«Кирпичи XVI века, подземная баня и биологический эксперимент»: как идет реставрация наследия Выборга

В городе повсюду идет реставрация Фото: Артем КИЛЬКИН

Уникальный старинный город, появившийся на Балтике в конце XIII века. Сегодня Выборг возрождается если не из пепла, то уж точно из разрухи и заброшенности. Буквально повсюду в городе идет реставрация, власти Ленобласти приводят в порядок достопримечательности и исторические жилые дома. Наряду с этим в городе появляются и новые общественные пространства. Корреспондентам «Комсомолки» посчастливилось увидеть, как вскоре преобразится самобытный и яркий Выборг.

ЗАМКОВЫЙ ОСТРОВ

Основанный шведами город, находящийся в тридцати километрах от финской границы, сегодня является единственным историческим поселением в Ленобласти. Можно часами гулять по его узким и резко взмывающим вверх средневековым улочкам, которые сейчас то там, то тут перекрыты из-за ремонта. В том же положении и многие исторические постройки, в том числе главная достопримечательность - Выборгский замок, расположенный на островке.

В стенах Выборгского замка сохранилась кладка многовековой давности Фото: Артем КИЛЬКИН

Помимо самого замка и знаменитой башни Олафа, на острове находится еще свыше двадцати объектов культурного наследия. Сейчас остров частично закрыт - здесь идет масштабная реставрация. Уже совсем скоро завершатся работы в здании Арсенала, доме наместника и корпусах цейхгаузов - складов, где сохранились фрагменты кирпичной кладки XVI - XVII веков.

В одном из трех старинных складских помещений планируется разместить необычную выставку, посвященную подводной археологии.

На Замковом острове находятся 24 объекта культурного наследия Фото: Артем КИЛЬКИН

- Посетители смогут увидеть фрагменты кораблей времен Русско-шведской войны, их якоря и пушки, - поясняет заместитель председателя правительства Ленинградской области Владимир Цой. - Самый древний экспонат - частица судна, затонувшего во времена Ивана Грозного. Важно, что выставка будет доступна в том числе маломобильным гражданам - для этого мы оборудовали лифт и обязательно установим пандусы.

Реставрация на Замковом острове началась три года назад. Первая ее часть завершится лет через пять. Потом в порядок будут приводить главный корпус музея - сам замок. Предположительно, полностью это место преобразится до 2030 года.

Колонны, поднятые со дна залива, стали новой достопримечательностью Фото: Артем КИЛЬКИН

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОЛОННЫ

Совсем недавно в Выборге появилась новая достопримечательность - две огромные колонны из розового гранита. Их в этом году достали со дна Выборгского залива, где они затонули еще в XIX веке. Предположительно, этих гигантов переправляли в Петербург для строительства Казанского собора, но не довезли - по пути судно затонуло. Колонны были обнаружены на дне залива два года назад, однако поднять их смогли только сейчас.

В данный момент старинные опоры не поддерживают никакие монументальные своды, а лежат на специальных подставках вблизи бастиона Панцерлакс, рядом с выставочным центром «Эрмитаж - Выборг». На днях колонны торжественно открыли как новый исторический объект и место отдыха горожан. Но это еще не все.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области Владимир Цой Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мы хотим сделать здесь музей под открытым небом и выставить рядом с колоннами останки затонувших кораблей, - подчеркнул директор центра «Эрмитаж - Выборг» Александр Костенко. - Так что это только первая ласточка.

ЖИЛЫЕ ДОМА

Окна в ажурных рамах, лепнина на фасаде - в центральных кварталах вид почти каждого дома говорит о том, что перед тобой здание, которому больше сотни лет. Однако, судя по облетевшей штукатурке и вываливающимся кирпичам, кажется, что оно до сих пор живо лишь потому, что знает себе цену и не собирается так бесславно обрушаться.

Восстанавливают в Выборге и жилые дома Фото: Артем КИЛЬКИН

Чтобы этого не произошло, восстановлением таких домов занимается региональный Фонд капитального ремонта. На сегодня в Выборге уже отреставрировали 12 жилых построек, ставших памятниками архитектуры. Сейчас работы заканчиваются еще на 4 объектах. Как сообщил директор фонда Андрей Воропаев, в следующем году начать приводить в порядок планируется еще 10 домов.

- Чтобы понять, из чего были сделаны и как выглядели эти дома раньше, мы собираем информацию по архивам, - говорит он. - Ремонт с элементами реставрации делает работы гораздо дороже, но для нас важно сохранить наследие.

Восстановлением исторических жилых домов занимается Фонд капитального ремонта Фото: Артем КИЛЬКИН

Позаботиться в Ленобласти планируют и о маленьких жилых домах, являющихся культурными памятниками. В следующем году правительство региона намерено обратиться к депутатам ЗакСа с предложением внести поправки в закон, чтобы у Фонда капитального ремонта была возможность брать в работу дома, где менее пяти квартир. Такие меры помогут, к примеру, восстановить дом горожанина XVI века.

ПАРК МОНРЕПО

Уникальный парк на берегу залива со множеством беседок, лесных тропинок и живописных смотровых площадок уже обновлен на 80 процентов. Здесь вновь красуются фонтан «Нарцисс», топиарный сад, множество замысловатых скульптур и молодых деревьев. На реставрацию Монрепо, которая ведется с 2017 года, уже потратили 1,9 миллиарда рублей.

Работы в роскошном парке Монрепо почти завершены Фото: Артем КИЛЬКИН

- Прежде чем что-то восстанавливать, мы проводим серьезную археологическую работу, - говорит Владимир Цой. - Например, не так давно специалисты раскопали баню. Там сохранилась прекрасная дверца - чугунная, литая с несколькими симпатичными серафимчиками. Теперь мы знаем, что с местом, где находится баня, работать надо аккуратно. Что делать с находкой - решение пока не принято. Может быть, позже, когда удастся найти в архивах, как она выглядела, ее станут восстанавливать.

Источник "Нарцисс" отреставрирован и готов встречать гостей Фото: Артем КИЛЬКИН

Дел в парке еще достаточно: продолжаются работы в усадебном доме, библиотечном флигеле и доме садовника. Ожидается, что уже в следующем году для гостей Монрепо откроются живописные мосты на Елисейских полях, пирсы и долина Розенталь.

Так выглядят гранулы с водой. необходимые для выращивания исторических видов мха Фото: Артем КИЛЬКИН

Однако воссоздают здесь не только историческое наследие, но и природное. Сейчас в парке Монрепо проводится уникальный биологический эксперимент: около хижины отшельника специалисты выращивают несколько видов мха, которые были в этом месте еще много назад. Растения займут полянку площадью почти полторы тысячи квадратных метров. Ходить по новому мху будет нельзя - только любоваться.