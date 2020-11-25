Избитого и изнасилованного дубинкой мужчину неделю держали взаперти в доме под Санкт-Петербургом

Полиция освободила жителя Ленобласти, которого избили и изнасиловали "благотворители". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу завело уголовное дело в отношении троих сотрудников благотворительной организации, которые избили и изнасиловали опекаемого ими мужчину. Кроме того, потерпевшего на неделю заперли в одной из комнат частного дома в пригороде, где располагался приют для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию.

- По данным следствия, у подозреваемых в ноябре 2020 года произошел конфликт с мужчиной 1979 года рождения. Далее, действуя по предварительному сговору соучастники незаконно удерживали потерпевшего в квартире одного из домов, расположенных в Красносельском районе города, где избивали последнего, а также совершали в отношении него насильственные действия сексуального характера. 24 ноября 2020 года потерпевший был освобожден сотрудниками правоохранительных органов, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным источника «КП-Петербург» в правоохранительных органах, история выглядела следующим образом: утром 24 ноября в полицию поступил звонок от мужчины, который заявил, что в частном доме поселка Сергиево насильно удерживают его 42-летнего брата, жителя Ленобласти.

Приехавшие на место оперативники установили, что дом арендует благотворительная организация, которая, по идее, помогает людям, попавшим в беду. Им дают место жительства, кормят и предоставляют работу за небольшую плату.

В одной из комнат действительно найден побитый мужчина, который рассказал, что у него произошел конфликт с тремя сотрудниками организации, причем как раз из-за денег. Потерпевший попросил зарплату за отработанный срок, но в ответ получил только удары. Затем мужчину схватили и трижды изнасиловали деревянной дубинкой и совершили другие действия сексуального характера. После чего на неделю закрыли под замок.

- Освобожденный мужчина пояснил, что 26 октября приехал по объявлению о поиске разнорабочих, проживал по указанному адресу и трудился на различных объектах в городе, при этом оплату не получил. 17 ноября он приехал к работодателю разобраться в случившемся, обещая в противном случае жаловаться. После этого его избили, отобрали документы, телефон и лишили свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавший с многочисленными переломами (их список занимает три строчки в протоколе) и «перфорацией полового органа» в тяжелом состоянии был госпитализирован. А в руки полиции попали трое мужчин 1981, 1976 и 1996 годов рождения, один из которых - гражданин Украины. Двое, в том числе иностранец, уже были судимы.

По факту ЧП Следственным комитетом заведено уголовное дело по статьям «Незаконное лишение свободы» и «Насильственные действия сексуального характера». Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.