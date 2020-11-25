Как меньше платить за тепло, свет и воду

Технология Termo-S позволяет снизить затраты на обогрев.Фото предоставлено застройщиком.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в нашей стране постоянно растут, несмотря на кризис, падение доходов населения и прочие факторы, поэтому особенно актуально научиться разумно оптимизировать расходы на электричество, отопление и водоснабжение. Жильцы на экономию ресурсов повлиять, конечно, могут, но у застройщиков возможностей для этого гораздо больше. К примеру, группа «Аквилон» в процессе строительства домов использует комплекс технических решений, которые снижают теплопотери зданий на 40 процентов. В итоге жители экономят до 50 процентов на оплате за теплоснабжение. Свой подход к энергоэффективному строительству компания назвала Termo-S.

СТЕНЫ: ЧЕМ ТОЛЩЕ,ТЕМ ЛУЧШЕ

Больше всего тепла дом теряет через стены. Конечно, чем толще стена, тем меньше теплопотери. По строительным нормам (для каждого региона они разные) в Петербурге толщина стен должна быть не менее 130 миллиметров. «Аквилон» же увеличил размер стены до 180 миллиметров за счет двухслойного утеплителя. Улучшенное утепление от «Аквилона» используется как на вентилируемых фасадах, так и на штукатурных. Это конструктивное решение позволяет снизить затраты на обогрев помещений - на 40 процентов больше тепла остается внутри здания.

КРЫША: НЕ СЛАБОЕ ЗВЕНО

Для утепления кровли также разработаны нормативы - толщина материалов должна быть не менее 190 миллиметров. «Аквилон» увеличил слой утеплителя кровли до 250 миллиметров, а в качестве материала использует экструдированный пенополистирол. Это экологичный материал, стойкий к перепадам температуры, морозам и грибковым поражениям. У него отсутствует влагопоглощение, и самое важное - он обладает низкой степенью теплопроводности в отличие от популярной во многих проектах минеральной ваты. Пенополистирол буквально наполнен воздухом, а именно воздух является самым интенсивным теплоизолятором.

ОКНА: СВЕТЛО,НО НЕ ХОЛОДНО

Сегодня очень часто можно услышать о том, что окна дышат, обеспечивая вентиляцию помещений. Но именно эти вентиляционные отверстия могут стать источником холода в квартире. В домах группы «Аквилон» вместо окон с вентиляционными щелями используются энергоэффективные окна, которые снижают теплпотери в квартире, защищают от шума и пыли. Это улучшенный двухкамерный стеклопакет с селективным покрытием, которое удерживает жаркие солнечные лучи в помещении, и аргоновым заполнением, защищающим от излишков ультрафиолета. Технология энергоэффективного остекления увеличила коэффициент термического сопротивления до 72 процентов, а это один из важнейших теплотехнических показателей строительных материалов. Чем выше сопротивление теплопередаче конструкции, тем лучшими теплозащитными свойствами она обладает и тем меньше тепла через нее теряется.

Что касается системы вентиляции, то для этого используются вентблоки и индивидуальные вентиляционные клапаны. «Аквилон» устанавливает такую систему в каждой комнате.

Улучшенный стеклопакет удерживает жаркие солнечные лучи в квартире и защищает от ультрафиолета. Фото предоставлено застройщиком.

ВОДА: РАЗУМНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

Счетчики электричества и воды сегодня есть в каждом доме. Но если забыть и вовремя не передать показания приборов, за ресурсы придется переплачивать. Контролировать ежемесячный сбор показаний и избавиться от суеты с бумажками помогает разработанная «Аквилоном» умная система inHOME, которая передаст в управляющую компанию показания всех счетчиков.

Умная система inHOME. Фото предоставлено застройщиком.

Помимо экономии, система inHOME еще и очень удобна. Собственники квартир могут со смартфона через специальное приложение следить за расходами воды и электричества в любой момент времени. Даже если вы уедете в отпуск или просто забудете снять показания, умная система все равно передаст их куда нужно, и все коммунальные расходы вы будете оплачивать по факту потребления без переплат.