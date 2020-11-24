В Колпино мужчина взял в заложники шестерых детей и обещает их убить

Полиция на месте происшествия
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Санкт-Петербурге в Колпино хозяин квартиры на Пролетарской, по предварительной информации, взял в заложники шестерых детей. К месту происшествия приехали сотрудники полиции, которые в данный момент ведут с ним переговоры.
По неподтвержденным данным, мужчина выдвинул силовикам ряд требований. В противном случае он обещает всех убить.
Мужчина заперся в квартире и пока никого не выпускает. Также на место происшествия уже прибыл спецназ.
Предварительно, мужчину зовут Денис. Перед тем, как взять детей в заложники он выгнал свою сожительницу из дома.
По одной из версий он может быть вооружен топором и ножом.
Мужчина сейчас кричит на полицейских, чтобы они не приближались.