздновать в центр города.

А если так, значит людей в праздничную ночь в городе будет намного меньше. И необходимости в ночных автобусах и метро нет. Сухенко рассказал, как будет работать транспорт с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года в Санкт-Петербурге.

- Хочу обратить внимание коллег из комитета по транспорту, что в этом году круглосуточная работа общественного транспорта потребуется только в ночь с 6 на 7 января 2021 года для проведения ночных праздничных богослужений в храмах Петербурга, - добавил Константин Сухенко.

Напомним, уже много лет в Петербурге в ночь с 31 декабря на 1 января с часу ночи до пяти часов утра работает метро и специальные ночные автобусы, которые дублируют трассы метрополитена. Кроме того, ночной транспорт в период до коронавируса работал в Рождественскую ночь, а также на Пасху, в ночь с 1 на 2 мая, в День Победы, в Ночь музеев, на День города, а также во время проведения праздника выпускников «Алые паруса». Но в 2020-м практически все это было также отменено.