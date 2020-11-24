«Поговорили по душам»: Прокурор рассказал, как уговорил сдаться отца, взявшего в заложники шестерых детей в Колпино

Прокурор Игорь Ивкин рассказал подробности переговоров с отцом, взявшим в заложники шестерых детей. Фото: пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

Прокурор Колпинского района Санкт-Петербурга Игорь Ивкин рассказал журналистам, как ему удалось уговорить сдаться отца, взявшего в заложники шестерых детей и даже угрожавшего им убийством. Напомним, неадекватный мужчина на протяжении пяти часов держал в страхе своих сыновей и требовал встречи с супругой, которую он подозревал в измене. Почти все это время злоумышленник держал связь с журналистами «Комсомолки» и заверял, что детей не тронет.

Безусловно, главным героем дня стал сотрудник районной прокуратуры. Игорь Ивкин признался, что не сомневался ни минуты, вступать ли в переговоры с горе-отцом, ведь на кону была жизнь детей.

Мужчина разгромил кухню топором и угрожал убить детей. Фото: СОЦСЕТИ / Артем КИЛЬКИН Фото: Артем КИЛЬКИН

- В 12 часов мне поступила информация о том, что в заложники взяли шестерых детей. Выехал на место. В ходе разговора я убедил отца, что никакой конфликт не может стоить жизни и здоровья детей. Общался я через окно, в присутствии супруги мужчины. Пьяным он не был. Хорошо, что внял моим просьбам и вышел ко мне. На моей машине мы проследовали в прокуратуру района, - рассказал сотрудник надзорного органа.

Как рассказывает Игорь Ивкин, отец путался в требованиях и сам не до конца понимал, чего хочет. Пугает то, что злоумышленник изначально не рассматривал ситуацию столь серьезно и пытался донести прокурору, что ничего такого не совершил.

Горе-отец поначалу объяснил свой поступок, ссылаясь на измену жены. Фото: СОЦСЕТИ

- Я довел до него, что необходимо сделать шаг – решить, все или ничего. Он меня послушал. В машине мы разговорились, поговорили по душам о том, что происходит в семье. Сейчас в полиции он до сих пор не может адекватно оценить свой поступок, - добавил Игорь Ивкин.

Тем временем все шестеро детей находятся в медучреждении, у некоторых из них обнаружили ссадины и признаки ОРВИ. Взрослых участников конфликта пока держат в полиции. Мужчине грозит срок в колонии от 3 до 5 лет по статье за незаконное лишение свободы.

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