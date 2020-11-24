«Убью всех»: Очевидец рассказал, как заподозривший жену в измене мужчина взял в заложники шестерых детей в Колпино

Предварительно этот мужчина взял детей в заложники Фото: СОЦСЕТИ

В Колпино в Санкт-Петербурге мужчина взял в заложники шестерых детей после ссоры с женой. Денис Б. заподозрил свою супругу в измене, после чего взбунтовался и начал крушить квартиру. В этот момент супруга выбежала из квартиры. Выпивший Денис не нашел ничего лучше как взять в заложники шестерых детей, которые в этот момент находились дома.

Мужчина вооружился топором и, предварительно, ножом. Встал у окна, взял одного из детей, приставив ему оружие к шее и стал кричать, чтобы жена возвращалась.

Мужчина мог заподозрить жену в измене Фото: СОЦСЕТИ

Мужчина якобы готов отпустить детей в обмен на жену. На месте происшествия работают сотрудники полиции и спецназ. С отцом ведут переговоры. Однако ведет он себя неадекватно.

- Тут стоит оцепление, у него в заложниках там шесть детей, первый этаж, - рассказал "КП-Петербург" очевидец с места происшествия. - Приехал микроавтобус с людьми в форме, скорее всего, скоро будет захват. Сам мужик кричат одно: "Убью всех". Матерится.

Мужчина кричит, что всех убьет Фото: СОЦСЕТИ

Денис выдвинул силовикам ряд требований. В противном случае он обещает всех детей убить.

В квартире Денис пока никого не выпускает. Ране он, по предварительной информации, работал в ЧОПе.

- В полицию Колпинского района Санкт-Петербурга 24 ноября 2020 года в 12:12 поступило сообщение от местной жительницы, проживающей на Пролетарской улице о том, что супруг выгнал ее из квартиры, заперся и удерживает в квартире их шестерых детей, - сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - По предварительным данным данный гражданин на учете в полиции не состоит. На место оперативно выехали сотрудники полиции для дальнейшего разбирательства.