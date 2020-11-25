Александр Дрозденко: "Расселение старых домов должно пройти без сбоев"

Глава региона подчеркнул, как важно уложиться в сроки при решение этого вопроса Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

Во вторник, 24 ноября, на очередной встрече депутатов с губернатором Ленобласти обсуждали важный вопрос - реализацию программы «Расселение аварийного жилья».

Как дела обстоят сейчас? Губернатору отчитался заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Михаил Москвин.

Итак, на 1 ноября показатели нынешнего этапа программы исполнены на 95 процентов: расселили 23,2 тысячи «квадратов», 1,5 тысячи человек уже переехали. Кстати, большая часть программы реализована в 2020 году - 19,33 тысячи квадратных метров под снос, 1,3 тысячи человек уже в новых квартирах. Есть прогноз, что к 1 декабря показатель будет выполнен на 100 процентов.

Отметим, что всего в регионе признаны аварийными 1503 многоквартирных дома общей площадью 321 тысяча квадратных метров, в них проживает 21 тысяча человек. По плану до 1 сентября 2025 года необходимо расселить 1316 аварийных домов общей площадью 300 тысяч квадратных метров, дать новые квартиры 19 тысячам жителей.

- На все эти цели запланировано потратить около 18,5 миллиарда рублей, в том числе на приобретение квартир в строящихся домах. За 5 лет планируется сдать 50 новостроек в муниципалитетах, где строительство не велось с 1960-х и 1980-х годов, - сказал Михаил Москвин. - Мы считаем цифры по расселению адекватными. Например, в Подпорожье в рамках этого этапа будет расселено 7 процентов от всего жилого фонда города, в Луге - 5 процентов, в Сясьстрое - около 11 процентов. Это хорошие цифры.

Зампредседателя также напомнил, что в рамках программы расселения региональный оператор ЛеноблАИЖК уже строит 6 многоэтажек, которые будут введены в эксплуатацию в следующем году. Также завершается проектирование 7 домов, начало строительства которых запланировано на первый квартал 2021 года.

Региональный оператор уже в следующем году сдаст шесть новостроек Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

- Таким образом, программа идет без сбоев. Передача функций заказчика ЛеноблАИЖК оправдала себя. Есть уверенность, что мы не будем испытывать таких сложностей, как в финале прошлой программы, - резюмировал Михаил Москвин.

Глава региона поручил также главам муниципальных администраций выбирать для многодетных семей земельные участки с хорошей инфраструктурой.

- Там, где есть перспектива развития массива, нужно требовать от муниципалитета софинансирования. Может быть, тогда они наконец начнут думать. Иначе мы эту проблему не решим никогда, - отметил Александр Дрозденко.

Как обстоят дела со второй частью программы? Как сообщили в ЗакСе Ленобласти, по состоянию на 9 ноября снесено 23 аварийных многоквартирных дома. По 110 домам снос планируется до конца года. По 10 домам - в течение 2021 года. По 5 домам возникли препятствия в виде судебных споров и разыскных мероприятий. Поэтому, пока не будет полностью решен вопрос с переселением, приступить к сносу невозможно. Еще один дом признан частью объекта культурного наследия, по нему администрация муниципального образования должна сама принять решение.

Была проблема в части исполнения из-за сроков. В условиях было программы прописано, что администрациям необходимо уничтожить старые дома за счет средств местных бюджетов не позднее трех месяцев после завершения переселения. Однако депутат Александр Матвеев заявил, что это условие сложно выполнить. По его мнению, трех месяцев не достаточно, так как требуется создание проектной документации и проведение аукциона. После этого замечания решено срок увеличить до двенадцати месяцев.

Отметим, что перечень аварийных домов, подлежащих расселению и сносу в рамках этапов программы, определен заранее. Глава региона подчеркнул, что только муниципалитеты могут признать жилье аварийным и только то, что находится у них на балансе. Если люди считают, что проживают в аварийном жилье, а муниципалитет его таковым не признает, нужно обращаться в прокуратуру и инициировать проверку.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1503 многоквартирных дома признаны аварийными

21 тысяча человек проживает в них

18,5 миллиарда рублей выделено на программу 7,3 миллиарда рублей из них - от Фонда ЖКХ