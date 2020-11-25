«Писай в штаны, урод моральный»: Учительница из Санкт-Петербурга не пустила ученика в школьный туалет

В Петербурге учительница обматерила ученика и не пустила его в туалет Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге учительница вступила в конфликт с одним из учеников старших классов. Подросток не растерялся и сразу начал снимать происходящее на видео, а вечером того же дня выложил ролик в соцсети. На кадрах взволнованный педагог школы № 314 в Купчино не пускает подростка в туалет на этаже, где учатся младшие классы. Заведенный школьник не унимается и начинает ее провоцировать.

- Почему я не пройду? - с усмешкой кричит паренек.

- Потому! Потому что ты п*** (обманщик, прим. ред.). Так ты его вчера назвал? - кричит на видео учительница. - Ты не пройдешь! Не пускаю я тебя, чмо такое. Не пойдешь ты тут в туалет.

О какой конкретно ситуации говорит учитель, непонятно. Но, скорее всего, накануне она видела, как этот самый ученик оскорбляет деток из младших классов.

Женщина кричала на подростка и припоминала ему какой-то конфликт Фото: принтскрин видео.

- Здесь начальная школа, здесь малыши, - пытается достучаться до мальчика женщина. - Я дежурный учитель, не пущу тебя. Хочешь - иди на третий этаж, четвертый, к директору, куда хочешь. Писай в штаны, устраивает? В окно вылетишь у меня! Запомни меня, первую учительницу, урод моральный!

В социальных сетях под опубликованным видео уже сотни комментариев. По традиции, зрители разделились на два лагеря - те, кто на стороне ребенка, и те, кто считает, что педагогу не позволительно общаться со школьником в такой манере.

- Ее, как человека, понять можно. И, к тому же, она не его учитель, она учитель начальных классов, которая защищала детскую территорию от не совсем адекватного подростка, который в свою очередь специально провоцирует на откровенные слова в свой адрес, - заступилась за преподавателя петербурженка Елена.

Среди тех, кто отреагировал на ролик, оказался и человек, хорошо знающий обе конфликтующие стороны. Мужчина рассказал, что автор видео - настоящий провокатор, мотающий нервы всему педагогическому составу школы. Более того, якобы именно он мог косвенно стать причиной смерти мужа той самой учительницы. Недавно тот умер от сердечного приступа, который произошел у него после урока ОБЖ в классе этого подростка...

О неуправляемом мальчике знают и его родители. В частности отец парня также написал комментарий под видео.

- Только что увидел...Стыдно! - сокрушается мужчина. - Стыдно за поступок сына! Педагога вывел! И не в первый раз. Провоцирует регулярно и изощренно. А теперь этот поступок... простите! Простите, что не воспитал в сыне уважения, уважения к учителям. Педагогам низкий поклон за ваш труд и ваше терпение! Простите.