Формула успеха: Глава Бюро Первого канала в США раскрыл секрет блестящей карьеры

За время своей карьеры Олисашвили поработал и в Москве , и в Саратове, и на Ближнем Востоке, а сейчас трудится в Штатах. Фото: Личный архив героя публикации.

США превратились в горячую точку планеты: после очередного убийства темнокожего при задержании в конце октября в Филадельфии начались протесы. От агрессии людей, вышедших на улицы, пострадали не только прохожие и владельцы разграбленных магазинов, но и российские журналисты. Погромщики напали на съемочную группу Первого канала, которую возглавлял Георгий Олисашвили - руководитель Бюро Первого канала в США.

Это сегодня Георгий - воплощение журналистской мечты: работая на главном телеканале страны, он освещает важнейшие мировые события. Однако 18 лет назад он поступил на журналистику в Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов, считай, случайно.

- Я должен был стать инженером, даже ходил на подготовительные курсы. Дома считали, что инженер - это стабильно и денежно, - рассказывает Георгий. - Но мечта взяла свое. Когда оказался в Гуманитарном университете профсоюзов, поразила идеальная картинка: чисто, ухоженно, тебе улыбаются незнакомые красивые девушки.

Бюджетных мест в вузе тогда еще не было, зато были места, которые оплачивал сам университет. Медалисту и отличнику Георгию оставалось пройти творческое испытание. Сочинение он написал на пять.

Прошло много лет, но о том решении Георгий не жалеет до сих пор. По просьбе «Комсомолки» он раскрыл секрет успеха и дал студентам несколько советов.

Трудись и практикуйся

- Прекрасно помню университетскую атмосферу: каждый день приходишь и чувствуешь, что сегодня узнаешь новое, важное, интересное. Это чувство не покидало с 1 сентября, - рассказывает Георгий. - Первой лекцией была история мировых религий. Подумал тогда: «Ничего себе, только начало, а уже так интересно». Сегодня вспоминаю о тех пяти годах как об одном большом приключении.

Человека, который не хочет учиться, не научит даже самый лучший вуз с самыми талантливыми преподавателями. Но наш герой был не из тех, а потому с радостью пользовался возможностями - и качественным образованием, и приглашениями на практику.

- Если есть интерес к учебе, то в Университете профсоюзов найдешь все условия, чтобы этот интерес удовлетворить полностью, - заключает Георгий. - В его условиях легко максимально сконцентрироваться на учебе.

Пока одногруппники практиковались в университетской телестудии, Олисашвили прошел первую практику в литературном журнале вуза «Очень UM». Команда собралась отличная. В ней, к примеру, была и будущая пресс-секретарь Конституционного суда России Юлия Андреева.

На четвертом и пятом курсах Олисашвили отправили практиковаться в Москву, на Первый канал.

- Теперь, будучи внутри системы, понимаю, что оказаться на практике в программе «Время» непросто, - подчеркивает Георгий. - Но вузу удалось связаться, договориться. Здесь я работаю и сейчас.

Чти учителя своего

Олисашвили повезло учиться у блестящих педагогов, которые видели в нем внимательного и вдумчивого ученика.

- У нас была фантастически сильная кафедра литературы, которую возглавлял Юрий Владимирович Зобнин - последний ученик академика Лихачева, главный специалист по Гумилеву, - рассказывает Георгий. - Юрий Владимирович был блистательным лектором, даже откровенно скучную теорию литературы преподавал так, что аудитория слушала раскрыв рот. Ну а когда он читал лекции по своему любимому Серебряному веку, они превращались в моноспектакль.

Одно время кафедрой заведовал Игорь Александрович Павлихин - бывший собкор «Комсомольской правды» на Камчатке.

- Как-то раз после каникул мы получили задание написать эссе. Спустя неделю во время разбора задания Игорь Александрович взял мой текст и предложил переставить предложение из середины текста в начало, - вспоминает Георгий. - Как сейчас помню его: «Город начинается с кладбища». Когда я сделал это, то увидел, что тональность текста мгновенно поменялась. Тогда я понял, как трансформировать текст. Это помогает мне до сих пор.

В числе любимых педагогов и Александра Ильинична Филатова.

- Она преподавала историю и отечественной, и зарубежной литературы, - поясняет журналист. - Когда я учился на первом курсе, ей было 82 года. В таком возрасте она продолжала преподавать (и как!), интересовалась новинками литературы, держала себя в хорошей физической форме. Она меня воодушевила.

Учиться в СПбГУП Георгию было в радость. Фото: Личный архив героя публикации.

Будь строг к себе

СПбГУП в студенческие годы Олисашвили, впрочем, как и сейчас, слыл вузом не только с широкими возможностями, но и с железной дисциплиной. А Георгий, обучаясь бесплатно, был мотивирован не пропускать лекции вдвойне.

- Первое время обязанность учиться только на отлично давила, «ботаником» я никогда не был, - признается Георгий. - Но, так как интерес к учебе был огромный, вопрос встать пораньше и не опоздать к 08.30 не стоял. За пять лет учебы я один раз болел и один раз пропустил лекцию, из-за того что на подъезде к университету случилась дикая авария.

Спустя годы Георгий, сова по природе, оценил всю пользу университетской дисциплины.

- Сейчас я нахожусь в Нью-Йорке и живу по американскому времени, а работаю по московскому, - улыбается журналист. - Нередко ложусь в два часа ночи, а встаю и начинаю писать уже в пять утра.

Что будет дальше, Георгий не загадывает, в этой профессии планы строить сложно. Но он знает наверняка, что когда-нибудь вернется в родной университет, чтобы прочитать студентам несколько лекций.

СПРАВКА

Георгий Олисашвили, 34 года, выпускник факультета культуры Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов (специальность «журналистика») 2007 года. После университета начал с должности корреспондента информационных программ Первого канала, где ранее стажером проходил практику. Спустя год возглавил Бюро канала в Саратове, через три с половиной года - Ближневосточное бюро, затем четыре года проработал комментатором информационных программ в Останкино, а в августе 2019 года возглавил Бюро Первого канала в США.

ДОСЛОВНО

«Что еще посоветовать первокурсникам? Читать. Читайте все книги - и хорошие, и плохие. Читайте как можно больше, ведь еще пяти лет, когда можно читать с утра до вечера, в жизни не будет. Потратьте это время с умом».

(Георгий Олисашвили, выпускник СПбГУП, заведующий Бюро Первого канала в США.)