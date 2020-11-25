Петербуржцам помогут стать специалистами на вес золота

Слушателями курсов могут стать как безработные, так и те, кто зарегистрирован в Центре занятости населения в целях поиска подходящей работы. Фото: Артем КИЛЬКИН

ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

Не зря говорят: нет худа без добра. Из-за последствий коронавирусной инфекции пострадало немало петербуржцев, многие потеряли работу. Но этот вынужденный перерыв в работе можно использовать с выгодой для себя: повысить квалификацию, стать ценным специалистом, добиться профессионального успеха, а может быть, и кардинально сменить профессию, получив новое образование! Поможет в этом бесплатное профессиональное обучение для жителей, чье экономическое положение пострадало от последствий распространения коронавирусной инфекции. Это федеральный проект, который в Петербурге стартовал в октябре.

Обучение проводится по стандартам WorldSkills, а получать новые знания можно в Центре опережающей профессиональной подготовки (это региональный оператор проекта) и городской Службе занятости населения. Слушателями курсов могут стать как безработные граждане, так и те, кто ищет работу и зарегистрирован в Центре занятости населения не ранее 1 марта 2020 года. Обязательные условия: у претендентов должно быть среднее профессиональное или высшее образование и они не должны были ранее учиться за счет федерального бюджета.

ПРОФЕССИИ НА ЛЮБОЙ ВКУС

Петербуржцы могут сами выбрать, на кого учиться. Всего в проекте представлено порядка пятидесяти программ. Только в Центре занятости населения до конца года планируется обучить сто человек по трем программам: «Рекламная кампания и коммуникации», «Общее и кадровое делопроизводство» и «Социальная работа в организациях социального обслуживания». В 2021 году проект будет продолжен.

- Цель этой образовательной программы - повышение своей конкурентоспособности на рынке труда и возможность получения перспективной работы. Не секрет, что работодатели сегодня ищут высококомпетентных, способных кандидатов и очень пристально смотрят на новых сотрудников. Все программы, по которым петербуржцы могут пройти обучение, разработаны движением WorldSkills и включают в себя наиболее востребованные на рынке труда навыки и компетенции, - говорит руководитель учебного центра Службы занятости населения Санкт-Петербурга Евгений Коротков. - Уверен, такое обучение - отличная возможность добиться профессионального успеха. Тем более учиться можно дистанционно, что очень удобно для слушателей - они находятся дома, при этом получают знания от ведущих преподавателей страны.

Кстати, петербуржцы возможность получить бесплатное и очень востребованное образование быстро оценили. С момента старта обучения по стандартам WorldSkills к учебе приступили 843 человека, которые состояли на учете в Центре занятости населения или обратились туда в целях поиска подходящей работы.

НА ЗАМЕТКУ

Бесплатное обучение по стандартам WorldSkills продолжится в 2021 году. Чтобы попасть в программу, нужно:

- выбрать одну из представленных компетенций и Центр обучения по выбранной компетенции на одном из сайтов: copp78.ru/covid, trudvsem.ru, express.worldskills.ru

- зарегистрироваться в Центре занятости населения в целях поиска подходящей работы, сделать это можно на сайте.

После проверки данных на соответствие необходимым требованиям с участником проекта свяжется администратор Центра обучения.