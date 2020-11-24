Соседи мужчины, взявшего в заложники шестерых детей в Колпино: «Пьяным его видели, но такого не ожидали»

Полиция готовится к штурму квартиры, где 38-летний мужчина удерживает в заложниках собственных детей. Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге на улице Пролетарской вот уже больше трех часов продолжается спецоперация. Там, в одном из домов 38-летний многодетный отец взял в заложники собственных детей. Им от 2 до 15 лет. Предварительной причиной такого поступка стала ревность Артема Б. к жене - он подозревает, что женщина изменила ему в августе. Ничего умнее, как приставить нож к горлу малышей, мужчина, который, стоит на учете в психдиспансере, не придумал.

- О случившемся в полицию Колпинского района сообщила супруга Артема Б., - сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу. - Она рассказала, что супруг выгнал ее из квартиры, заперся и удерживает детей.

Территория дома оцеплена. Фото: Артем КИЛЬКИН

В течение трех часов Артем Б. требовал, чтобы ему привели жену на разговор, а если этого не случится, грозился он, ему придется «всех убить». Сейчас дом, где находятся заложники, оцеплен. Спеслужбы готовятся к штурму. Перепуганные соседи семьи Артема следят за происходящим с улицы. Такого от него никто не ожидал.

- Да, видели его пьяным, он частенько во дворе выпивал, но у них адекватные отношения с женой были, и дети у них обычные, нормальные, - вздыхает одна из жительниц дома Наталья. - Все было хорошо, не знаю, что произошло.