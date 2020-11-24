Мужчина взял в заложники детей в квартире в Колпино: Что известно о захватчике

Артем Б. взял в заложники шестерых детей. Фото: СОЦСЕТИ

Днем 24 ноября 2020 года в Колпино были стянуты все спецслужбы города. Там в одном из домов по улице Пролетарской мужчина взял в заложников шестерых детей. В настоящее время операция по освобождению малышей продолжается. Мы собрали все, что известно о налетчике и чего он хочет добиться.

По предварительным данным, взявшему в заложники детей 38 лет, зовут его Денис Б., раньше он работал охранником. Не исключено, что при нем есть огнестрельное оружие. Сейчас с ним ведут переговоры. Захватчик может находиться в алкогольном опьянении. По словам очевидцев ЧП в Колпино, мужчина требует привести в квартиру жену. Это единственное условие, при котором он готов отпустить детей. В противном случае он угрожает убить всех шестерых.

Дом в Колпино, где мужчина взял в заложников детей. Фото: Google Карты

Также известно, что детям, которые сидят запертые в квартире, от 2 до 15 лет. Трое из них, по предварительным данным, родные Артему Б.

Официально на учете как неблагополучные не состояли, но получали помощь от района, так как считаются малообеспеченными. 38-летний Артем Б. действительно состоял на учете в психдиспансере.