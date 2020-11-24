Мне капец, но в дурку я не хочу: «КП» дозвонилась до отца, взявшего в заложники шестерых детей

Мужчина, по словам жены, взял детей в заложники Фото: СОЦСЕТИ

В Колпино в Санкт-Петербурге мужчина взял в заложники шестерых детей. По словам супруги, которая и вызвала полицию, он обещает всех убить. "Комсомолка" дозвонилась до 38-летнего Денис Б. Мужчина взял трубку в тот момент, когда вел переговоры с любимой.

- Иди сюда! Этим я не сдамся, считаю до трех! Раз, два, два с половиной, три! Ты зачем мне изменяла с этим Сережей? Ты зачем с ним спала?! Вы почему, полиция, не рассмотрели мое заявление об изнасиловании?! Мою жену изнасиловали, а вы даже не рассмотрели! - кричит мужчина в трубку. - Вы, твари, все к ответу придете.

Один из детей кричит в окно полиции: "Уйдите! Мама, иди сюда!". После этого он снова кричит: Или сюда! Ну ты че, тварь, идешь сюда? Все, тебе капец, не приходи сюда больше. Будешь этих слушать, еще хуже будет, они тебе фигни наговорят.

Дом оцеплен. Фото: Артем КИЛЬКИН

И тут Денис переключается на нас.

- Да?

- Расскажите, что произошло?

- Она мне изменила, я увидел ее геолокацию в телефоне, она ездила в гостиницу, провела там больше шести часов. Она мне сказала, что была с Сережей. Он с деревни с Казани. Я его не знаю, она познакомилась с ним в магазине, где работала. Я эту тварь видел "Вконтакте", я был в Архангельске в тот момент. Она с ним на шашлыки ходила. Она из-за коллеги с ним связалась. Ему 36 лет.

- Вы детям угрожаете?

- Детям не угрожаю.

- Вы с топором ходите...

- Ну, и че с топором. Я покрошил кухню, да и все. Дети мультики смотрят, паззлы собирают. Один "Вконтакте" сидит.

- Как вы с ней поссорились?

- Она два дня дома не ночевала, сегодня вернулась. Я сказал, что не надо больше домой приходить.

После этого мужчина снова кричит в окно: "Иди сюда, поговорим. Сюда, на скамейку".

- Так вот, я сказал ей, - вернулся к разговору с корреспондентом "Комсомолки" Денис, - что я твои вещи выкидываю. И выкинул ее куртку. Она спросила: "Ты меня домой пустишь?" Я сказал "нет". Она сказала, что вызывает полицию. Она пришла с полицией, я их выгнал. Я послал их отсюда. И они ушли.

- Зачем тогда они сказали, что вы взяли заложников?

- Потому что ей деваться некуда - зад прикрыть.

- У вас шестеро детей?

- Шестеро, ни один ребенок не записан на меня. Трое моих родных. У нее трое детей было до меня. Мы с ней в 2013 году познакомились.

Денис удерживает детей из-за измены жены. Фото: СОЦСЕТИ

Мужчина снова кричит в окно: "Ты че их слушаешь, ты дура что ли? Конечно, я выйду, вон там человек 50 в погонах стоят.

- А вы работали в Архангельске, когда она вам, по вашим словам, изменила?

- Я просто ездил туда, она меня отправила.

- Дети сейчас чем занимаются?

- Мы собираемся обед готовить. Но нам газ перекрыли, детей не накормить. Они болеют, зачем я буду выпускать их на улицу? Куда я их отпущу, если она слушает переговорщиков? Я не знаю, почему. Ребенок подошел ко мне, говорит, что не может мультики переключить.

- Можно поговорить с ребенком?

- Дина, подойди.

- Привет! Мы играем в паззлы.

- Денис, сколько вашим детям лет?

- 15, 10, 9, 6, 4 и 3 года.

- Что будете делать дальше? Мириться с женой?

- Как сейчас мириться? Либо посадят, либо в дурку.

Мужчина кричит в окно: "Почему вы не рассмотрели заявление об изнасиловании?"

- Что за заявление?

- Она писала заявлении об изнасиловании. Она сказал, что он (любовник) воспользовался и изнасиловал.

- Значит, она не изменяла?

- Видимо, не изменяла. Она ходила в полицию и сказала, что написала заявление. Она не хотела этого, а он силой взял.

Жители дома вынуждены стоять на улице, пока Дениса Б. не задержат. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В этот момент мужчине звонить его мать.

- Мама, больше не слушай, что говорят, - говорит он в трубку перепуганной женщине. - Жопа в жизни приключилась. Может, с катушек слетел. Какая полиция, какие заложники? Мам, извини. Мама, конец света для меня случился.

После этого мужчине звонит жена.

- Ты понимаешь, все, мне жопа, - говорит он жене. - По всей России уже это говорят. Иди сюда, я тебя не буду трогать. Мы мультики смотрим. По новостям передают, что они в заложниках сидят. Мне капец, все.

После этого мужчине звонит друг.

- У меня крыша поехала и все, Саша, все кончилось. В тюрьму и в дурку я не собираюсь. Топор, да, есть. Какой я пьяный, какое огнестрельное оружие? Я не был охранником. Дети мультики смотрят. Я просто стекла выбил.